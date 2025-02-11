Путешествие по Хошимину с гастрономическим акцентом позволит узнать город с новой стороны. В рамках автомобильной экскурсии туристы увидят как центральные проспекты, так и обычные районы.
Главной особенностью станет знакомство с местной
Главной особенностью станет знакомство с местной
5 причин купить эту экскурсию
- 🍜 Дегустация супа фо бо и других местных блюд
- ☕ Попробуйте уникальные виды вьетнамского кофе
- 🍺 Оцените крафтовое пиво в исторической части города
- 🏙️ Панорамный вид на Хошимин с высоты 49-го этажа
- 🚗 Комфортная поездка на автомобиле Hyundai Starex
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Католический собор
- Французский почтамт
- Старинный отель «Континенталь»
- Набережная реки Сайгон
- Городская мэрия
- Памятник Хошимину
- Рынок Бен Тхань
- Небоскрёб Битекско
Описание экскурсии
Из окна автомобиля вы увидите:
- католический собор
- французский почтамт
- старинный отель «Континенталь»
- набережную реки Сайгон
- городскую мэрию и памятник Хошимину
- рынок Бен Тхань
Вы узнаете, что привнесли в рацион местного населения французские колонисты, какие блюда едят богатые и бедные вьетнамцы. Я расскажу о самых знаменитых кафе и ресторанах города, о вьетнамском кофейном короле и локальном крафте.
Вы попробуете:
- суп фо бо (или блинчик Бань Сео с начинкой из мяса и креветки с ароматной зеленью — известное блюдо Южного Вьетнама)
- экзотический кофе (на выбор: вьетнамский кофе со сгущённым молоком, кофе с яйцом, кофе с солью или кофе с кокосовым молоком)
- крафтовое пиво из знаменитой пивной в исторической части города
И подниметесь на смотровую площадку небоскрёба Битекско, чтобы увидеть исторический квартал города с высоты 49-го этажа.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Hyundai Starex
- В стоимость экскурсии входит: дегустация (суп фо бо или блин Бань Сео, один вид местного кофе, три вида крафтового пива на человека), билеты на смотровую площадку небоскрёба
- В стоимость экскурсии не входят напитки и еда вне программы, если вы захотите их заказать
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем месте проживания в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Хошимине
Провели экскурсии для 1648 туристов
Меня зовут Ирина. Я живу в городе Хошимин c 1998 года. Начала работать гидом в 2004 году. За прошедшие годы объехала и изучила весь Вьетнам. Сейчас, вместе со своими вьетнамскимиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
11 фев 2025
Брали эту экскурсию 9 февраля. Организация отличная, перемещались на микроавтобусе с кондиционером, посетили много интересный точек и попробовали вкусных продуктов. Масса позитивных впечатлений, спасибо!