Чай vs кофе: лекция и дегустация с экспертом (в Муйне)

Откройте для себя мир вьетнамского чая и кофе через лекцию и дегустацию. Узнайте о традициях и попробуйте уникальные сорта в уютной атмосфере
Участники экскурсии в Муйне смогут погрузиться в уникальный мир вьетнамского чая и кофе.

Эксперт расскажет о традициях, особенностях выращивания и ферментации, а также поделится историями из своих путешествий.

Участники попробуют редкие сорта,
включая знаменитый Kopi Luwak, и узнают о разнообразии вьетнамского кофе.

Также будет возможность увидеть, как готовят яичный кофе и узнать о чайных традициях разных регионов Вьетнама. Всё это в уютной атмосфере кафе с кондиционером

1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • ☕ Узнать о вьетнамских традициях чая и кофе
  • 🍵 Попробовать редкие сорта напитков
  • 📚 Послушать истории от эксперта
  • 🌿 Узнать о процессе ферментации
  • 🥚 Увидеть приготовление яичного кофе
Чай vs кофе: лекция и дегустация с экспертом (в Муйне)© Максим

Что можно увидеть

  • Плантации чая и кофе

Описание экскурсии

Я лично езжу на вьетнамские плантации и отбираю редкие сорта чая и кофе на севере страны. С радостью расскажу вам об особенностях их выращивания, ферментирования и употребления. А ещё поделюсь историями из своих поездок и людях, которых встретил. И конечно, угощу самыми лучшими напитками из своей коллекции.

История и культура вьетнамского кофе

От первых плантаций до уличных кофеен — мы поговорим о том, как кофе стал частью повседневной жизни. Вы узнаете, почему во Вьетнаме пьют крепкий кофе и как устроен phin — металлический фильтр, благодаря которому напиток заваривается особым способом.

Копи лювак — изюминка дегустации

При желании вы попробуете уникальный кофе, который прошёл естественную ферментацию в организме диких цивет. Я расскажу, как его получают в горных районах, чем он отличается от других сортов и за счёт чего приобретает мягкий, сложный вкус.

Разновидности вьетнамского кофе

Вы узнаете, в чём разница между робустой, арабикой и specialty-сортами — и распробуете её. Поймёте, как способ ферментации влияет на вкус и аромат.

Egg Coffee и другие рецепты

Вы увидите, как готовят знаменитый яичный кофе, узнаете, чем он отличается от других десертных напитков, и почему его обязательно стоит попробовать хотя бы раз.

Чайные традиции Вьетнама

Лотос, жасмин, улун, шань — вы выясните, какие чаи предпочитают в разных регионах страны, как их заваривают и с чем пьют.

Организационные детали

  • Мероприятие проходит в кафе с кондиционером и удобными посадочными местами
  • Маленьким детям вряд ли будет интересна лекция и не придётся по вкусу дегустация

в среду в 11:00, в пятницу и воскресенье в 18:00

Стоимость экскурсии

Стандартный билет$13
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы

Максим
Максим — ваш гид в Муйне
Провёл экскурсии для 46 туристов
Меня зовут Максим, я живу и работаю во Вьетнаме с 2010 года, из которых большую часть времени провел в Муйне. За моими плечами тысячи экскурсий. Я не просто показываю популярные достопримечательности, но и делюсь особенностями быта вьетнамцев, их культурой и традициями. Делаю всё возможное, чтобы по-настоящему раскрыть Вьетнам гостям.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Илья
14 сен 2025
Отличное погружение в мир чая и кофе, Максим очень интересный рассказчик - максимально рекомендую😊

Входит в следующие категории Муйне

