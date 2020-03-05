5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Вьетнам
  2. Экскурсии

  3. Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг

Погружение в колорит крестьянских деревушек, местные ремесла и первозданную природу

Виктор
Задать вопрос
Виктор – ваш гид
Вы когда-нибудь слышали о реке Девяти Драконов? Всему миру эта река известна под именем Меконг, но во время нашего путешествия вы поймете смысл её истинного названия.

Я помогу вам рассмотреть в деталях жизнь вьетнамских крестьян, понаблюдать за плавучими фермами и добычей песка, попробовать традиционные лакомства из кокоса и познакомиться с аутентичными ремеслами.

Вся суть Южного Вьетнама откроется здесь — среди джунглей и узких речных каналов, по которым мы проплывем на быстрой джонке.
От 166 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии5 отзывов
4.2
Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг

Что вас ожидает

Девственная природа, традиции и культура Южного Вьетнама
Мы проедем от Сайгона до Меконга, любуясь знаменитыми рисовыми полями и открыточными видами вьетнамской природы. Я расскажу, как отличается жизнь и культура разных провинций страны, поделюсь наблюдениями и интересными фактами из вьетнамской истории. Вы узнаете, как современные вьетнамцы выстраивают свой быт, чем живут и с какими проблемами сталкиваются в повседневной жизни. А после посетите древний буддийский храм, где познакомитесь с тонкостями религии Южного Вьетнама.

Аутентичный быт вьетнамских крестьян
Дельту реки Девяти Драконов мы исследуем по малоизвестному маршруту — отличная возможность проникнуться местным колоритом и красотой природы без суеты и спешки. Вы проплывете по верхнему рукаву реки Меконг, наблюдая за жизнью вьетнамцев: увидите, как местные жители выращивают рыбу на плавучих рыбных фермах, добывают песок со дна реки, разводят крокодилов и питонов. Прогуляетесь по фруктовым садам и угоститесь домашними сладостями и чаем с медом. Изнутри взглянете на быт традиционной деревни и местные ремесла. А после, проплывая на джонке по узким и тенистым каналам, посетите остров Феникса и старинный вьетнамский дом.

Организационные детали

  • В стоимость включены: транспорт по программе, лодочная прогулка по Меконг и все входные билеты.
  • Дополнительно оплачиваются: личные расходы — сувениры, питание, напитки.
  • Транспорт для экскурсии выбирается исходя из количества участников.
Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виктор
Виктор
Добрый день, друзья! Мое вьетнамское имя — Нгуен Хонг Чиен, по-русски меня зовут Виктор. Я русскоговорящий гид уже больше 10 лет. В молодости учился и работал в Советском Союзе, а сейчас вместе со своими коллегами провожу увлекательные экскурсии по всему Вьетнаму. Хочу показать путешественникам из разных уголков мира аутентичный Вьетнам — страну с древней историей, трудолюбивым и гостеприимным народом и удивительным ландшафтом.
Напишите мне

5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 марта 2020
Спасибо Виктору за познавательную, интересную и увлекательную экскурсию. Все отлично спланировано - динамично, уместно и с учетом погодных нюансов, таким образом, несмотря на жару все было довольно комфортно. Виктор - интересный, эрудированный, хорошо подкован в нашем менталитете и с ним очень просто общаться, вы точно не заскучаете и узнаете много новых деталей об истории страны.
9 ноября 2019
Экскурсия может быть очень интересной. Нужны просто нормальные гиды, которые действительно знают свою страну и любят про нее рассказывать. Нам не повезло. У нас была замена гида и по опму очень неудачная. Хотя с Виктором мы тоже незнакомы.
5 ноября 2019
Всё отлично!
14 августа 2019
За 10 дней во Вьетнаме это лучшая экскурсия. Организовано все прекрасно, транспорт состыкован, везде нас ждали. Гид Виктор с самого начала поездки очень подробно и интересно рассказывал о Вьетнаме, притом огромный плюс по сравнению с другими гидами в том, что он сам вьетнамец и всю жизнь прожил здесь. Знает все превосходно, с удовольствием и подробно отвечает на любые вопросы, с ним есть о чем поговорить. Нас ездило пятеро, все очень впечатлились. Рекомендую. )
16 января 2019
Все очень понравилось, спасибо!

Виктор проводит ещё 1 экскурсию

Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на кораблеВечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на кораблеВечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле
100 за экскурсию
2.5 часа
Рассмотреть панораму города в неоновых огнях и получить удовольствие от речного вояжа
Прогулка на кораблике — мини-приключение, которое всегда может украсить путешествие новыми ракурсами и приятными развлечениями. Наслаждаясь вечерней прохладой от Сайгона, за два с половиной часа вы рассмотрите визитные карточки Хошимина в эффектной подсветке, попробуете блюда традиционной вьетнамской кухни и посмотрите шоу народных танцев.

Экскурсии по пригородам Хошимина

Меконг и плавучие рынкиМеконг и плавучие рынкиМеконг и плавучие рынки
От 240 за экскурсию
9 часов
2 отзыва
Колорит крестьянской жизни на экскурсии по могучей реке и ее окрестностям
Это путешествие в дельту реки Меконг оставит неизгладимые впечатления. Вы узнаете, какое огромное значение несет река для жителей ее окрестностей, окунетесь в колорит крестьянской жизни, наблюдая производство и продажу местных продуктов, оценивая традиционную кухню и фольклор.

Выбирайте и другие экскурсии в Хошимине

Необычные маршрутыИндивидуальныеБары и ночная жизньНа корабликеЗа городомНа автомобилеОбзорныеИстория и архитектураВсе