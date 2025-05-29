Во Вьетнам за красивой улыбкой и пляжным отдыхом

Посетить Нячанг, Далат и Хошимин и воспользоваться услугами стоматолога на свой выбор
Совместим приятное с полезным — приглашаем в путешествие по Вьетнаму с выделенным временем на посещение стоматологической клиники.

Вы не только отдохнёте на побережье Южно-Китайского моря, отправитесь в горы в Далат и
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на морскую прогулку на корабле, но и сможете посетить высококвалифицированного врача, а затем пройти полный курс лечения по сравнительно низкой цене (услуги дантиста оплачиваются отдельно, можно изъясняться на русском).

Будете жить на курорте, займётесь сноркелингом с инструктором, подниметесь к Будде, рассмотрите пагоды, увидите кофейные плантации, животных и традиционные танцы. А ещё прогуляетесь по Хошимину и погрузитесь в атмосферу бурлящего мегаполиса.

Во Вьетнам за красивой улыбкой и пляжным отдыхом
Во Вьетнам за красивой улыбкой и пляжным отдыхом
Во Вьетнам за красивой улыбкой и пляжным отдыхом
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Виза во Вьетнам для граждан России и Республики Беларусь на срок до 45 дней — не нужна. Для граждан Казахстана на срок до 30 дней — не нужна. Для граждан Украины — оформляется по прилёте.

Обратите внимание, тур завершится в аэропорту или на автостанции Нячанга, откуда вам нужно самостоятельно добраться в Хошимин. Авиабилет стоит от $43, а авто — от $17.

Проживание. Размещение в двух комфортабельных отелях в 2-местных номерах с удобствами. Если вы путешествуете один/одна, мы можем забронировать для вас 1-местное размещение (за доплату) либо постараться подобрать пару для проживания среди участников.

Питание. Включены завтраки в отелях со 2-го дня и питание на корабле в 10-й день. Остальное питание в кафе и в ресторанах по чеку. Ваш местный друг-гид подскажет проверенные места и познакомит с национальной кухней.

Транспорт. На комфортном междугороднем автобусе со спальными местами (между городами). Единоразовый трансфер до клиники — на комфортабельном автомобиле. Также в программе есть 1-дневная прогулка на корабле и переезд на катере.

Дети. С любого возраста.

Виза. Для граждан России и Республики Беларусь на срок до 45 дней — не нужна. Для граждан Казахстана на срок до 30 дней — не нужна. Для граждан Украины — оформляется по прилёте.

Программа тура по дням

1 день

Хошимин

Встречаемся в аэропорту бурлящего мегаполиса Вьетнама — Хошимине. Вы заселитесь в комфортабельный отель на одну ночь и отдохнёте после перелёта. Любителям ночного города рекомендуем самостоятельно прогуляться по тусовочной улице Буй Вьен.

ХошиминХошиминХошиминХошиминХошиминХошиминХошиминХошиминХошиминХошимин
2 день

Прогулка по Хошимину и переезд к морю

После завтрака прогуляемся по городу, названному в честь вождя революции, первого вьетнамского президента. Вы услышите и другие наименования города, узнаете о его прошлом и становлении культуры. Увидите типичные для мегаполисов высотки из стекла и стали, гармонично сочетающиеся с особняками в европейском стиле. Пройдётесь вдоль оживлённых улиц и по набережной Сайгона, рассмотрите значимые достопримечательности.

Желающие смогут пообедать в кафе со звездой «Мишлен».

Вечером вас ждёт трансфер к морю на автобусе с лежачими VIP-кабинками.

Прогулка по Хошимину и переезд к морюПрогулка по Хошимину и переезд к морюПрогулка по Хошимину и переезд к морюПрогулка по Хошимину и переезд к морюПрогулка по Хошимину и переезд к морюПрогулка по Хошимину и переезд к морюПрогулка по Хошимину и переезд к морюПрогулка по Хошимину и переезд к морю
3 день

Свободный день в Нячанге

Этот день вы встретите у Южно-Китайского моря на экзотическом курорте. Остановимся в Нячанге до конца путешествия в современном и проверенном отеле. Когда-то здесь была лишь рыбацкая деревушка, промысел хорошо развит до сих пор. Поэтому вы сможете не только отдохнуть на пляже, но и насладиться свежайшими морепродуктами.

Свободный день в НячангеСвободный день в НячангеСвободный день в НячангеСвободный день в НячангеСвободный день в НячангеСвободный день в НячангеСвободный день в Нячанге
4 день

Поездка к стоматологу

После завтрака вас ждёт трансфер в современную стоматологическую клинику. Вы самостоятельно посещаете врача, а далее, по назначению, решаете, какие услуги приобретёте. Все расчёты происходят напрямую с клиникой по прайсу. Ваш местный друг-проводник всегда на связи и поможет решить возникающие вопросы.

Поездка к стоматологуПоездка к стоматологуПоездка к стоматологуПоездка к стоматологуПоездка к стоматологуПоездка к стоматологуПоездка к стоматологу
5 день

День в вашем распоряжении

Сегодня вы сможете начать лечение в стоматологической клинике или провести день иначе — как вам захочется.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
6 день

Высокогорный Далат

Выезжаем в горы в Далат. Увидим впечатляющие виды по пути, остановимся выпить бодрящий напиток на кофейной плантации, послушаем мощный водопад, прогуляемся у озера Любви, посетим множество колоритных локаций для фото. Попросим процветания и благополучия у Золотого Будды и попадём в о французский квартал. Рассмотрим необычную пагоду Линь Фуок, состоящую из осколков стекла и фарфоровой битой посуды — это один из красивейших храмом Вьетнама. А ещё увидим чудо архитектуры Crazy House, покормим милейших зверьков, увидим обезьян, слонов и других животных.

