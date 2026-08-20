Шоппинг в городе Хошимине

Индивидуальная экскурсия по Хошимину: где купить фотоаппараты и объективы
Приглашаем вас в шопинг-тур! Мы с вами сможем посетить городские магазины, аутлеты крупных компаний-производителей, шоппинг-моллы, частные мастерские и склады, согласно вашим пожеланиям.

У вас будет возможность приобрести как изысканные, в единичном экземпляре вещи, так и вещи повседневного пользования по реальной цене.
Шоппинг в городе Хошимине
Шоппинг в городе Хошимине
Шоппинг в городе Хошимине

Описание экскурсии

Вьетнам славится своими товарами и разнообразием! Здесь можно по сравнительно недорогой цене купить:

  • зимнюю, демисезонную, летнюю, мужскую, женскую, детскую одежду и обувь;
  • спортивные костюмы, горнолыжные костюмы;
  • постельное белье, скатерти с ручной вышивкой, одежду из бамбукового волокна;
  • сумки, чемоданы;
  • фотоаппараты и объективы;
  • антиквариат и море сувениров;
  • пряжу, шелковые нити;
  • модели деревянных лодок;
  • фарфор и керамику, изделия из бронзы и дерева;
  • жемчуг речной и морской, ювелирные изделия, драгоценные камни, серебро в местных частных магазинах и крупных торговых центрах;
  • ковры в магазине компании производителя;
  • лекарства местного производства в аптеке фармацевтической компании производителя;
  • натуральную вьетнамскую косметику в магазине компании производителя.
  • специи на рынке по оптовой цене;
  • чай, кофе, какао, кешью по оптовой цене в магазине компании производителя.
  • натуральный шелк (ткани и готовые изделия);
  • изделия из кожи питона, ската, крокодила, варана, страуса. В Хошимине можно приобрести продукцию компаний Найк, Адидас, сумки от Луи Виттона, сумки Киплинг, обувь Экко, Кларкс, Джеокс и многое другое на любой вкус и кошелек.

Ежедневно, по договоренности

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Рынки
  • Торговые центры
  • Аутлеты и шоурумы
Что включено
  • Услуги гида-переводчика
  • Транспорт.
Что не входит в цену
  • Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: В отеле туристов в центре города
Завершение: В отеле туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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