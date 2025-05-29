Совместим приятное с полезным — приглашаем в путешествие по Вьетнаму с выделенным временем на посещение стоматологической клиники.Вы не только отдохнёте на побережье Южно-Китайского моря, отправитесь в горы в Далат и

на морскую прогулку на корабле, но и сможете посетить высококвалифицированного врача, а затем пройти полный курс лечения по сравнительно низкой цене (услуги дантиста оплачиваются отдельно, можно изъясняться на русском). Будете жить на курорте, займётесь сноркелингом с инструктором, подниметесь к Будде, рассмотрите пагоды, увидите кофейные плантации, животных и традиционные танцы. А ещё прогуляетесь по Хошимину и погрузитесь в атмосферу бурлящего мегаполиса.

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Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание тура

Организационные детали

Виза во Вьетнам для граждан России и Республики Беларусь на срок до 45 дней — не нужна. Для граждан Казахстана на срок до 30 дней — не нужна. Для граждан Украины — оформляется по прилёте.

Обратите внимание, тур завершится в аэропорту или на автостанции Нячанга, откуда вам нужно самостоятельно добраться в Хошимин. Авиабилет стоит от $43, а авто — от $17.