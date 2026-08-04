5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте себе место, где река Меконг раскрывает все свои тайны. Эта экскурсия предлагает не просто путешествие, а погружение в жизнь и культуру Южного Вьетнама.Проезжая мимо зеленых рисовых полей, вы окунетесь

в мир, где каждый поворот реки рассказывает свою историю. От плавучих рыбных ферм до секретов добычи песка со дна реки, от вкуса домашних сладостей до знакомства с местными ремеслами - каждый момент этой поездки наполнен открытиями. Вы увидите, как местные жители живут в гармонии с природой, разводят крокодилов и питонов, и как они сохраняют свои традиции в современном мире. Посещение древнего буддийского храма позволит вам прикоснуться к духовной стороне жизни вьетнамцев. Эта экскурсия - не просто путешествие, это погружение в настоящий, неподдельный Вьетнам, его культуру и традиции. Транспорт и все входные билеты уже включены в стоимость, так что вам остается только наслаждаться этим незабываемым приключением

Описание экскурсии

Девственная природа, традиции и культура Южного Вьетнама

Мы проедем от Сайгона до Меконга, любуясь знаменитыми рисовыми полями и открыточными видами вьетнамской природы. Я расскажу, как отличается жизнь и культура разных провинций страны, поделюсь наблюдениями и интересными фактами из вьетнамской истории. Вы узнаете, как современные вьетнамцы выстраивают свой быт, чем живут и с какими проблемами сталкиваются в повседневной жизни. А после посетите древний буддийский храм, где познакомитесь с тонкостями религии Южного Вьетнама.

Аутентичный быт вьетнамских крестьян

Дельту реки Девяти Драконов мы исследуем по малоизвестному маршруту — отличная возможность проникнуться местным колоритом и красотой природы без суеты и спешки. Вы проплывете по верхнему рукаву реки Меконг, наблюдая за жизнью вьетнамцев: увидите, как местные жители выращивают рыбу на плавучих рыбных фермах, добывают песок со дна реки, разводят крокодилов и питонов. Прогуляетесь по фруктовым садам и угоститесь домашними сладостями и чаем с медом. Изнутри взглянете на быт традиционной деревни и местные ремесла. А после, проплывая на джонке по узким и тенистым каналам, посетите остров Феникса и старинный вьетнамский дом.

Организационные детали