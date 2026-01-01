Найдено 3 экскурсии в категории « Развлечения » в Хошимине на русском языке, цены от $80. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На машине Конные прогулки На лодке 8 часов 1 отзыв Водная прогулка Из Хошимина - в дельту Меконга Пройти на лодке по каналам среди пальм, посетить пагоду Виньчанг и прокатиться на конной повозке Начало: У вашего отеля в центре города Расписание: в воскресенье в 08:00 $80 за человека На машине 6 часов 2 отзыва Индивидуальная до 13 чел. Чудесное путешествие по Хошимину Приключение для тех, кто хочет быстро узнать Хошимин: история, жизнь, обычаи. Рикша, театр на воде и ужин на реке Сайгон Начало: В центре города от $280 за всё до 13 чел. На машине На лодке На микроавтобусе 13 часов Водная прогулка Дельта Меконга и туннели Кучи: двухдневная экскурсия из Хошимина Уникальная экскурсия из Хошимина: дельта Меконга и туннели Кучи. Погрузитесь в историю и природу Вьетнама за два дня от $850 за человека Другие экскурсии Хошимина

