Вьетнам и Камбоджа с комфортом: мегаполисы, райские острова, джунгли, храмы

Погулять по Хошимину и Пномпеню, отдохнуть на Фукуоке и Ко-Ронге, весь день провести в Ангкор-Вате
Вас ждёт калейдоскоп впечатлений — насыщенное и яркое путешествие с возможностью погулять по оживлённым азиатским городам, вдоволь понежиться на райских островах, прикоснуться к древним верованиям и цивилизациям.

Наблюдая за жизнью местных
на улицах и рынках, мы пройдём по огромным Хошимину и Пномпеню и более уютным Кампоту и Сиемреапу.

Сменим шум толпы и гул тук-туков на безмятежность Фукуока и Ко-Ронга: насладимся белоснежными пляжами и бирюзой Сиамского залива, на кораблике изучим рассыпанные в море клочки суши, пешком проберёмся сквозь джунгли. Посетим действующие и заброшенные храмы, а в невероятном Ангкор-Вате пробудем от рассвета до заката.

Жить будем с большим комфортом — в хороших отелях 4–5*, в том числе с собственным бассейном, — отличная возможность отдохнуть и восстановить силы между экскурсиями.

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 20+

Питание. Включены завтраки, остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Минивэн, лодки входят в стоимость. Перелёт на Фукуок оплачивается отдельно.

Возраст участников. 20+.

Визы. Гражданам России во Вьетнам не требуется. В Камбоджу оформляется при пересечении границы или заранее онлайн, оплачивается отдельно.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Хошимину

Мы встретимся в Хошимине — многомиллионном городе, где небоскрёбы соседствуют с колониальными и католическими зданиями, буддийскими пагодами и мусульманскими мечетями. Пройдёмся по центру шумного мегаполиса и попробуем классический говяжий суп фо-бо, ароматный кофе из причудливого чайника и булочку бан-ми.

2 день

Первая встреча с Фукуоком: храм Гуанинь, смотровая площадка, пляжный отдых

Утром улетим на крупнейший вьетнамский остров Фукуок — место для размеренного отдыха вдали от цивилизации. Заселимся в атмосферные бунгало на первой линии.

Ближе к обеду вдоль пляжа пройдём к храму богини милосердия Гуанинь. По пути сможем купить фрукты, соки и специалитеты — перец, тростниковый сахар, рыбный соус, сухофрукты. Зайдём на смотровую, откуда остров виден как на ладони.

До ужина будет свободное время, можно сходить на массаж или в спа. Вечером для желающих — барбекю из морепродуктов на пляже, звуковая сессия и лекция на тему внимания и речи.

3 день

Пляжи Бай Сао и Кем Бич, храм ветров

Позавтракаем и отправимся на райские пляжи Бай Сао и Кем Бич с самым белоснежным во Вьетнаме песком и пальмами прямо у кромки воды. Посетим храм ветров Хо Куок с шикарной панорамой восточного побережья острова и к закату вернёмся в отель. С желающими устроим ужин на берегу, соберёмся на лекционную часть о мыслях в голове.

4 день

Свободный день

Сегодня день релакса — загораем, купаемся, никуда не спешим. Можно сходить на массаж, а вечером послушать лекцию о реализации потенциала.

5 день

Прогулка к архипелагу на кораблике

На весь день отправимся на морскую прогулку на корабле. Исследуем необитаемые острова поблизости с Фукуоком, увидим косяки разноцветных рыбок, сможем понырять или порыбачить. К ужину вернёмся в отель.

6 день

Долгая дорога в Камбоджу, знакомство с Кампотом

Рано утром отправимся в Камбоджу. Это целое приключение: на лодке пересечём залив, от Хатьена доедем на границы, которую перейдём пешком, затем доберёмся в Кампот, где находится наш следующий отель. После заселения пройдёмся по городу, который раньше принадлежал французской колонии. Увидим много классической европейской архитектуры, погуляем вдоль реки, поужинаем.

