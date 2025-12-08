Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выборДалат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
Рассмотреть город со всех ракурсов: познакомиться с его культурой, религией и «альпийской» природой
Начало: В отеле Муйне/Фантьета/Далата
«Трансфер, входные билеты и обед включены в стоимость экскурсии»
15 дек в 05:00
17 дек в 05:00
$258 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Муйне - к водопаду Дамбри
Увлекательное путешествие к самому высокому водопаду южного Вьетнама. Вас ждут захватывающие виды, плантации и культурные открытия
Начало: У вашего отеля
«Также за отдельную плату вы можете перекусить в одном из кафе на маршруте»
15 дек в 06:00
17 дек в 06:00
$210 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Чай vs кофе: лекция и дегустация
Откройте для себя мир вьетнамского чая и кофе через лекцию и дегустацию. Узнайте о традициях и попробуйте уникальные сорта в уютной атмосфере
Начало: В кафе Mui Ne Coffee Station
«Вы увидите, как готовят знаменитый яичный кофе, узнаете, чем он отличается от других десертных напитков, и почему его обязательно стоит попробовать хотя бы раз»
Расписание: в среду в 11:00, в пятницу и воскресенье в 18:00
Завтра в 11:00
12 дек в 18:00
$13 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий8 декабря 2025Наше знакомство с Вьетнамом началось с этой экскурсии, что оставило очень приятное послевкусие на весь отдых. Михаил интересный собеседник, рассказал
- ААнатолий25 ноября 2025Все было комфортно и интересно!
Михаил молодец, очень ненавязчиво прокатил нас по программе:)
- ААлексей15 ноября 2025Экскурсия понравилась по всем параметрам. Михаил отличный гид, ориентирован на гостей, интересующую информацию подаёт понятно и интересно. Всё заявленное в программе посмотрели, локации замечательные.
- ВВиктория12 ноября 2025Если хотите провести свое время интересно, познавательно и комфортабельно, то вам к Михаилу. Брали экскурсию на целый день в Далат,
- AArtem15 октября 2025Миллион впечатлений! Очень рекомендуем Михаила, всю дорогу общались и узнавали что-то новое! Однозначно рекомендуем Михаила, лучший гид за 30 лет путешествий. Откликайтесь и не сомневайтесь. Посетили очень много красивых мест, Михаил услышал наши пожелания и сделал экскурсию еще прекраснее!
- ИИлья14 сентября 2025Отличное погружение в мир чая и кофе, Максим очень интересный рассказчик - максимально рекомендую😊
- ЕЕвгения5 августа 2025Спасибо большое Михаилу, за приятную экскурсию и поездку в целом. Немного изменили маршрут под нас и получилось просто отлично. Небольшое приключение в горах(проткнули колесо) так же присутствовало и добавило душевности. В общем и послушали и посмеялись и покушали.
- ВВячеслав11 июля 2025Большое спасибо за отличную экскурсию Михаилу. Он грамотный и эрудированный гид, который знает не только историю и обычаи Вьетнама, но
- ЕЕлена28 июня 2025Экскурсия очень понравилась. Масса впечатлений и эмоций. Отдельная благодарность Михаилу. Вы сделали наш день незабываемым. Приятное общение. Человек разбирается в
- ЕЕкатерина18 июня 2025Большое спасибо Михаилу за потрясению экскурсию!! Очень насыщенно, интересно. Море эмоций и впечатлений!!
- ЮЮрий10 мая 2025Огромная благодарность Михаилу! Интереснейшая поездка, качественная подача материала в совокупности с жизненными историями! За время поездки Вы узнаете не только про Далат, но и про другие города Вьетнама, об истории государства, его культуре и людях!
С радостью рекомендую всем!
- ППолянская5 мая 2025Были на экскурсии в апреле 25г. Михаил - отличный гид, очень интересно рассказывает о Вьетнаме! Отвечал на все наши вопросы,
- ЕЕвгения29 апреля 2025Впечатляющая экскурсия, где мы смогли насладиться и природными видами и городскими, а также попробовать кофе лювак, побывать в необычной гостинице
- ООксана24 апреля 2025Мы в восторге от экскурсии, увидели замечательную и красивую природу, смогли покататься на животных (страус, слон), побывали в храме и на водопадах. Впечатлений много и даже не устали. Спасибо Михаилу все прошло легко и интересно, очень много узнали о Вьетнаме.
- ЕЕоена22 апреля 2025Михаил, спасибо за отличную экскурсию, познавательный, непринуждённый, не предвзятый материал и конечно юмор))). Михаил отлично знает местность и культуру Вьетнама. Отлично водит машину. Одна из лучших экскурсий во Вьетнаме. Спасибо и до новых встреч!!!
- ААлексей20 апреля 2025Отличная поездка в приятной компании Михаила. Но времени немного не хватило, много интересных локаций. По хорошему надо с ночевкой оставаться,
- ООксана28 февраля 2025Мы посетили Далат в компании русского гида Эллы и замечательного водителя Бао. Поездка была очень насыщенной в части информации, пейзажей,
- ГГалина3 февраля 2025Экскурсия очень понравилась! Отличная увлекательная программа, много познавательной информации, комфортный автомобиль, без спешки. Вкусный обед с вином). Возможность корректировать посещение достопримечательностей. И еще: отель не предоставил нам ланч-боксы, Михаил угостил нас завтраком в кафе) Спасибо!
- ААлёна19 января 2025Михаил - остроумный, начитанный и очень хороший рассказчик. За 1 день показал в Далате очень многое. Комфортная машина и вообще всё было прекрасно! Масса положительных эмоций и ярких впечатлений!
- ДДарья15 декабря 2024Суперская экскурсия - интересные локации, потрясающие виды, индивидуальный подход к туристам, комфортное общение и все это по демократичной цене! Михаил
