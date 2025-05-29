Вы не только отдохнёте на побережье Южно-Китайского моря, отправитесь в горы в Далат и
Описание тура
Организационные детали
Виза во Вьетнам для граждан России и Республики Беларусь на срок до 45 дней — не нужна. Для граждан Казахстана на срок до 30 дней — не нужна. Для граждан Украины — оформляется по прилёте.
Обратите внимание, тур завершится в аэропорту или на автостанции Нячанга, откуда вам нужно самостоятельно добраться в Хошимин. Авиабилет стоит от $43, а авто — от $17.
Проживание. Размещение в двух комфортабельных отелях в 2-местных номерах с удобствами. Если вы путешествуете один/одна, мы можем забронировать для вас 1-местное размещение (за доплату) либо постараться подобрать пару для проживания среди участников.
Питание. Включены завтраки в отелях со 2-го дня и питание на корабле в 10-й день. Остальное питание в кафе и в ресторанах по чеку. Ваш местный друг-гид подскажет проверенные места и познакомит с национальной кухней.
Транспорт. На комфортном междугороднем автобусе со спальными местами (между городами). Единоразовый трансфер до клиники — на комфортабельном автомобиле. Также в программе есть 1-дневная прогулка на корабле и переезд на катере.
Дети. С любого возраста.
Виза. Для граждан России и Республики Беларусь на срок до 45 дней — не нужна. Для граждан Казахстана на срок до 30 дней — не нужна. Для граждан Украины — оформляется по прилёте.
Программа тура по дням
Хошимин
Встречаемся в аэропорту бурлящего мегаполиса Вьетнама — Хошимине. Вы заселитесь в комфортабельный отель на одну ночь и отдохнёте после перелёта. Любителям ночного города рекомендуем самостоятельно прогуляться по тусовочной улице Буй Вьен.
Прогулка по Хошимину и переезд к морю
После завтрака прогуляемся по городу, названному в честь вождя революции, первого вьетнамского президента. Вы услышите и другие наименования города, узнаете о его прошлом и становлении культуры. Увидите типичные для мегаполисов высотки из стекла и стали, гармонично сочетающиеся с особняками в европейском стиле. Пройдётесь вдоль оживлённых улиц и по набережной Сайгона, рассмотрите значимые достопримечательности.
Желающие смогут пообедать в кафе со звездой «Мишлен».
Вечером вас ждёт трансфер к морю на автобусе с лежачими VIP-кабинками.
Свободный день в Нячанге
Этот день вы встретите у Южно-Китайского моря на экзотическом курорте. Остановимся в Нячанге до конца путешествия в современном и проверенном отеле. Когда-то здесь была лишь рыбацкая деревушка, промысел хорошо развит до сих пор. Поэтому вы сможете не только отдохнуть на пляже, но и насладиться свежайшими морепродуктами.
Поездка к стоматологу
После завтрака вас ждёт трансфер в современную стоматологическую клинику. Вы самостоятельно посещаете врача, а далее, по назначению, решаете, какие услуги приобретёте. Все расчёты происходят напрямую с клиникой по прайсу. Ваш местный друг-проводник всегда на связи и поможет решить возникающие вопросы.
День в вашем распоряжении
Сегодня вы сможете начать лечение в стоматологической клинике или провести день иначе — как вам захочется.
Высокогорный Далат
Выезжаем в горы в Далат. Увидим впечатляющие виды по пути, остановимся выпить бодрящий напиток на кофейной плантации, послушаем мощный водопад, прогуляемся у озера Любви, посетим множество колоритных локаций для фото. Попросим процветания и благополучия у Золотого Будды и попадём в о французский квартал. Рассмотрим необычную пагоду Линь Фуок, состоящую из осколков стекла и фарфоровой битой посуды — это один из красивейших храмом Вьетнама. А ещё увидим чудо архитектуры Crazy House, покормим милейших зверьков, увидим обезьян, слонов и других животных.
Вечером вернёмся в Нячанг.
Посещение стоматолога или досуг на ваш выбор
В туре будет достаточно времени, чтобы вы успели пройти полное лечение в стоматологической клинике. Посетить врача или отправиться на экскурсию, прогуляться по набережной и отдохнуть у моря — решение за вами.
Подъём к Будде, сакральные башни и традиционные танцы
Сегодня пройдём ритуал избавления от грехов на территории живописной пагоды Лонг Шон (что означает «летящий дракон»), совершив подъём к Будде. Белая статуя видна практически из любой точки города и является культурным символом. Отдохнём в пышном саду в окружении деревьев бонсай. Найдём ещё одну статую — спящего Будды. Говорят, если потереть локоть мудреца, то загаданное желание обязательно исполнится!
Далее прогуляемся к сакральным Чамским башням По Нагар — наследию могущественного государства Чампа. Увидим комплекс древних храмов, воздвигнутых в честь буддистских и индуистских богов. Здесь же восхитимся традиционными танцами вьетнамских девушек.
Вечером вернёмся в отель.
Свободный день для лечения или отдыха
Продолжение лечения в стоматологической клинике или отдых на побережье.
Морская прогулка на корабле со сноркелингом
Нячанг стал курортом ещё во времена императоров. Город примечателен не только пляжами, но и островами, местами для дайвинга и ныряния с трубкой. Сегодня выйдем в открытое море на корабле и лично в этом убедимся. Вас ждёт сноркелинг с инструктором, морские просторы, вкусный обед на борту. Желающие за доплату смогут погрузиться под воду с аквалангом.
День в вашем распоряжении
Продолжение лечения в стоматологической клинике или отдых на побережье.
Завершение тура
После завтрака проводим вас до аэропорта на внутренний перелёт в Хошимин или на автостанцию Нячанга.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1170
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях
- Завтраки со 2-го дня в отелях и питание на корабле в 10-й день
- Все переезды по программе (авто, катер, корабль)
- Встреча в аэропорту и трансфер обратно
- Единоразовый трансфер до стоматологической клиники
- Посещение всех достопримечательностей по программе
- Входные билеты на все локации по программе
- Сноркелинг с инструктором
- Русскоговорящий организатор
- Помощь в покупке авиабилетов и со всеми возникающими вопросами
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Хошимин и обратно в ваш город
- Билет из Нячанга в Хошимин - от $17 / авто или от $43 / авиа
- Остальное питание - от $180
- Страховка - $30
- Дайвинг - от $80
- Ориентировочные цены на лечение в стоматологической клинике во Вьетнаме:
- Снятие налёта - около 800 ₽
- Композитная пломба из современных материалов с обезболиванием - около 1000 ₽
- Лечение корневых каналов - 4000-6000 ₽
- Удаление зуба с 3-дневным запасом лекарств - от 2400 ₽ (от 5600 ₽, если зуб мудрости)
- Удаление зуба с компенсацией кости и надкостницы, установка мембраны PRF с тромбоцитами для скорейшего заживления + 5-дневный запас лекарств - от 8800 ₽ (от 12 800 ₽, если зуб мудрости)
- Отбеливание зубов - от 4000 ₽