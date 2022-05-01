Шоппинг в городе Хошимине

Шоппинг в городе Хошимине
Шоппинг в городе Хошимине
Шоппинг в городе Хошимине
Шоппинг в городе Хошимине
Шоппинг в городе Хошимине
Шоппинг в городе Хошимине

Что вас ожидает 🤩

  • Рынки
  • Торговые центры
  • Аутлеты и шоурумы
Вьетнам славится своими товарами. Во Вьетнаме можно по сравнительно недорогой цене купить зимнюю, демисезонную, летнюю, мужскую, женскую, детскую одежду и обувь, постельное белье, одежду из бамбукового волокна, сумки, чемоданы, скатерти с ручной вышивкой, фотоаппараты и объективы, антиквариат, море сувениров. А также спортивные костюмы, горнолыжные костюмы, пряжу, шелковые нити, модели деревянных лодок, фарфор и керамику, изделия из бронзы и дерева.
Жемчуг речной и морской, ювелирные изделия, драгоценные камни, серебро в местных частных магазинах и крупных торговых центрах.
Ковры в магазине компании производителя.
Лекарства местного производства в аптеке фармацевтической компании производителя.
Натуральную вьетнамскую косметику в магазине компании производителя.

Специи на рынке по оптовой цене.

Чай, кофе, какао, кешью по оптовой цене в магазине компании производителя.
Натуральный шелк: ткани и готовые изделия.
Изделия из кожи питона, ската, крокодила, варана, страуса.
Во время этого шоппинг тура в соответствии с пожеланиями туристов мы можем посетить городские магазины, аутлеты крупных компаний -производителей, шоппинг- моллы, частные мастерские и склады.
Мы сможем приобрести как изысканные, в единичном экземпляре вещи, так и вещи повседневного пользования по реальной цене.
В городе Хошимине можно приобрести продукцию компаний Найк, Адидас, сумки от Луи Виттона, сумки Киплинг, обувь Экко, Кларкс, Джеокс и многое другое на любой вкус и кошелек.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт и услуги гида-переводчика
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: встречаемся в отеле туристов в центре города
Завершение: в отеле туристов
Когда и сколько длится
Когда: каждый день в любое время
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

каждый день в любое время

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