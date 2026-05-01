После завтрака поедем в бухту Халонг. Взойдём на борт и разместимся в каютах. Вас встретят приветственным напитком и проведут краткий инструктаж.

После обеда посетим остров с пещерой и насладимся панорамным видом на залив Халонг.

На борту вас ждёт мастер-класс по приготовлению традиционного вьетнамского блюда (весенние роллы), а затем — ужин с морепродуктами. Потом вы сможете: порыбачить на кальмара, отдохнуть на террасе и в баре или расслабиться в спа-зоне (за доплату). На открытой палубе можно будет насладиться звёздным небом. Ночью лайнер встанет на якорь.

Обратите внимание: маршрут круиза и его расписание могут быть скорректированы по решению судовой команды.