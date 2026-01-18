Дегустации на экскурсиях в Муйне – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «С дегустацией» в Муйне на русском языке, цены от $13. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Авторская экскурсия из Муйне в горный Далат (всё включено)
На машине
На микроавтобусе
13 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Познакомьтесь с уникальным Далатом: озеро, водопады, пагоды и многое другое ждут вас в этой индивидуальной экскурсии. Всё включено
«А также дегустация свежих сортов»
Завтра в 05:00
3 апр в 05:00
$450 за всё до 3 чел.
Чай vs кофе: лекция и дегустация с экспертом (в Муйне)
Пешая
2 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Откройте для себя мир вьетнамского чая и кофе через лекцию и дегустацию. Узнайте о традициях и попробуйте уникальные сорта в уютной атмосфере
Начало: В кафе Mui Ne Coffee Station
«Копи лювак — изюминка дегустации»
Расписание: в среду в 11:00, в пятницу и воскресенье в 18:00
Сегодня в 11:00
3 апр в 18:00
$13 за человека
Групповая авторская экскурсия из Муйне в горный Далат (всё включено)
На автобусе
На микроавтобусе
13 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Отправиться в город вечной весны и увидеть его самые интересные места в душевной компании
Начало: Точное место встречи вы узнаете сразу после бронир...
«А также дегустация свежих сортов»
Расписание: во вторник и субботу в 05:30
4 апр в 05:30
7 апр в 05:30
$85 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    18 января 2026
    Чай vs кофе: лекция и дегустация с экспертом (в Муйне)
    Лекция очень понравилась, Максим весело и подробно рассказал про местные кофе и чай, провёл отличную дегустацию, угостил местными конфетами. Рекомендую, супер-полезные и приятные 2,5 часа!
  • е
    екатерина
    17 января 2026
    Чай vs кофе: лекция и дегустация с экспертом (в Муйне)
    Прекрасный формат экскурсии в мир кофе и чая с их дегустацией. Максим увлечен своим делом и умеет поделиться своими знаниями
    и впечатлениями, связанными с процессом выращивания, сбора, обработки и употребления разных сортов кофе и чая. Два часа пролетели незаметно. Однозначно, рекомендую!

  • Н
    Никита
    14 января 2026
    Чай vs кофе: лекция и дегустация с экспертом (в Муйне)
    Максим чудесный лектор! Собирает группу из 8 человек, рассказывает все подробно и очень интересно. Начали с кофе, продолжили чаем. Захватили
    даже больше планируемого. Максим дал попробовать каждый чай и кофе, открыл и заварил особо ценные экземпляры: черный 5-летний пуэр, молочный улун, и даже угостил местными конфетами. В конце каждому раздал подарок в виде упаковки кофе. После экскурсии проконсультировал по желаемой продукции и сделал скидку 5% на товар. Безусловно стоит того! Если идти за качеством и честным мнением бариста, то это к Максиму) Спасибо за экскурсию!

  • И
    Илья
    14 сентября 2025
    Чай vs кофе: лекция и дегустация с экспертом (в Муйне)
    Отличное погружение в мир чая и кофе, Максим очень интересный рассказчик - максимально рекомендую😊
  • К
    Кирилл
    18 апреля 2025
    Авторская экскурсия из Муйне в горный Далат (всё включено)
    В Далате мы были с небольшой группой несколько лет назад. В этот приезд было принято решение, что ехать в Далат
    точно нужно, но на индивидуальную экскурсию. Т. к. самые туристические места мы уже посещали, а интересовал нас в большей степени кофе лювак, Максим подошел к организации нашей экскурсии максимально индивидуально: из тех мест, где мы раньше были, мы посетили только производство кофе и храм с большой статуей золотого Будды, все остальные локации были незнакомы и потому экскурсия проучилась максимально познавательной и интересной. Из необычного: ферма по выращиванию сверчков, где их можно было продегустировать, производство шелка, где можно наглядно увидеть полный цикл изготовления натурального шелка. Были еще красивые локации, а вишенка на торте нашего маленького путешествия в Далат на фото- Храм и статуя Богини Милосердия- это лучший финал экскурсии, который можно себе представить. Отдельно хочется сказать теплые слова в адрес Максима: думающий, интеллектуальный, очень приятный в общении человек, с большим багажом знаний о Вьетнаме, с искренним интересом и горящими глазами ко всему, чем занимается. Искренне благодарим и ждем новых встреч)

  • А
    Алёна
    5 февраля 2025
    Авторская экскурсия из Муйне в горный Далат (всё включено)
    Познавательная, интересная, насыщенная экскурсия. Чего только ни успели за один световой день: покатались на тобогане к водопаду, попробовали сверчков, побывали
    на шёлковое фабрике, выпили самый дорогой кофе в мире, покатались на страусе, погладили львят, бинтуронгов, покормили слонов, обезьян, оленей, посетили жд вокзал в Далате с магазином вкуснейшего шоколада, Лунный дом (Ceazy House), увидели чудесные буддийские пагоды… Даже рай и ад посетили

Ответы на вопросы от путешественников по Муйне в категории «С дегустацией»

Сколько стоит экскурсия по Муйне в апреле 2026
Сейчас в Муйне в категории "С дегустацией" можно забронировать 3 экскурсии от 13 до 450. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
