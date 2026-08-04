5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг

Погрузитесь в уникальный мир Южного Вьетнама, где древние традиции и природа сливаются в единое целое
Представьте себе место, где река Меконг раскрывает все свои тайны. Эта экскурсия предлагает не просто путешествие, а погружение в жизнь и культуру Южного Вьетнама.

Проезжая мимо зеленых рисовых полей, вы окунетесь
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в мир, где каждый поворот реки рассказывает свою историю.

От плавучих рыбных ферм до секретов добычи песка со дна реки, от вкуса домашних сладостей до знакомства с местными ремеслами - каждый момент этой поездки наполнен открытиями.

Вы увидите, как местные жители живут в гармонии с природой, разводят крокодилов и питонов, и как они сохраняют свои традиции в современном мире. Посещение древнего буддийского храма позволит вам прикоснуться к духовной стороне жизни вьетнамцев.

Эта экскурсия - не просто путешествие, это погружение в настоящий, неподдельный Вьетнам, его культуру и традиции.

Транспорт и все входные билеты уже включены в стоимость, так что вам остается только наслаждаться этим незабываемым приключением

4.8
34 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Погружение в аутентичную культуру Вьетнама
  • 🚤 Прогулка на джонке по Меконгу
  • 🍯 Дегустация традиционных лакомств
  • 🏞 Посещение древнего буддийского храма
  • 🐊 Наблюдение за крокодилами и питонами
  • 🌾 Экскурсия по рисовым полям
Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг

Что можно увидеть

  • Буддийский храм
  • Плавучие рыбные фермы
  • Остров Феникса
  • Старинный вьетнамский дом

Описание экскурсии

Девственная природа, традиции и культура Южного Вьетнама

Мы проедем от Сайгона до Меконга, любуясь знаменитыми рисовыми полями и открыточными видами вьетнамской природы. Я расскажу, как отличается жизнь и культура разных провинций страны, поделюсь наблюдениями и интересными фактами из вьетнамской истории. Вы узнаете, как современные вьетнамцы выстраивают свой быт, чем живут и с какими проблемами сталкиваются в повседневной жизни. А после посетите древний буддийский храм, где познакомитесь с тонкостями религии Южного Вьетнама.

Аутентичный быт вьетнамских крестьян

Дельту реки Девяти Драконов мы исследуем по малоизвестному маршруту — отличная возможность проникнуться местным колоритом и красотой природы без суеты и спешки. Вы проплывете по верхнему рукаву реки Меконг, наблюдая за жизнью вьетнамцев: увидите, как местные жители выращивают рыбу на плавучих рыбных фермах, добывают песок со дна реки, разводят крокодилов и питонов. Прогуляетесь по фруктовым садам и угоститесь домашними сладостями и чаем с медом. Изнутри взглянете на быт традиционной деревни и местные ремесла. А после, проплывая на джонке по узким и тенистым каналам, посетите остров Феникса и старинный вьетнамский дом.

Организационные детали

  • Транспорт для экскурсии выбирается исходя из количества участников и входит в стоимость экскурсии
  • Лодочная прогулка по Меконг и все входные билеты включены
  • Дополнительно оплачиваются личные расходы — сувениры, питание, напитки
  • Экскурсия для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Отеля туристов в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваша команда гидов в Хошимине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 783 туристов
Добрый день, друзья! Мое вьетнамское имя — Нгуен Хонг Чиен, по-русски меня зовут Виктор. Я работаю русскоговорящим гидом уже 20 лет. В молодости учился и работал в Советском Союзе, а
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сейчас вместе со своими вьетнамскими коллегами провожу увлекательные экскурсии по всему Вьетнаму. Мы хотим показать путешественникам из разных уголков мира аутентичный Вьетнам — страну с древней историей, трудолюбивым и гостеприимным народом и удивительным ландшафтом.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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у нас был экскурсовод Коля, очень интересно рассказывал. рекомендуем
у нас был экскурсовод Коля, очень интересно рассказывал. рекомендуем
у нас был экскурсовод Коля, очень интересно рассказывал. рекомендуем
у нас был экскурсовод Коля, очень интересно рассказывал. рекомендуем
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Виктория
Прекрасно провели время с Тьеном (Виктором) на экскурсии в дельту Меконга. Тьен прекрасно говорит по-русски, много рассказывал о жизни во Вьетнаме и вьетнамцах, ответил на все интересующие нас вопросы.
Сама экскурсия легкая, интересная. Прокатились на гребных лодочках по каналу. Посмотрели, как растут местные фрукты, узнали технологию приготовления сладостей, даже сами немножко поучаствовали в процессе. С удовольствием дегустировали разные продукты.
Прекрасно провели время с Тьеном (Виктором) на экскурсии в дельту Меконга. Тьен прекрасно говорит по-русски, много
Прекрасно провели время с Тьеном (Виктором) на экскурсии в дельту Меконга. Тьен прекрасно говорит по-русски, много
Прекрасно провели время с Тьеном (Виктором) на экскурсии в дельту Меконга. Тьен прекрасно говорит по-русски, много
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Т
Экскурсия была очень насыщенной и интересной! Практически всю дорогу мы с Виктором о чем-то разговаривали, он отвечал на все наши вопросы и рассказал много всего интересного про Вьетнам😍 а еще
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у него отличный русский! И это восхищает!
Мы включили обед в экскурсию, но даже и без него, мне кажется, мы не остались бы голодными, тк почти на каждой локации что-то пробовали🤤 очень круто смотреть на производство и тут же пробовать готовый продукт!
У нас остались только приятные впечатления, определенно рекомендуем Виктора и его экскурсии🔥 уверены, что остальные маршруты не менее интересны!

Экскурсия была очень насыщенной и интересной! Практически всю дорогу мы с Виктором о чем-то разговаривали, он
Экскурсия была очень насыщенной и интересной! Практически всю дорогу мы с Виктором о чем-то разговаривали, он
Экскурсия была очень насыщенной и интересной! Практически всю дорогу мы с Виктором о чем-то разговаривали, он
Экскурсия была очень насыщенной и интересной! Практически всю дорогу мы с Виктором о чем-то разговаривали, он
Экскурсия была очень насыщенной и интересной! Практически всю дорогу мы с Виктором о чем-то разговаривали, он
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М
Огромное спасибо нашему гиду Бик! Отлично организована экскурсия, прекрасный русский язык (нам есть, с чем сравнивать - далеко не все гиды, учившиеся когда-то в СССР, хотя бы приемлемо говорят по-русски). Бик очень интересно рассказывала нам о жизни вьетнамцев, о их быте, вообще о современном вьетнамском обществе. Мы действительно увидели и узнали о настоящем Вьетнаме. Нам очень повезло с гидом!))
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Мария
Огромное спасибо за организацию экскурсии! Для нас ее проводила гид Зоя, милая, обаятельная, очень вежливая и тактичная девушка! У нас была разная по возрасту компания, и всем было комфортно. Мы
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много узнали, много посмотрели и совсем не устали)
Нам очень понравилось общение с Зоей, ее рассказы о стране, обычиях и современной жизни.
Хочется особенно отметить, что организованно было все великолепно! Начиная от комфортабельного микроавтобуса и индивидуальных лодок на маршруте.
Советуем брать обед на экскурсии, было вкусно)
Еще раз спасибо за экскурсию! Мы даже не ожидали, что будет так здорово!

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Д
Спасибо Виктору за интересную и полную экскурсию.
Посмотрели и "потрогали" всё что было.
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