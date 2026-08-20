Приглашаем вас в шопинг-тур! Мы с вами сможем посетить городские магазины, аутлеты крупных компаний-производителей, шоппинг-моллы, частные мастерские и склады, согласно вашим пожеланиям.
У вас будет возможность приобрести как изысканные, в единичном экземпляре вещи, так и вещи повседневного пользования по реальной цене.
У вас будет возможность приобрести как изысканные, в единичном экземпляре вещи, так и вещи повседневного пользования по реальной цене.
Описание экскурсии
Вьетнам славится своими товарами и разнообразием! Здесь можно по сравнительно недорогой цене купить:
- зимнюю, демисезонную, летнюю, мужскую, женскую, детскую одежду и обувь;
- спортивные костюмы, горнолыжные костюмы;
- постельное белье, скатерти с ручной вышивкой, одежду из бамбукового волокна;
- сумки, чемоданы;
- фотоаппараты и объективы;
- антиквариат и море сувениров;
- пряжу, шелковые нити;
- модели деревянных лодок;
- фарфор и керамику, изделия из бронзы и дерева;
- жемчуг речной и морской, ювелирные изделия, драгоценные камни, серебро в местных частных магазинах и крупных торговых центрах;
- ковры в магазине компании производителя;
- лекарства местного производства в аптеке фармацевтической компании производителя;
- натуральную вьетнамскую косметику в магазине компании производителя.
- специи на рынке по оптовой цене;
- чай, кофе, какао, кешью по оптовой цене в магазине компании производителя.
- натуральный шелк (ткани и готовые изделия);
- изделия из кожи питона, ската, крокодила, варана, страуса. В Хошимине можно приобрести продукцию компаний Найк, Адидас, сумки от Луи Виттона, сумки Киплинг, обувь Экко, Кларкс, Джеокс и многое другое на любой вкус и кошелек.
Ежедневно, по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Рынки
- Торговые центры
- Аутлеты и шоурумы
Что включено
- Услуги гида-переводчика
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: В отеле туристов в центре города
Завершение: В отеле туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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