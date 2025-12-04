Наблюдая за жизнью местных
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 20+
Питание. Включены завтраки, остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Минивэн, лодки входят в стоимость. Перелёт на Фукуок оплачивается отдельно.
Визы. Гражданам России во Вьетнам не требуется. В Камбоджу оформляется при пересечении границы или заранее онлайн, оплачивается отдельно.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
Прогулка по Хошимину
Мы встретимся в Хошимине — многомиллионном городе, где небоскрёбы соседствуют с колониальными и католическими зданиями, буддийскими пагодами и мусульманскими мечетями. Пройдёмся по центру шумного мегаполиса и попробуем классический говяжий суп фо-бо, ароматный кофе из причудливого чайника и булочку бан-ми.
Первая встреча с Фукуоком: храм Гуанинь, смотровая площадка, пляжный отдых
Утром улетим на крупнейший вьетнамский остров Фукуок — место для размеренного отдыха вдали от цивилизации. Заселимся в атмосферные бунгало на первой линии.
Ближе к обеду вдоль пляжа пройдём к храму богини милосердия Гуанинь. По пути сможем купить фрукты, соки и специалитеты — перец, тростниковый сахар, рыбный соус, сухофрукты. Зайдём на смотровую, откуда остров виден как на ладони.
До ужина будет свободное время, можно сходить на массаж или в спа. Вечером для желающих — барбекю из морепродуктов на пляже, звуковая сессия и лекция на тему внимания и речи.
Пляжи Бай Сао и Кем Бич, храм ветров
Позавтракаем и отправимся на райские пляжи Бай Сао и Кем Бич с самым белоснежным во Вьетнаме песком и пальмами прямо у кромки воды. Посетим храм ветров Хо Куок с шикарной панорамой восточного побережья острова и к закату вернёмся в отель. С желающими устроим ужин на берегу, соберёмся на лекционную часть о мыслях в голове.
Свободный день
Сегодня день релакса — загораем, купаемся, никуда не спешим. Можно сходить на массаж, а вечером послушать лекцию о реализации потенциала.
Прогулка к архипелагу на кораблике
На весь день отправимся на морскую прогулку на корабле. Исследуем необитаемые острова поблизости с Фукуоком, увидим косяки разноцветных рыбок, сможем понырять или порыбачить. К ужину вернёмся в отель.
Долгая дорога в Камбоджу, знакомство с Кампотом
Рано утром отправимся в Камбоджу. Это целое приключение: на лодке пересечём залив, от Хатьена доедем на границы, которую перейдём пешком, затем доберёмся в Кампот, где находится наш следующий отель. После заселения пройдёмся по городу, который раньше принадлежал французской колонии. Увидим много классической европейской архитектуры, погуляем вдоль реки, поужинаем.
Гора Бакор, женщина-Будда, звуковая сессия, храмы и казино
Изучим окрестности Кампота. Поднимемся на гору Бакор, одну из высочайших в Камбодже. Тут установлена статуя женщины-Будды, словно осматривающая свои владения. Зайдём в заброшенную католическую церковь с невероятной акустикой и проведём внутри звуковую сессию. Посетим действующий буддийский храм и давно покинутое казино. Вечером в отеле с желающими устроим лекцию о смыслах.
Пляжный отдых на Ко-Ронге
Движемся дальше. Доедем до Сиануквиля и пересядем на лодку, которая доставит нас к острову Ко-Ронг. Разместимся в отеле на южном побережье и насладимся чистейшим пляжем и лазурным морем. Вечером для желающих состоятся лекция и звуковая сессия.
Свободный день
Ещё один день, посвящённый расслаблению. После завтрака будем загорать, наслаждаться открыточными пляжами, желающие смогут уделить время снорклингу, дайвингу, прогулке на сапе.
Приключения в джунглях
После зарядки и завтрака выдвигаемся в джунгли. Мы окунёмся в прохладу ветвистых деревьев, исследуем тропы в самой гуще, доберёмся к маяку. К вечеру вернёмся в отель, поужинаем на берегу.
Прогулка по Пномпеню
Утром поедем в столицу Камбоджи. К обеду будем в отеле, потом немного пройдёмся по Пномпеню. Погуляем по центральной улице, сходим на рынок, рассмотрим архитектуру и погрузимся в жизнь обычных кхмеров.
Встреча с Сиемреапом
Сегодня прибудем в Сиемреап. После заселения в отель погуляем по самой шумной улице города, но задерживаться не будем и ляжем спать пораньше, чтобы завтра встретить рассвет в Ангкор-Вате.
Рассвет и целый день в грандиозном Ангкор-Вате
Ещё затемно поедем в Ангкор-Ват, чтобы успеть к рассвету. В этом прекрасном месте мы проведём весь день: будем рассматривать многочисленные храмы и каменные изваяния и перенесёмся на много веков в прошлое, беседуя о кхмерской империи.
Возвращение домой
Вот и закончилось наше большое путешествие по Азии. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|230 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту по суше и воде
- Трансфер от отеля Хошимина к аэропорту
- Сопровождение гидом и экскурсии по программе
- Прогулка на корабле к архипелагам
- Лекции и практики (по желанию)
Что не входит в цену
- Билеты в Хошимин и обратно из Сиемреапа
- Авиабилет из Хошимина на Фукуок
- Доплата за 1-местное размещение - ок. 60 000 ₽
- Обеды и ужины
- Вход в Ангкор-Ват - $50
- Камбоджийская виза