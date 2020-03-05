5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Девственная природа, традиции и культура Южного Вьетнама

Мы проедем от Сайгона до Меконга, любуясь знаменитыми рисовыми полями и открыточными видами вьетнамской природы. Я расскажу, как отличается жизнь и культура разных провинций страны, поделюсь наблюдениями и интересными фактами из вьетнамской истории. Вы узнаете, как современные вьетнамцы выстраивают свой быт, чем живут и с какими проблемами сталкиваются в повседневной жизни. А после посетите древний буддийский храм, где познакомитесь с тонкостями религии Южного Вьетнама.

Аутентичный быт вьетнамских крестьян

Дельту реки Девяти Драконов мы исследуем по малоизвестному маршруту — отличная возможность проникнуться местным колоритом и красотой природы без суеты и спешки. Вы проплывете по верхнему рукаву реки Меконг, наблюдая за жизнью вьетнамцев: увидите, как местные жители выращивают рыбу на плавучих рыбных фермах, добывают песок со дна реки, разводят крокодилов и питонов. Прогуляетесь по фруктовым садам и угоститесь домашними сладостями и чаем с медом. Изнутри взглянете на быт традиционной деревни и местные ремесла. А после, проплывая на джонке по узким и тенистым каналам, посетите остров Феникса и старинный вьетнамский дом.