7 день

Гора Бакор, женщина-Будда, звуковая сессия, храмы и казино

Изучим окрестности Кампота. Поднимемся на гору Бакор, одну из высочайших в Камбодже. Тут установлена статуя женщины-Будды, словно осматривающая свои владения. Зайдём в заброшенную католическую церковь с невероятной акустикой и проведём внутри звуковую сессию. Посетим действующий буддийский храм и давно покинутое казино. Вечером в отеле с желающими устроим лекцию о смыслах.

8 день

Пляжный отдых на Ко-Ронге

Движемся дальше. Доедем до Сиануквиля и пересядем на лодку, которая доставит нас к острову Ко-Ронг. Разместимся в отеле на южном побережье и насладимся чистейшим пляжем и лазурным морем. Вечером для желающих состоятся лекция и звуковая сессия.

9 день

Свободный день

Ещё один день, посвящённый расслаблению. После завтрака будем загорать, наслаждаться открыточными пляжами, желающие смогут уделить время снорклингу, дайвингу, прогулке на сапе.

10 день

Приключения в джунглях

После зарядки и завтрака выдвигаемся в джунгли. Мы окунёмся в прохладу ветвистых деревьев, исследуем тропы в самой гуще, доберёмся к маяку. К вечеру вернёмся в отель, поужинаем на берегу.

11 день

Прогулка по Пномпеню

Утром поедем в столицу Камбоджи. К обеду будем в отеле, потом немного пройдёмся по Пномпеню. Погуляем по центральной улице, сходим на рынок, рассмотрим архитектуру и погрузимся в жизнь обычных кхмеров.

12 день

Встреча с Сиемреапом

Сегодня прибудем в Сиемреап. После заселения в отель погуляем по самой шумной улице города, но задерживаться не будем и ляжем спать пораньше, чтобы завтра встретить рассвет в Ангкор-Вате.

13 день

Рассвет и целый день в грандиозном Ангкор-Вате

Ещё затемно поедем в Ангкор-Ват, чтобы успеть к рассвету. В этом прекрасном месте мы проведём весь день: будем рассматривать многочисленные храмы и каменные изваяния и перенесёмся на много веков в прошлое, беседуя о кхмерской империи.

14 день

Возвращение домой

Вот и закончилось наше большое путешествие по Азии. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет230 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту по суше и воде
  • Трансфер от отеля Хошимина к аэропорту
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
  • Прогулка на корабле к архипелагам
  • Лекции и практики (по желанию)
Что не входит в цену
  • Билеты в Хошимин и обратно из Сиемреапа
  • Авиабилет из Хошимина на Фукуок
  • Доплата за 1-местное размещение - ок. 60 000 ₽
  • Обеды и ужины
  • Вход в Ангкор-Ват - $50
  • Камбоджийская виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Хошимин, точное место по договорённости, 14:00
Завершение: Отель в Сиемреапе, 14:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 14 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Хошимине
Провела экскурсии для 2 туристов
Доброе время добрым людям! Меня зовут Настасья. Уже более 3 лет я путешествую и организую женские ретриты и звуковые сессии со смыслом. В них вы становитесь ближе к вашей душе,
соединяетесь с самыми сокровенными мечтами, и они начинают исполняться. Путешествия, в которых вы не перестаёте удивляться чудесам и магии, которая происходит вокруг вас. Я художник, музыкант, мастер медитаций и проводник в тонкие миры чувств. Провожу авторские медитации с аурафоном — уникальным инструментом, который гармонизирует и повышает ваши вибрации — на соединение с «высшим Я» для получения ответов на глубинные вопросы. Также я автор практик потоково-интуитивного рисования и духовных танцев, травница и фитотерапевт. Буду рада видеть вас на своих ретритах и сессиях, вместе мы будем создавать наше счастливое «Сейчас». С любовью, Настасья.

