Быстрое прохождение контроля и регистрация с хостес в аэропорту SGN

После перелёта в Таншоннят вас встретит персональная хостес и проведёт через все формальности: виза, регистрация, багаж. Наслаждайтесь спокойствием и комфортом премиального сервиса Fast Track.
5
3 отзыва
Описание экскурсии

Встреча в аэропорту После долгого перелёта вас встретит наш дружелюбный хостес с именной табличкой — у выхода на посадку или в конце телетрапа. С этого момента вы сможете полностью расслабиться, ведь обо всём позаботимся мы. Наслаждайтесь премиальным сервисом Fast Track Immigration: поможем быстро и без проблем получить вьетнамскую визу, пройти регистрацию и контроль. Если у вас есть багаж — мы позаботимся и о нём. Комфортное ожидание После регистрации проводим вас до терминала следующего рейса. А если у вас есть доступ в зал ожидания — хостес поможет разместиться и там. От начала до конца — лёгкое и уверенное путешествие без лишних хлопот. Важная информация:
  • Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности.
  • Не допускается: домашние животные.
  • Услугу необходимо забронировать за 48 часов до прибытия или отправления.
  • Эта услуга недоступна для посетителей, которые ранее просрочили свою визу (исключение).
  • Для услуги «Встреча и приветствие» необходимо указать номер рейса.
  • Если информация о рейсе не будет предоставлена как минимум за 24 часа до прибытия, возврат средств не производится.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуга «встреча и сопровождение»
  • Содействие в прохождении иммиграционного и таможенного контроля
Что не входит в цену
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Доступ в бизнес‑зал
  • Услуга визы по прибытии
  • Электронная виза (E‑visa)
Место начала и завершения?
Аэропорт Хошимин, Аэропорт · город центрального подчинения Хошимин, аэропорт Таншоннят
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

С
Каждого цента стоило: идеальная связь, точное время, невероятно отзывчивый персонал
В
Быстрый и отличный сервис, просто на высшем уровне
Д
Сэкономили кучу времени в аэропорту — всё было очень чётко организовано.

