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1 чел. По популярности На автобусе 3.5 часа Групповая до 15 чел. Из Хошимина в Муйне на спальном автобусе Начало: Nam Hải Travel Office, район 1, Хошимин Расписание: Ежедневно $ 17.60 за человека Джиппинг 4.5 часа Групповая до 15 чел. Тур на джипах по дюнам Погрузитесь в атмосферу Муйне на джипах, исследуя белые и красные дюны, рыбацкую деревню и живописный ручей Начало: Вестибюль вашего отеля Расписание: Ежедневно $ 24.15 за человека 12 часов Групповая до 15 чел. Из Хошимина в Муйне: закат и дюны Путешествие на джипе из Хошимина в Муйне через волшебный ручей и рыбацкую деревню. Насладитесь дюнами и захватывающим закатом Начало: 229 Pham Ngu Lao Street, District 1 Ho Chi Minh Расписание: Ежедневно $ 65.08 за человека Другие экскурсии Муйне

Ответы на вопросы от путешественников по Муйне в категории «Групповые»

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