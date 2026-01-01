Водная прогулка
Из Хошимина - в дельту Меконга
Пройти на лодке по каналам среди пальм, посетить пагоду Виньчанг и прокатиться на конной повозке
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: в воскресенье в 08:00
25 янв в 08:00
1 фев в 08:00
$80 за человека
Индивидуальная
до 13 чел.
Чудесное путешествие по Хошимину
Приключение для тех, кто хочет быстро узнать Хошимин: история, жизнь, обычаи. Рикша, театр на воде и ужин на реке Сайгон
Начало: В центре города
20 янв в 15:30
21 янв в 15:30
от $280 за всё до 13 чел.
Водная прогулка
Дельта Меконга и туннели Кучи: двухдневная экскурсия из Хошимина
Уникальная экскурсия из Хошимина: дельта Меконга и туннели Кучи. Погрузитесь в историю и природу Вьетнама за два дня
22 янв в 08:30
3 фев в 08:30
от $850 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хошимине
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Хошимине
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Хошимину в январе 2026
Сейчас в Хошимине в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 850. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Хошимине (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Развлечения», 3 ⭐ отзыва, цены от $80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март