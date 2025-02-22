Мир ароматов в сердце Сайгона Окунитесь в атмосферу творчества и чувств в уникальной парфюмерной мастерской. Здесь вы сможете исследовать свои эмоции и создать собственный аромат, вдохновлённый Сайгоном. Основы парфюмерии и индивидуальный подход Под руководством местного эксперта вы познакомитесь с основами парфюмерной композиции — верхними, средними и базовыми нотами — и узнаете, как запахи связаны с воспоминаниями и эмоциями. Из тщательно подобранной библиотеки эфирных масел и ароматических смесей вы выберете те, что помогут создать ваш «фирменный» аромат. Любите ли вы свежие цитрусовые, тёплые амбровые, романтичные цветочные или неожиданные сочетания — этот опыт позволит выразить индивидуальность через запах. Готовые духи в элегантном флаконе вы заберёте с собой как особенное напоминание о поездке во Вьетнам. Важная информация:

Что взять с собой: удобная одежда.