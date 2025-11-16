Во время двухдневной поездки в Хошимин вы увидите основные достопримечательности города: собор Сайгонской Богоматери, Центральное почтовое отделение, музей военной истории, фабрику лаковых изделий, рынок Бен Тхань и другие. Во второй день запланирована поездка в тоннели Кучи, которые были построены во времена войны с США.
Описание тура
Первый день-прибытие. Во время обзорной экскурсии вы познакомитесь с основными культурными, архитектурными и историческими достопримечательностями первого по величине города Вьетнама — Хошимина (до 1975 г.
Сайгон), такими как. Собор Сайгонской Богоматери, Старая почта, Музей военной истории, рынок Бентхань, фабрика лаковых изделий, центр города, здание народного комитета, памятник Хошимину. Город Хошимин имеет свой неповторимый колорит, отличающий его от столицы Ханой и других городов Вьетнама. Здесь очарование и загадочность Востока гармонично сочетается с комфортом и лоском Запада. Второй день В 70 км. от г. Хошимина расположены туннели Кучи — известная вьетнамская достопримечательность времен войны Сопротивления. Это комплекс многоэтажных подземных сооружений, служивших во время войны базой вьетнамских партизан и убежищем для местного населения. Общая протяженность туннелей составляет более 200 км, а глубина самых нижних этажей достигает 12 м. Передвигаясь под звуковое сопровождение залпов оружия по подземному лабиринту с сотнями переходов, комнатами различного назначения, среди которых встречаются и такие уникальные, как кухня специальной конструкции, дым которой не был виден на поверхности земли, встречая на своем пути муляжи и настоящие образцы оружия и другой военной техники, ловушки для непрошенных гостей, вы почувствуете себя настоящим партизаном. Помимо осмотра подземных сооружений и различных видов приспособлений против американской военной техники, вы можете сами пострелять на расположенном недалеко стрельбище из настоящего оружия производства разных стран и разных годов.
в любой день по договоренности
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Собор Сайгонской Богоматери
- Центральное почтовое отделение
- Музей военной истории
- Рынок Бен Тхань
- Фабрика лаковых изделий
- Здание народного комитета
- Памятник Хо Ши Мину
- Тоннели Кучи
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Входные билеты
- Ночь в отеле 3 с завтраком
- Обед
- Ужин
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
В отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в любой день по договоренности
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
