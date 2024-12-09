3.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Из Хошимина в Муйне на спальном автобусе
Начало: Nam Hải Travel Office, район 1, Хошимин
Расписание: Ежедневно
9 дек в 05:40
10 дек в 05:40
$17.60 за человека
4.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Тур на джипах по дюнам
Погрузитесь в атмосферу Муйне на джипах, исследуя белые и красные дюны, рыбацкую деревню и живописный ручей
Начало: Вестибюль вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 04:30
9 дек в 04:30
$24.15 за человека
12 часов
Групповая
до 15 чел.
Из Хошимина в Муйне: закат и дюны
Путешествие на джипе из Хошимина в Муйне через волшебный ручей и рыбацкую деревню. Насладитесь дюнами и захватывающим закатом
Начало: 229 Pham Ngu Lao Street, District 1 Ho Chi Minh
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
9 дек в 08:00
$65.08 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Муйне в категории «Групповые»
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