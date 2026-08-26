Фотопрогулка
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Хойан в лучшем свете: персональная фотосессия
Поймаю ваши лучшие моменты в золотой час - в атмосферной локации на ваш выбор
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Завтра в 08:00
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Фотопрогулка
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Фотосессия в летящем платье на пляже Хойана
Сделать кадры у моря в эффектном образе - среди волн, скал, ветра и закатного света
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Вечер в Хойане: видовая крыша, Японский мост и катание на лодке (всё включено)
Прогуляться по историческим кварталам, выпить солёный или яичный кофе и увидеть огни города
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Завтра в 15:00
от $220 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Хойану в категории «Природа и пейзажи»
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