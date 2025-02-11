Путешествие по Хошимину с гастрономическим акцентом позволит узнать город с новой стороны. В рамках автомобильной экскурсии туристы увидят как центральные проспекты, так и обычные районы.Главной особенностью станет знакомство с местной

кухней: дегустация супа фо бо, вьетнамского кофе и крафтового пива. Путешественники также поднимутся на смотровую площадку небоскрёба Битекско, чтобы насладиться панорамой города. Это идеальный способ почувствовать дух Хошимина и его кулинарные традиции

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

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за 1–2 человек или $100 за человека, если вас больше

от $250 за 1–2 человек или $100 за человека, если вас больше

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Из окна автомобиля вы увидите:

католический собор

французский почтамт

старинный отель «Континенталь»

набережную реки Сайгон

городскую мэрию и памятник Хошимину

рынок Бен Тхань

Вы узнаете, что привнесли в рацион местного населения французские колонисты, какие блюда едят богатые и бедные вьетнамцы. Я расскажу о самых знаменитых кафе и ресторанах города, о вьетнамском кофейном короле и локальном крафте.

Вы попробуете:

суп фо бо (или блинчик Бань Сео с начинкой из мяса и креветки с ароматной зеленью — известное блюдо Южного Вьетнама)

(или с начинкой из мяса и креветки с ароматной зеленью — известное блюдо Южного Вьетнама) экзотический кофе (на выбор: вьетнамский кофе со сгущённым молоком, кофе с яйцом, кофе с солью или кофе с кокосовым молоком)

(на выбор: вьетнамский кофе со сгущённым молоком, кофе с яйцом, кофе с солью или кофе с кокосовым молоком) крафтовое пиво из знаменитой пивной в исторической части города

И подниметесь на смотровую площадку небоскрёба Битекско, чтобы увидеть исторический квартал города с высоты 49-го этажа.

Организационные детали