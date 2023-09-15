И Ирина 6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря Замечательный, богатый на новые впечатления тур. Открыла для себя Вьетнам заново в компании отличных попутчиков. Даже Далат, где я была ранее, показал себя с новой стороны. Как и обещала Елена, организатор тура: перезагрузилась по полной в джунглях, горах и у моря🤗 Елена - Прекрасная) Тур хорошо организован, всё продумано до мелочей. Плюс Лена всегда предлагала новые локации, рестораны, где можно попробовать что-то необычное, сделать хорошие фото. Рекомендую👍🏻👍🏻👍🏻 Ирина

М Марина 6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря Лен, хотела поблагодарить тебя за этот отпуск: великолепная организация, прекрасная программа. Настолько все продумано с большим вниманием к гостям, учтены запросы и пожелания каждого. Поражена как тебе удалось так профессионально, четко без «воды» все организовать. Тебе удалось открыть страну с разных сторон, за что тебе огромное спасибо! Тур достаточно насыщенный, но не утомительный. 10 из 10. Однозначно рекомендую Буду очень рада если еще раз удастся с тобой попутешествовать