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По популярности
Авторский тур
11 дней
Гастротур во Вьетнаме: кулинария, экстрим и пляжный отдых
Путешествие для гурманов и искателей приключений: от кулинарных мастер-классов до экстрима на зиплайне
Аэропорт Хошимина, по договорённости
13 мая
24 мая
4 июня
28 июня
$1 890 за человека
скидка
10%
Авторский тур
12 дней
Тропическое путешествие в Хошимин: от райских пляжей до джунглей
Погрузитесь в уникальный мир Вьетнама: от вкуса экзотических фруктов до знакомства с дикой природой и культурой
Хошимин, аэропорт, 16:20
12 мая
25 мая
2 июня
7 июня
2390$2 151 за человека
Авторский тур
13 дней
Релакс на Фукуоке: духовные практики и путешествие по острову
Погрузитесь в атмосферу спокойствия и гармонии на Фукуоке, начиная день с дыхательных упражнений и завершая его у костра
Хошимин, 12:00, точное место встречи - по договорё...
3 фев
155 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
$475 за человека
Авторский тур
12 дней
6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вьетнаму, сочетающее духовные практики и захватывающие приключения
Хошимин, аэропорт, 16:20
14 мая
26 мая
15 июня
28 июня
$1 990 за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина15 сентября 2023Замечательный, богатый на новые впечатления тур. Открыла для себя Вьетнам заново в компании отличных попутчиков. Даже Далат, где я была ранее, показал себя с новой стороны. Как и обещала Елена, организатор тура: перезагрузилась по полной в джунглях, горах и у моря🤗 Елена - Прекрасная) Тур хорошо организован, всё продумано до мелочей. Плюс Лена всегда предлагала новые локации, рестораны, где можно попробовать что-то необычное, сделать хорошие фото. Рекомендую👍🏻👍🏻👍🏻 Ирина
- ММарина25 мая 2023Лен, хотела поблагодарить тебя за этот отпуск: великолепная организация, прекрасная программа. Настолько все продумано с большим вниманием к гостям, учтены запросы и пожелания каждого. Поражена как тебе удалось так профессионально, четко без «воды» все организовать. Тебе удалось открыть страну с разных сторон, за что тебе огромное спасибо! Тур достаточно насыщенный, но не утомительный. 10 из 10. Однозначно рекомендую Буду очень рада если еще раз удастся с тобой попутешествовать
- ЕЕлена23 мая 2023Елена, я очень рада оставить вам отзыв о нашем путешествии в теперь уже мой любимый Вьетнам! 🇻🇳❤️ Это было большое яркое настоящее приключение - драйв и релакс, перезагрузка для ума! Знакомство с новой культурой, историей (эти завораживающие, мистические древние храмы, такой поток силы в них), погружение в традиции изнутри (сейчас бы с удовольствием пообедала тем вьетнамским ароматным супом Фо Бо)), и, конечно, природа - море, горы, наш ретрит в джунглях Далата… И самое важное - ничто не отвлекало, не мешало все это впитывать, получать удовольствие, благодаря вам, Елена, вашей уникальной способности все организовать ну просто идеально! Спасибо за все🙏❤️❤️) Сообщите о ваших новых задумках😍, я с вами!
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину
Самые популярные туры в Хошимине
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
- Гастротур во Вьетнаме: мастер-классы, дегустация и местный рынок с шеф-поваром
- Тропическое путешествие: Вьетнам от райских пляжей до горного курорта и джунглей
- Релакс на Фукуоке: духовные практики и путешествие по острову
- Двухдневная экскурсия в Хошимин с ночевкой
- 6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
Сколько стоит тур в Хошимине в апреле 2024
Сейчас в Хошимине можно забронировать 5 авторских туров от $475 до $155 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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