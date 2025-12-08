Мои заказы

Гастрономические экскурсии Муйне

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Муйне на русском языке, цены от $13. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
На машине
12 часов
54 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выбор
Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
Рассмотреть город со всех ракурсов: познакомиться с его культурой, религией и «альпийской» природой
Начало: В отеле Муйне/Фантьета/Далата
«Трансфер, входные билеты и обед включены в стоимость экскурсии»
15 дек в 05:00
17 дек в 05:00
$258 за всё до 2 чел.
Из Муйне - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
На машине
10 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Муйне - к водопаду Дамбри
Увлекательное путешествие к самому высокому водопаду южного Вьетнама. Вас ждут захватывающие виды, плантации и культурные открытия
Начало: У вашего отеля
«Также за отдельную плату вы можете перекусить в одном из кафе на маршруте»
15 дек в 06:00
17 дек в 06:00
$210 за всё до 2 чел.
Чай vs кофе: лекция и дегустация с экспертом (в Муйне)
Пешая
2 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Чай vs кофе: лекция и дегустация
Откройте для себя мир вьетнамского чая и кофе через лекцию и дегустацию. Узнайте о традициях и попробуйте уникальные сорта в уютной атмосфере
Начало: В кафе Mui Ne Coffee Station
«Вы увидите, как готовят знаменитый яичный кофе, узнаете, чем он отличается от других десертных напитков, и почему его обязательно стоит попробовать хотя бы раз»
Расписание: в среду в 11:00, в пятницу и воскресенье в 18:00
Завтра в 11:00
12 дек в 18:00
$13 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    8 декабря 2025
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
    Наше знакомство с Вьетнамом началось с этой экскурсии, что оставило очень приятное послевкусие на весь отдых. Михаил интересный собеседник, рассказал
    и про историю страны, и про особенности устройства жизни местных. Было интересно, познавательно, и на одном дыхании. Спасибо огромное гиду, за его подход к делу!

    Наше знакомство с Вьетнамом началось с этой экскурсии, что оставило очень приятное послевкусие на весь отдых. Михаил интересный собеседник, рассказал и про историю страны, и про особенности устройства жизни местных. Было интересно, познавательно, и на одном дыхании. Спасибо огромное гиду, за его подход к делу!
  • А
    Анатолий
    25 ноября 2025
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
    Все было комфортно и интересно!
    Михаил молодец, очень ненавязчиво прокатил нас по программе:)
  • А
    Алексей
    15 ноября 2025
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
    Экскурсия понравилась по всем параметрам. Михаил отличный гид, ориентирован на гостей, интересующую информацию подаёт понятно и интересно. Всё заявленное в программе посмотрели, локации замечательные.
    Экскурсия понравилась по всем параметрам. Михаил отличный гид, ориентирован на гостей, интересующую информацию подаёт понятно и интересно. Всё заявленное в программе посмотрели, локации замечательные.
  • В
    Виктория
    12 ноября 2025
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
    Если хотите провести свое время интересно, познавательно и комфортабельно, то вам к Михаилу. Брали экскурсию на целый день в Далат,
    побывали на всех популярных локациях и узнали много нового о Вьетнаме. Михаил отличный гид, рассказчик и видно, что очень любит свое дело. Однозначно рекомендую 👍

    Если хотите провести свое время интересно, познавательно и комфортабельно, то вам к Михаилу. Брали экскурсию на целый день в Далат, побывали на всех популярных локациях и узнали много нового о Вьетнаме. Михаил отличный гид, рассказчик и видно, что очень любит свое дело. Однозначно рекомендую 👍
  • A
    Artem
    15 октября 2025
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
    Миллион впечатлений! Очень рекомендуем Михаила, всю дорогу общались и узнавали что-то новое! Однозначно рекомендуем Михаила, лучший гид за 30 лет путешествий. Откликайтесь и не сомневайтесь. Посетили очень много красивых мест, Михаил услышал наши пожелания и сделал экскурсию еще прекраснее!
    Миллион впечатлений! Очень рекомендуем Михаила, всю дорогу общались и узнавали что-то новое! Однозначно рекомендуем Михаила, лучший гид за 30 лет путешествий. Откликайтесь и не сомневайтесь. Посетили очень много красивых мест, Михаил услышал наши пожелания и сделал экскурсию еще прекраснее!
  • И
    Илья
    14 сентября 2025
    Чай vs кофе: лекция и дегустация с экспертом (в Муйне)
    Отличное погружение в мир чая и кофе, Максим очень интересный рассказчик - максимально рекомендую😊
  • Е
    Евгения
    5 августа 2025
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
    Спасибо большое Михаилу, за приятную экскурсию и поездку в целом. Немного изменили маршрут под нас и получилось просто отлично. Небольшое приключение в горах(проткнули колесо) так же присутствовало и добавило душевности. В общем и послушали и посмеялись и покушали.
  • В
    Вячеслав
    11 июля 2025
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
    Большое спасибо за отличную экскурсию Михаилу. Он грамотный и эрудированный гид, который знает не только историю и обычаи Вьетнама, но
    и может ответить на любые вопросы. Всё было интересно и хорошо организовано. Михаил подстраивается под ваши запросы и интересы. Поездка на комфортном и чистом автомобиле. Мы узнали много нового и увлекательного про Вьетнам. Очень понравилось, рекомендуем!

