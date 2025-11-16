Первый день-прибытие. Во время обзорной экскурсии вы познакомитесь с основными культурными, архитектурными и историческими достопримечательностями первого по величине города Вьетнама — Хошимина (до 1975 г.

Сайгон), такими как. Собор Сайгонской Богоматери, Старая почта, Музей военной истории, рынок Бентхань, фабрика лаковых изделий, центр города, здание народного комитета, памятник Хошимину. Город Хошимин имеет свой неповторимый колорит, отличающий его от столицы Ханой и других городов Вьетнама. Здесь очарование и загадочность Востока гармонично сочетается с комфортом и лоском Запада. Второй день В 70 км. от г. Хошимина расположены туннели Кучи — известная вьетнамская достопримечательность времен войны Сопротивления. Это комплекс многоэтажных подземных сооружений, служивших во время войны базой вьетнамских партизан и убежищем для местного населения. Общая протяженность туннелей составляет более 200 км, а глубина самых нижних этажей достигает 12 м. Передвигаясь под звуковое сопровождение залпов оружия по подземному лабиринту с сотнями переходов, комнатами различного назначения, среди которых встречаются и такие уникальные, как кухня специальной конструкции, дым которой не был виден на поверхности земли, встречая на своем пути муляжи и настоящие образцы оружия и другой военной техники, ловушки для непрошенных гостей, вы почувствуете себя настоящим партизаном. Помимо осмотра подземных сооружений и различных видов приспособлений против американской военной техники, вы можете сами пострелять на расположенном недалеко стрельбище из настоящего оружия производства разных стран и разных годов.