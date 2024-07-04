Описание тура
Организационные детали
Виза во Вьетнам для граждан России и Республики Беларусь на срок до 45 дней — не нужна. Для граждан Казахстана на срок до 30 дней — не нужна. Для граждан Украины — оформляется по прилёте.
Проживание. Размещение в отелях (не менее 4 звёзд) с рейтингом от 8.5 на Booking в 2-местных номерах с удобствами. Почти все с бассейнами. Если вы путешествуете один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение (за доплату) либо постараться подобрать пару для проживания среди участников.
Питание. Включены завтраки в отелях со второго дня. Остальное питание в кафе и в ресторанах по чеку. Ваш местный друг-гид подскажет проверенные места и познакомит с национальной кухней. В программе: кофейный мастер-класс, изготовление кокосовых конфет.
Дети. От 14 лет.
Виза. Для граждан России и Республики Беларусь на срок до 45 дней — не нужна. Для граждан Казахстана на срок до 30 дней — не нужна. Для граждан Украины — оформляется по прилёте.
Связь и интернет. Гостям тура будут предоставлены местные симкарты с безлимитным интернетом. В отелях и кафе бесплатный доступ к интернету.
Программа тура по дням
Мегаполис Хошимин
Встречаемся в аэропорту бурлящего мегаполиса Вьетнама — городе Хошимин. Познакомимся за обедом с местными блюдами и заселимся в комфортный отель.
Ближе к вечеру отправимся на обзорную экскурсию на двухэтажном автобусе по центру. Увидим фешенебельную часть города и заметим резкий контраст в быте местных жителей. Полюбуемся закатом и насладимся холодным кофе.
Экзотический Вьетнам: на лодке по реке, хищники, кокосовые конфеты и национальные мелодии
После завтрака выезжаем в Митхо (около 1,5 часа в пути) — один из крупнейших коммерческих центров в южной части Вьетнама, место, где разворачивались важнейшие исторические события.
В Митхо мы прокатимся на традиционной лодке по дельте реки Меконг, остановимся на острове Тхой Сон, чтобы заглянуть к местным жителям в гости. Увидим медоносных пчёл, крокодилов и питонов и приготовим кокосовые конфеты на мастер-классе. А национальные мелодии ещё больше погрузят нас в атмосферу страны. Желающие смогут прокатиться на конной повозке по деревенским дорогам.
На обратном пути остановимся у священной пагоды Винь Чанг, которая является старейшим храмом на юге Вьетнама.
Перелёт на побережье в Дананг и вечернее шоу
Сегодня покинем динамичный Хошимин и отправимся на внутренний рейс на побережье в Дананг, где царит безмятежность. Заселимся в отель близко к Южно-Китайскому морю и пляжам с белоснежным песком.
Вечером прогуляемся и рассмотрим мост в виде огнедышащего дракона — мифологического символа силы, власти и удачи во вьетнамской культуре. Восхитимся эффектным шоу с подсветкой и распылением воды.
Пляжный отдых в Дананге
В нашем путешествии не будем никуда спешить: дадим себе время выспаться, понежиться в кроватке, полежать на пляже и накупаться. Если вы любите активный отдых, сможете прогуляться и заняться водными видами спорта. Дананг порадует вас чистым морем, большим выбором кафе на побережье с шикарным видом и развлечениями на любой вкус.
В горы к «Рукам Бога»
Сегодня отправимся в горы на высоту почти 1500 метров! Поднимемся по канатной дороге, которая является одной из самых длинных и высоких в мире. С неё открываются впечатляющие панорамные виды на джунгли и водопады. Поездка займёт около 20 минут.
Весь день будем гулять по живописной территории курорта-парка развлечений Sun World Ba Na Hills. Именно здесь находится знаменитый мост с фотографий — «Руки Бога». Эффектные кадры обеспечены! Увидим и другие достопримечательности: цветочные сады, французскую деревню, храмы и пагоды.
Вечером вернёмся в отель на побережье.
Реликвии, традиции и запуск плавучих фонариков в Хойане
Переезжаем в город, где сохранилось множество реликвий, охраняемых ЮНЕСКО, традиционная застройка с фонарями и старинными храмами — в Хойан. Остановимся в небольшом уютном отеле и прогуляемся по историческому центру, перенесёмся в прошлое и погрузимся в культуру.
Вечером Хойан превратится в Венецию. Поучаствуем в запуске плавучих фонариков.
Прогулка по Кокосовому лесу и катание на лодке-корзине
Сегодня отправимся в окрестности Хойана в удивительное место — Кокосовый лес. Проведём день на природе среди пальмовых зарослей и узких водных каналов. Отдохнём от городской суеты и прокатимся на традиционной круглой лодке-корзине.
Вечером вернёмся к морю в Дананг.
Леди Будда на лотосовом пьедестале
В черте города Дананг находится полуостров-оазис дикой природы — Сон Тра. Место славится статуей Леди Будды на лотосовом пьедестале, которую видно издалека. Её высота достигает 67 метров! Внутри монумента 17 уровней со статуями Будды, символизирующих различные аспекты учения. Леди Будда расположена внутри одного из самых значимых буддийских храмов в Центральном Вьетнаме — на территории Линь Унг. А ещё отсюда открывается впечатляющий вид на Дананг и Южно-Китайское море.
Возвращение в Хошимин и кофейный мастер-класс
После завтрака вернёмся обратно в Хошимин.
Отдохнём, пообедаем и посетим мастер-класс по изготовлению традиционного вьетнамского кофе. Ценители отмечают, что местный кофе имеет оптимальный баланс вкуса и аромата, в котором улавливаются специи, карамель, какао с терпкой горчинкой. Вьетнам считается второй страной-производителем любимого многими напитка после Бразилии. Особенно порадует мастер-класс кофеманов — вы научитесь делать один из самых популярных здесь видов кофе и продегустируете результат.
Вылет домой из Хошимина
За завтраком обсудим впечатления, насладимся вьетнамским бутербродом и лучиками солнца. Далее — трансфер в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 790
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях с рейтингом от 8.5 (почти все с бассейном)
- Все переезды по программе
- Встреча в аэропорту и трансфер обратно
- Внутренний перелёт (без багажа)
- Завтраки в отелях со второго дня
- Посещение всех достопримечательностей по программе
- Входные билеты на все локации по программе (развлекательный комплекс, канатная дорога, сокровищница и тд)
- Кофейный мастер-класс
- Русскоговорящий организатор
- Помощь в покупке авиабилетов и со всеми возникающими вопросами
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Хошимин и обратно
- Страховка - $30
- Остальное питание - от $180 за тур
- Багаж во внутренних перелётах - от $20