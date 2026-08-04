5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в уникальный мир Южного Вьетнама, где древние традиции и природа сливаются в единое целое
Представьте себе место, где река Меконг раскрывает все свои тайны. Эта экскурсия предлагает не просто путешествие, а погружение в жизнь и культуру Южного Вьетнама.
Проезжая мимо зеленых рисовых полей, вы окунетесь читать дальшеуменьшить
в мир, где каждый поворот реки рассказывает свою историю.
От плавучих рыбных ферм до секретов добычи песка со дна реки, от вкуса домашних сладостей до знакомства с местными ремеслами - каждый момент этой поездки наполнен открытиями.
Вы увидите, как местные жители живут в гармонии с природой, разводят крокодилов и питонов, и как они сохраняют свои традиции в современном мире. Посещение древнего буддийского храма позволит вам прикоснуться к духовной стороне жизни вьетнамцев.
Эта экскурсия - не просто путешествие, это погружение в настоящий, неподдельный Вьетнам, его культуру и традиции.
Транспорт и все входные билеты уже включены в стоимость, так что вам остается только наслаждаться этим незабываемым приключением
Девственная природа, традиции и культура Южного Вьетнама
Мы проедем от Сайгона до Меконга, любуясь знаменитыми рисовыми полями и открыточными видами вьетнамской природы. Я расскажу, как отличается жизнь и культура разных провинций страны, поделюсь наблюдениями и интересными фактами из вьетнамской истории. Вы узнаете, как современные вьетнамцы выстраивают свой быт, чем живут и с какими проблемами сталкиваются в повседневной жизни. А после посетите древний буддийский храм, где познакомитесь с тонкостями религии Южного Вьетнама.
Аутентичный быт вьетнамских крестьян
Дельту реки Девяти Драконов мы исследуем по малоизвестному маршруту — отличная возможность проникнуться местным колоритом и красотой природы без суеты и спешки. Вы проплывете по верхнему рукаву реки Меконг, наблюдая за жизнью вьетнамцев: увидите, как местные жители выращивают рыбу на плавучих рыбных фермах, добывают песок со дна реки, разводят крокодилов и питонов. Прогуляетесь по фруктовым садам и угоститесь домашними сладостями и чаем с медом. Изнутри взглянете на быт традиционной деревни и местные ремесла. А после, проплывая на джонке по узким и тенистым каналам, посетите остров Феникса и старинный вьетнамский дом.
Организационные детали
Транспорт для экскурсии выбирается исходя из количества участников и входит в стоимость экскурсии
Лодочная прогулка по Меконг и все входные билеты включены
Экскурсия для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Отеля туристов в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Хошимине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 783 туристов
Добрый день, друзья! Мое вьетнамское имя — Нгуен Хонг Чиен, по-русски меня зовут Виктор. Я работаю русскоговорящим гидом уже 20 лет. В молодости учился и работал в Советском Союзе, а читать дальшеуменьшить
сейчас вместе со своими вьетнамскими коллегами провожу увлекательные экскурсии по всему Вьетнаму. Мы хотим показать путешественникам из разных уголков мира аутентичный Вьетнам — страну с древней историей, трудолюбивым и гостеприимным народом и удивительным ландшафтом.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Irina
у нас был экскурсовод Коля, очень интересно рассказывал. рекомендуем
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Виктория
Прекрасно провели время с Тьеном (Виктором) на экскурсии в дельту Меконга. Тьен прекрасно говорит по-русски, много рассказывал о жизни во Вьетнаме и вьетнамцах, ответил на все интересующие нас вопросы. Сама экскурсия легкая, интересная. Прокатились на гребных лодочках по каналу. Посмотрели, как растут местные фрукты, узнали технологию приготовления сладостей, даже сами немножко поучаствовали в процессе. С удовольствием дегустировали разные продукты.
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Т
Татьяна
Экскурсия была очень насыщенной и интересной! Практически всю дорогу мы с Виктором о чем-то разговаривали, он отвечал на все наши вопросы и рассказал много всего интересного про Вьетнам😍 а еще читать дальшеуменьшить
у него отличный русский! И это восхищает! Мы включили обед в экскурсию, но даже и без него, мне кажется, мы не остались бы голодными, тк почти на каждой локации что-то пробовали🤤 очень круто смотреть на производство и тут же пробовать готовый продукт! У нас остались только приятные впечатления, определенно рекомендуем Виктора и его экскурсии🔥 уверены, что остальные маршруты не менее интересны!
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М
Марина
Огромное спасибо нашему гиду Бик! Отлично организована экскурсия, прекрасный русский язык (нам есть, с чем сравнивать - далеко не все гиды, учившиеся когда-то в СССР, хотя бы приемлемо говорят по-русски). Бик очень интересно рассказывала нам о жизни вьетнамцев, о их быте, вообще о современном вьетнамском обществе. Мы действительно увидели и узнали о настоящем Вьетнаме. Нам очень повезло с гидом!))
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Мария
Огромное спасибо за организацию экскурсии! Для нас ее проводила гид Зоя, милая, обаятельная, очень вежливая и тактичная девушка! У нас была разная по возрасту компания, и всем было комфортно. Мы читать дальшеуменьшить
много узнали, много посмотрели и совсем не устали) Нам очень понравилось общение с Зоей, ее рассказы о стране, обычиях и современной жизни. Хочется особенно отметить, что организованно было все великолепно! Начиная от комфортабельного микроавтобуса и индивидуальных лодок на маршруте. Советуем брать обед на экскурсии, было вкусно) Еще раз спасибо за экскурсию! Мы даже не ожидали, что будет так здорово!
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Д
Димитрий
Спасибо Виктору за интересную и полную экскурсию. Посмотрели и "потрогали" всё что было.
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Входит в следующие категории Хошимина
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