  • Е
    Елена
    28 июня 2025
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
    Экскурсия очень понравилась. Масса впечатлений и эмоций. Отдельная благодарность Михаилу. Вы сделали наш день незабываемым. Приятное общение. Человек разбирается в
    культуре, менталитете страны. Приятная дорога, хоть и долгая, но мы совсем не устали. Было все очень комфортно 👍 Посетили много локаций. Увидели,услышали и узнали много интересного и нового. Обязательно вернёмся ещё и будем рекомендовать Михаила как лучшего гида по Вьетнаму. 🇻🇳

    Экскурсия очень понравилась. Масса впечатлений и эмоций. Отдельная благодарность Михаилу. Вы сделали наш день незабываемым. Приятное общение. Человек разбирается в культуре, менталитете страны. Приятная дорога, хоть и долгая, но мы совсем не устали. Было все очень комфортно 👍 Посетили много локаций. Увидели,услышали и узнали много интересного и нового. Обязательно вернёмся ещё и будем рекомендовать Михаила как лучшего гида по Вьетнаму. 🇻🇳
  • Е
    Екатерина
    18 июня 2025
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
    Большое спасибо Михаилу за потрясению экскурсию!! Очень насыщенно, интересно. Море эмоций и впечатлений!!
  • Ю
    Юрий
    10 мая 2025
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
    Огромная благодарность Михаилу! Интереснейшая поездка, качественная подача материала в совокупности с жизненными историями! За время поездки Вы узнаете не только про Далат, но и про другие города Вьетнама, об истории государства, его культуре и людях!
    С радостью рекомендую всем!
  • П
    Полянская
    5 мая 2025
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
    Были на экскурсии в апреле 25г. Михаил - отличный гид, очень интересно рассказывает о Вьетнаме! Отвечал на все наши вопросы,
    весело и с шутками:) В день экскурсии был дождь, и спуск к водопаду Датанла закрыли, но мы смогли вернуться позже, и не пожалели ☺ Масса впечатлений, очень советуем!

    Были на экскурсии в апреле 25г. Михаил - отличный гид, очень интересно рассказывает о Вьетнаме! Отвечал на все наши вопросы, весело и с шутками:) В день экскурсии был дождь, и спуск к водопаду Датанла закрыли, но мы смогли вернуться позже, и не пожалели ☺ Масса впечатлений, очень советуем!
  • Е
    Евгения
    29 апреля 2025
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
    Впечатляющая экскурсия, где мы смогли насладиться и природными видами и городскими, а также попробовать кофе лювак, побывать в необычной гостинице
    и прогуляться по буддистким храмам. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с конлиционером, что очень важно так дорога длинная и сложная. В обед, включённый в стоимость, подаётся несколько блюд, очень вкусно. Рассказ экскурсовода познавательный, узнали как про историческую и религиозную составляющую, так и об общественной, экономической и бытовой жизни Вьетнама. Экскурсию рекомендую!

    Впечатляющая экскурсия, где мы смогли насладиться и природными видами и городскими, а также попробовать кофе лювак, побывать в необычной гостинице и прогуляться по буддистким храмам. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с конлиционером, что очень важно так дорога длинная и сложная. В обед, включённый в стоимость, подаётся несколько блюд, очень вкусно. Рассказ экскурсовода познавательный, узнали как про историческую и религиозную составляющую, так и об общественной, экономической и бытовой жизни Вьетнама. Экскурсию рекомендую!
  • О
    Оксана
    24 апреля 2025
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
    Мы в восторге от экскурсии, увидели замечательную и красивую природу, смогли покататься на животных (страус, слон), побывали в храме и на водопадах. Впечатлений много и даже не устали. Спасибо Михаилу все прошло легко и интересно, очень много узнали о Вьетнаме.
    Мы в восторге от экскурсии, увидели замечательную и красивую природу, смогли покататься на животных (страус, слон), побывали в храме и на водопадах. Впечатлений много и даже не устали. Спасибо Михаилу все прошло легко и интересно, очень много узнали о Вьетнаме.
  • Е
    Еоена
    22 апреля 2025
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
    Михаил, спасибо за отличную экскурсию, познавательный, непринуждённый, не предвзятый материал и конечно юмор))). Михаил отлично знает местность и культуру Вьетнама. Отлично водит машину. Одна из лучших экскурсий во Вьетнаме. Спасибо и до новых встреч!!!
    Михаил, спасибо за отличную экскурсию, познавательный, непринуждённый, не предвзятый материал и конечно юмор))). Михаил отлично знает местность и культуру Вьетнама. Отлично водит машину. Одна из лучших экскурсий во Вьетнаме. Спасибо и до новых встреч!!!
  • А
    Алексей
    20 апреля 2025
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
    Отличная поездка в приятной компании Михаила. Но времени немного не хватило, много интересных локаций. По хорошему надо с ночевкой оставаться,
    тогда в спокойном режиме можно насладиться Далатом и его близлежащими достопримечательностями. Михаилу большое спасибо за организацию продуманный маршрут, интересный и насыщенный день.

