1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Хошимин
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Начало: Международный аэропорт Таншоннят (Хошимин)
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:00
$18 за всё до 3 чел.
1 час
Индивидуальная
Виза во Вьетнам: как получить долгосрочную визу для россиян
Если ваш отдых во Вьетнаме продлится дольше 15 дней, вам понадобится долгосрочная виза. Оформите визовую поддержку заранее, чтобы избежать проблем по прилету
Начало: Аэропорт прибытия
Расписание: каждый день по договоренности
Завтра в 19:00
20 авг в 09:00
$25 за человека
1 час
Индивидуальная
до 6 чел.
Комфортный трансфер из аэропорта Хошимина для путешественников
После долгого полета дорога в отель может быть приятной частью вашего путешествия. Выберите индивидуальный трансфер для максимального удобства
Начало: В аэропорту
20 авг в 08:00
23 авг в 08:00
$55 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Из аэропорта»
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