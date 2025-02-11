Вкусы и ароматы Сайгона (всё включено)

Ощутите Хошимин через его вкусы и ароматы. Гастрономическая экскурсия с видом на город с высоты 49-го этажа и дегустацией местных деликатесов
Путешествие по Хошимину с гастрономическим акцентом позволит узнать город с новой стороны. В рамках автомобильной экскурсии туристы увидят как центральные проспекты, так и обычные районы.

Главной особенностью станет знакомство с местной
читать дальше

кухней: дегустация супа фо бо, вьетнамского кофе и крафтового пива.

Путешественники также поднимутся на смотровую площадку небоскрёба Битекско, чтобы насладиться панорамой города. Это идеальный способ почувствовать дух Хошимина и его кулинарные традиции

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍜 Дегустация супа фо бо и других местных блюд
  • ☕ Попробуйте уникальные виды вьетнамского кофе
  • 🍺 Оцените крафтовое пиво в исторической части города
  • 🏙️ Панорамный вид на Хошимин с высоты 49-го этажа
  • 🚗 Комфортная поездка на автомобиле Hyundai Starex
Вкусы и ароматы Сайгона (всё включено)
Вкусы и ароматы Сайгона (всё включено)
Вкусы и ароматы Сайгона (всё включено)
Ближайшие даты:
18
мар19
мар20
мар21
мар22
мар23
мар24
мар
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Католический собор
  • Французский почтамт
  • Старинный отель «Континенталь»
  • Набережная реки Сайгон
  • Городская мэрия
  • Памятник Хошимину
  • Рынок Бен Тхань
  • Небоскрёб Битекско

Описание экскурсии

Из окна автомобиля вы увидите:

  • католический собор
  • французский почтамт
  • старинный отель «Континенталь»
  • набережную реки Сайгон
  • городскую мэрию и памятник Хошимину
  • рынок Бен Тхань

Вы узнаете, что привнесли в рацион местного населения французские колонисты, какие блюда едят богатые и бедные вьетнамцы. Я расскажу о самых знаменитых кафе и ресторанах города, о вьетнамском кофейном короле и локальном крафте.

Вы попробуете:

  • суп фо бо (или блинчик Бань Сео с начинкой из мяса и креветки с ароматной зеленью — известное блюдо Южного Вьетнама)
  • экзотический кофе (на выбор: вьетнамский кофе со сгущённым молоком, кофе с яйцом, кофе с солью или кофе с кокосовым молоком)
  • крафтовое пиво из знаменитой пивной в исторической части города

И подниметесь на смотровую площадку небоскрёба Битекско, чтобы увидеть исторический квартал города с высоты 49-го этажа.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Hyundai Starex
  • В стоимость экскурсии входит: дегустация (суп фо бо или блин Бань Сео, один вид местного кофе, три вида крафтового пива на человека), билеты на смотровую площадку небоскрёба
  • В стоимость экскурсии не входят напитки и еда вне программы, если вы захотите их заказать
Остались вопросы?

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем месте проживания в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
11 фев 2025
Брали эту экскурсию 9 февраля. Организация отличная, перемещались на микроавтобусе с кондиционером, посетили много интересный точек и попробовали вкусных продуктов. Масса позитивных впечатлений, спасибо!