Вечером вернёмся в Нячанг.

Высокогорный ДалатВысокогорный ДалатВысокогорный ДалатВысокогорный ДалатВысокогорный ДалатВысокогорный ДалатВысокогорный ДалатВысокогорный Далат
7 день

Посещение стоматолога или досуг на ваш выбор

В туре будет достаточно времени, чтобы вы успели пройти полное лечение в стоматологической клинике. Посетить врача или отправиться на экскурсию, прогуляться по набережной и отдохнуть у моря — решение за вами.

Посещение стоматолога или досуг на ваш выборПосещение стоматолога или досуг на ваш выборПосещение стоматолога или досуг на ваш выборПосещение стоматолога или досуг на ваш выборПосещение стоматолога или досуг на ваш выборПосещение стоматолога или досуг на ваш выборПосещение стоматолога или досуг на ваш выбор
8 день

Подъём к Будде, сакральные башни и традиционные танцы

Сегодня пройдём ритуал избавления от грехов на территории живописной пагоды Лонг Шон (что означает «летящий дракон»), совершив подъём к Будде. Белая статуя видна практически из любой точки города и является культурным символом. Отдохнём в пышном саду в окружении деревьев бонсай. Найдём ещё одну статую — спящего Будды. Говорят, если потереть локоть мудреца, то загаданное желание обязательно исполнится!

Далее прогуляемся к сакральным Чамским башням По Нагар — наследию могущественного государства Чампа. Увидим комплекс древних храмов, воздвигнутых в честь буддистских и индуистских богов. Здесь же восхитимся традиционными танцами вьетнамских девушек.

Вечером вернёмся в отель.

Подъём к Будде, сакральные башни и традиционные танцыПодъём к Будде, сакральные башни и традиционные танцыПодъём к Будде, сакральные башни и традиционные танцыПодъём к Будде, сакральные башни и традиционные танцыПодъём к Будде, сакральные башни и традиционные танцыПодъём к Будде, сакральные башни и традиционные танцыПодъём к Будде, сакральные башни и традиционные танцыПодъём к Будде, сакральные башни и традиционные танцыПодъём к Будде, сакральные башни и традиционные танцы
9 день

Свободный день для лечения или отдыха

Продолжение лечения в стоматологической клинике или отдых на побережье.

Свободный день для лечения или отдыхаСвободный день для лечения или отдыхаСвободный день для лечения или отдыхаСвободный день для лечения или отдыхаСвободный день для лечения или отдыхаСвободный день для лечения или отдыхаСвободный день для лечения или отдыха
10 день

Морская прогулка на корабле со сноркелингом

Нячанг стал курортом ещё во времена императоров. Город примечателен не только пляжами, но и островами, местами для дайвинга и ныряния с трубкой. Сегодня выйдем в открытое море на корабле и лично в этом убедимся. Вас ждёт сноркелинг с инструктором, морские просторы, вкусный обед на борту. Желающие за доплату смогут погрузиться под воду с аквалангом.

Морская прогулка на корабле со сноркелингомМорская прогулка на корабле со сноркелингомМорская прогулка на корабле со сноркелингомМорская прогулка на корабле со сноркелингомМорская прогулка на корабле со сноркелингомМорская прогулка на корабле со сноркелингом
11 день

День в вашем распоряжении

Продолжение лечения в стоматологической клинике или отдых на побережье.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
12 день

Завершение тура

После завтрака проводим вас до аэропорта на внутренний перелёт в Хошимин или на автостанцию Нячанга.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1170
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях
  • Завтраки со 2-го дня в отелях и питание на корабле в 10-й день
  • Все переезды по программе (авто, катер, корабль)
  • Встреча в аэропорту и трансфер обратно
  • Единоразовый трансфер до стоматологической клиники
  • Посещение всех достопримечательностей по программе
  • Входные билеты на все локации по программе
  • Сноркелинг с инструктором
  • Русскоговорящий организатор
  • Помощь в покупке авиабилетов и со всеми возникающими вопросами
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Хошимин и обратно в ваш город
  • Билет из Нячанга в Хошимин - от $17 / авто или от $43 / авиа
  • Остальное питание - от $180
  • Страховка - $30
  • Дайвинг - от $80
  • Ориентировочные цены на лечение в стоматологической клинике во Вьетнаме:
  • Снятие налёта - около 800 ₽
  • Композитная пломба из современных материалов с обезболиванием - около 1000 ₽
  • Лечение корневых каналов - 4000-6000 ₽
  • Удаление зуба с 3-дневным запасом лекарств - от 2400 ₽ (от 5600 ₽, если зуб мудрости)
  • Удаление зуба с компенсацией кости и надкостницы, установка мембраны PRF с тромбоцитами для скорейшего заживления + 5-дневный запас лекарств - от 8800 ₽ (от 12 800 ₽, если зуб мудрости)
  • Отбеливание зубов - от 4000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
Завершение: Нячанг, автовокзал или аэропорт (билет из Нячанга до Хошимина оплачивается отдельно)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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