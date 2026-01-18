Индивидуальная
до 3 чел.
Авторская экскурсия из Муйне в горный Далат (всё включено)
Познакомьтесь с уникальным Далатом: озеро, водопады, пагоды и многое другое ждут вас в этой индивидуальной экскурсии. Всё включено
«А также дегустация свежих сортов»
Завтра в 05:00
3 апр в 05:00
$450 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Чай vs кофе: лекция и дегустация с экспертом (в Муйне)
Откройте для себя мир вьетнамского чая и кофе через лекцию и дегустацию. Узнайте о традициях и попробуйте уникальные сорта в уютной атмосфере
Начало: В кафе Mui Ne Coffee Station
«Копи лювак — изюминка дегустации»
Расписание: в среду в 11:00, в пятницу и воскресенье в 18:00
Сегодня в 11:00
3 апр в 18:00
$13 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая авторская экскурсия из Муйне в горный Далат (всё включено)
Отправиться в город вечной весны и увидеть его самые интересные места в душевной компании
Начало: Точное место встречи вы узнаете сразу после бронир...
«А также дегустация свежих сортов»
Расписание: во вторник и субботу в 05:30
4 апр в 05:30
7 апр в 05:30
$85 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия18 января 2026Лекция очень понравилась, Максим весело и подробно рассказал про местные кофе и чай, провёл отличную дегустацию, угостил местными конфетами. Рекомендую, супер-полезные и приятные 2,5 часа!
- еекатерина17 января 2026Прекрасный формат экскурсии в мир кофе и чая с их дегустацией. Максим увлечен своим делом и умеет поделиться своими знаниями
- ННикита14 января 2026Максим чудесный лектор! Собирает группу из 8 человек, рассказывает все подробно и очень интересно. Начали с кофе, продолжили чаем. Захватили
- ИИлья14 сентября 2025Отличное погружение в мир чая и кофе, Максим очень интересный рассказчик - максимально рекомендую😊
- ККирилл18 апреля 2025В Далате мы были с небольшой группой несколько лет назад. В этот приезд было принято решение, что ехать в Далат
- ААлёна5 февраля 2025Познавательная, интересная, насыщенная экскурсия. Чего только ни успели за один световой день: покатались на тобогане к водопаду, попробовали сверчков, побывали
Ответы на вопросы от путешественников по Муйне в категории «С дегустацией»
Сколько стоит экскурсия по Муйне в апреле 2026
Сейчас в Муйне в категории "С дегустацией" можно забронировать 3 экскурсии от 13 до 450. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
Экскурсии на русском языке в Муйне (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «С дегустацией», 6 ⭐ отзывов, цены от $13. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь