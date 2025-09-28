Избавьтесь от очередей и стресса при прилёте или вылете из аэропорта Таншоннят (SGN).
С услугой Fast‑Track вас ждёт приоритетное обслуживание, ускоренные процедуры и персональное сопровождение. Экономьте время и начните своё путешествие комфортно.
Описание экскурсииУскоренное прибытие Избегайте длинных очередей и сохраняйте время с помощью услуги Fast‑Track при прибытии в международный аэропорт Таншоннят (Хошимин). Вы получите приоритетную помощь при прохождении иммиграционных и визовых процедур. При выборе опции Standard вас ждёт упрощённый процесс оформления документов. Сервис Premium включает ускоренную иммиграцию, быстрое получение багажа и сопровождение до вашего автомобиля. Ускоренный вылет При отправлении из аэропорта Таншоннят воспользуйтесь услугой ускоренного вылета — идеальным решением для часов пик. Мы поможем пройти все этапы регистрации, иммиграционного контроля и досмотра оперативно и без стресса. Выберите Standard для помощи с документами или Premium, чтобы пройти все проверки и добраться до выхода на посадку с персональным сопровождением. Услуга доступна для всех международных рейсов аэропорта Таншоннят. Независимо от того, прилетаете вы или вылетаете, команда Fast‑Track позаботится о вашем комфорте на каждом этапе путешествия. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча пассажиров с табличкой
- Содействие в прохождении иммиграционного и таможенного контроля
Что не входит в цену
- Государственные визовые сборы
- Сбор за услугу изменения визы
- Приоритетная обработка багажа
- Трансфер
- Услуга приоритетной регистрации на рейс
Место начала и завершения?
Международный аэропорт Таншоннят, Аэропорт · Хошимин, Хошимин
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Необходимая информация: ФИО, номер рейса, данные паспорта и визы (если применимо)
- Если в информации о вашем рейсе произошли какие-либо изменения (время прибытия, номер рейса, отмена, перебронирование и т. д.), пожалуйста, сообщите нам об этом как минимум за 24 часа до первоначально запланированного времени прибытия вашего рейса (своевременное уведомление позволит нам соответствующим образом скорректировать обслуживание и обеспечить вам наилучшие условия)
- Что взять с собой: паспорт
- Не допускается: отравляющие вещества, алкоголь, наркотики, взрывчатые материалы
- Убедитесь, что данные в вашей электронной визе полностью соответствуют информации в паспорте - это поможет избежать проблем при въезде в страну
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Обязательно воспользуйтесь этой услугой при прилёте в SGN! Очень рекомендую — я прошёл все формальности меньше чем за 10 минут и избежал длинных очередей
М
Мой сопровождающий встретил меня сразу у зоны иммиграции с табличкой на моё имя. Он быстро провёл меня в короткую очередь, и примерно через 15 минут я уже прошёл контроль. Затем другой сотрудник помог с багажом и проводил до заранее заказанного такси. Приземлился в 14:00, а уже в 15:00 ехал в машине — услуга действительно стоит своих денег
Е
Всего 20 минут — от момента выхода из самолёта до выхода из терминала с багажом. Самый быстрый опыт в моих путешествиях! Определённо рекомендую.
$30 за человека