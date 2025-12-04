Утром улетим на крупнейший вьетнамский остров Фукуок — место для размеренного отдыха вдали от цивилизации. Заселимся в атмосферные бунгало на первой линии.

Ближе к обеду вдоль пляжа пройдём к храму богини милосердия Гуанинь. По пути сможем купить фрукты, соки и специалитеты — перец, тростниковый сахар, рыбный соус, сухофрукты. Зайдём на смотровую, откуда остров виден как на ладони.

До ужина будет свободное время, можно сходить на массаж или в спа. Вечером для желающих — барбекю из морепродуктов на пляже, звуковая сессия и лекция на тему внимания и речи.