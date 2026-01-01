Мои заказы

Развлечения в Хошимине

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Хошимине на русском языке, цены от $80. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Из Хошимина - в дельту Меконга
На машине
Конные прогулки
На лодке
8 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Из Хошимина - в дельту Меконга
Пройти на лодке по каналам среди пальм, посетить пагоду Виньчанг и прокатиться на конной повозке
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: в воскресенье в 08:00
25 янв в 08:00
1 фев в 08:00
$80 за человека
Чудесное путешествие по Хошимину
На машине
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 13 чел.
Чудесное путешествие по Хошимину
Приключение для тех, кто хочет быстро узнать Хошимин: история, жизнь, обычаи. Рикша, театр на воде и ужин на реке Сайгон
Начало: В центре города
20 янв в 15:30
21 янв в 15:30
от $280 за всё до 13 чел.
Дельта Меконга и туннели Кучи: двухдневная экскурсия из Хошимина
На машине
На лодке
На микроавтобусе
13 часов
Водная прогулка
Дельта Меконга и туннели Кучи: двухдневная экскурсия из Хошимина
Уникальная экскурсия из Хошимина: дельта Меконга и туннели Кучи. Погрузитесь в историю и природу Вьетнама за два дня
22 янв в 08:30
3 фев в 08:30
от $850 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хошимине
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Из Хошимина - в дельту Меконга;
  2. Чудесное путешествие по Хошимину;
  3. Дельта Меконга и туннели Кучи: двухдневная экскурсия из Хошимина.
Какие места ещё посмотреть в Хошимине
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Оперный театр;
  3. Тоннели Ку Чи;
  4. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Хошимину в январе 2026
Сейчас в Хошимине в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 850. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Хошимине (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Развлечения», 3 ⭐ отзыва, цены от $80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март