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10%
Авторский тур
12 дней
6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вьетнаму, сочетающее духовные практики и захватывающие приключения
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
15 июня в 08:00
28 июня в 08:00
2090$1 881 за человека
Авторский тур
2 дня
Двухдневная экскурсия в Хошимин с ночевкой
Начало: В отеле
Расписание: в любой день по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$475 за человека
Авторский тур
11 дней
Гастротур во Вьетнаме: кулинария, экстрим и пляжный отдых
Путешествие для гурманов и искателей приключений: от кулинарных мастер-классов до экстрима на зиплайне
Начало: Аэропорт Хошимина, по договорённости
28 июня в 08:00
28 июля в 08:00
$1 890 за человека
скидка
15%
Авторский тур
12 дней
Тропическое путешествие в Хошимин: от райских пляжей до джунглей
Погрузитесь в уникальный мир Вьетнама: от вкуса экзотических фруктов до знакомства с дикой природой и культурой
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
20 июня в 08:00
2 июля в 08:00
2350$1 998 за человека
Авторский тур
13 дней
Релакс на Фукуоке: духовные практики и путешествие по острову
Погрузитесь в атмосферу спокойствия и гармонии на Фукуоке, начиная день с дыхательных упражнений и завершая его у костра
Начало: Хошимин, 12:00, точное место встречи - по договорё...
3 фев в 10:00
155 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Экзотика Вьетнама и пляжный отдых: 4 города, природные оазисы и море
Оказаться в «Руках Бога», запустить плавучий фонарик в местной Венеции и прокатиться в лодке-корзине
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
4 июля в 08:00
9 авг в 08:00
$1 790 за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина15 сентября 2023Замечательный, богатый на новые впечатления тур. Открыла для себя Вьетнам заново в компании отличных попутчиков. Даже Далат, где я была
- ММарина25 мая 2023Лен, хотела поблагодарить тебя за этот отпуск: великолепная организация, прекрасная программа. Настолько все продумано с большим вниманием к гостям, учтены
- ЕЕлена23 мая 2023Елена, я очень рада оставить вам отзыв о нашем путешествии в теперь уже мой любимый Вьетнам! 🇻🇳❤️ Это было большое яркое
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит тур в Хошимине в июне 2024
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