    Отличная поездка в приятной компании Михаила. Но времени немного не хватило, много интересных локаций. По хорошему надо с ночевкой оставаться, тогда в спокойном режиме можно насладиться Далатом и его близлежащими достопримечательностями. Михаилу большое спасибо за организацию продуманный маршрут, интересный и насыщенный день.
  • О
    Оксана
    28 февраля 2025
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
    Мы посетили Далат в компании русского гида Эллы и замечательного водителя Бао. Поездка была очень насыщенной в части информации, пейзажей,
    вкусной кухни. Элла отвечала на все вопросы о быте, нравах жителей Въетнама. Посетили пагоду, построенную из осколков посуды. Увидели образ ада и рая в глазах буддистов. Погуляли по crazy house - дом непохожий ни на один из домов. В конце нашей поездки заехали на водопад, который поражает своей дикой красотой и силой. Всем советуем.

    Мы посетили Далат в компании русского гида Эллы и замечательного водителя Бао. Поездка была очень насыщенной в части информации, пейзажей, вкусной кухни. Элла отвечала на все вопросы о быте, нравах жителей Въетнама. Посетили пагоду, построенную из осколков посуды. Увидели образ ада и рая в глазах буддистов. Погуляли по crazy house - дом непохожий ни на один из домов. В конце нашей поездки заехали на водопад, который поражает своей дикой красотой и силой. Всем советуем.
  • Г
    Галина
    3 февраля 2025
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
    Экскурсия очень понравилась! Отличная увлекательная программа, много познавательной информации, комфортный автомобиль, без спешки. Вкусный обед с вином). Возможность корректировать посещение достопримечательностей. И еще: отель не предоставил нам ланч-боксы, Михаил угостил нас завтраком в кафе) Спасибо!
    Экскурсия очень понравилась! Отличная увлекательная программа, много познавательной информации, комфортный автомобиль, без спешки. Вкусный обед с вином). Возможность корректировать посещение достопримечательностей. И еще: отель не предоставил нам ланч-боксы, Михаил угостил нас завтраком в кафе) Спасибо!
  • А
    Алёна
    19 января 2025
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
    Михаил - остроумный, начитанный и очень хороший рассказчик. За 1 день показал в Далате очень многое. Комфортная машина и вообще всё было прекрасно! Масса положительных эмоций и ярких впечатлений!
    Михаил - остроумный, начитанный и очень хороший рассказчик. За 1 день показал в Далате очень многое. Комфортная машина и вообще всё было прекрасно! Масса положительных эмоций и ярких впечатлений!
  • Д
    Дарья
    15 декабря 2024
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
    Суперская экскурсия - интересные локации, потрясающие виды, индивидуальный подход к туристам, комфортное общение и все это по демократичной цене! Михаил
    многое знает, рассказывает с юмором и интересно, без занудства и навязчивости) На все вопросы, которые мы задали, мы получили ответы. Точки, на которых мы побывали, были разные по своему содержанию и нигде нас не подгоняли. На одну точку мы не смогли попасть из-за большой очереди и дождя, тогда Михаил заменил эту точку другой, не менее крутой) Единственный минус - это дорога до Далата, от Фантьета примерно 3,5 часа, а тк довольно большой участок дороги на ремонте, комфортной ее не назовешь) НО, экскурсия того стоит, не пожалеете 100%! Михаилу огромное спасибо!

    Суперская экскурсия - интересные локации, потрясающие виды, индивидуальный подход к туристам, комфортное общение и все это по демократичной цене! Михаил многое знает, рассказывает с юмором и интересно, без занудства и навязчивости) На все вопросы, которые мы задали, мы получили ответы. Точки, на которых мы побывали, были разные по своему содержанию и нигде нас не подгоняли. На одну точку мы не смогли попасть из-за большой очереди и дождя, тогда Михаил заменил эту точку другой, не менее крутой) Единственный минус - это дорога до Далата, от Фантьета примерно 3,5 часа, а тк довольно большой участок дороги на ремонте, комфортной ее не назовешь) НО, экскурсия того стоит, не пожалеете 100%! Михаилу огромное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Муйне в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Муйне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
  2. Из Муйне - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
  3. Чай vs кофе: лекция и дегустация с экспертом (в Муйне)
Сколько стоит экскурсия по Муйне в декабре 2025
Сейчас в Муйне в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 13 до 258. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Муйне, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025