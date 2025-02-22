Окунитесь в мир ароматов и творчества в самом сердце Сайгона.
Под руководством местного парфюмера вы создадите собственные духи, отражающие ваши эмоции и воспоминания. Уникальный опыт, который останется с вами надолго.
Под руководством местного парфюмера вы создадите собственные духи, отражающие ваши эмоции и воспоминания. Уникальный опыт, который останется с вами надолго.
Описание мастер-класса
Мир ароматов в сердце Сайгона Окунитесь в атмосферу творчества и чувств в уникальной парфюмерной мастерской. Здесь вы сможете исследовать свои эмоции и создать собственный аромат, вдохновлённый Сайгоном. Основы парфюмерии и индивидуальный подход Под руководством местного эксперта вы познакомитесь с основами парфюмерной композиции — верхними, средними и базовыми нотами — и узнаете, как запахи связаны с воспоминаниями и эмоциями. Из тщательно подобранной библиотеки эфирных масел и ароматических смесей вы выберете те, что помогут создать ваш «фирменный» аромат. Любите ли вы свежие цитрусовые, тёплые амбровые, романтичные цветочные или неожиданные сочетания — этот опыт позволит выразить индивидуальность через запах. Готовые духи в элегантном флаконе вы заберёте с собой как особенное напоминание о поездке во Вьетнам. Важная информация:
Что взять с собой: удобная одежда.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Введение в семейства ароматов и основы сочетания запахов
- Все необходимые материалы и ингредиенты
- 1 флакон вашего уникального парфюма с собой
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: КМСВ+Дж63 Район 1, Хошимин, Вьетнам
Завершение: QMCW+J63 Район 1, Хошимин, Вьетнам
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: удобная одежда
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Интересный опыт знакомства с искусством парфюмерии. Мы учились различать базовые, средние и верхние ноты и создавать гармоничную композицию. Было особенно приятно сделать персональный аромат, отражающий мой вкус
К
Отличное развлечение для нашей семьи из четырёх человек. Наш 17-летний сын и 14-летняя дочь создали собственные духи и одеколон — занятие действительно подходит для всех. В студии очень чисто, и нет навязчивых продаж. Если вам интересен мир ароматов — обязательно бронируйте, а после загляните за крепким кофе в кафе по соседству.
М
Мы с женой посетили этот мастер-класс — это было просто великолепно. Используются ароматы очень высокого качества, все запахи насыщенные и приятные. Мы выбрали формат с флаконом 15 мл, но жене настолько понравился созданный аромат, что она сделала ещё один флакон на 50 мл — сотрудники с радостью помогли. Духи красиво упаковывают, а аромат держится весь день. Очень рекомендуем.
Входит в следующие категории Хошимина
Похожие экскурсии на «Парфюмерная мастерская: создайте собственный аромат Сайгона»
Индивидуальная
Вкусы и ароматы Сайгона (всё включено)
Ощутите Хошимин через его вкусы и ароматы. Гастрономическая экскурсия с видом на город с высоты 49-го этажа и дегустацией местных деликатесов
Начало: В вашем месте проживания в центре города
Завтра в 07:00
21 мая в 07:00
от $250 за человека
Билеты
Входные билеты на Водное кукольное шоу Вьетнама
Начало: Нгуен Тхи Мин Кхай, район Бен Тхань, район 1, Хоши...
$17 за билет
Индивидуальная
до 5 чел.
Шоппинг в городе Хошимине
Начало: В отеле туристов в центре города
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
21 мая в 09:00
$150 за всё до 5 чел.
$20 за человека