Чай vs кофе: лекция и дегустация с экспертом (в Муйне)
Откройте для себя мир вьетнамского чая и кофе через лекцию и дегустацию. Узнайте о традициях и попробуйте уникальные сорта в уютной атмосфере
Участники экскурсии в Муйне смогут погрузиться в уникальный мир вьетнамского чая и кофе.
Эксперт расскажет о традициях, особенностях выращивания и ферментации, а также поделится историями из своих путешествий.
Участники попробуют редкие сорта,
включая знаменитый Kopi Luwak, и узнают о разнообразии вьетнамского кофе.
Также будет возможность увидеть, как готовят яичный кофе и узнать о чайных традициях разных регионов Вьетнама. Всё это в уютной атмосфере кафе с кондиционером
1 отзыв
5 причин купить эту экскурсию
☕ Узнать о вьетнамских традициях чая и кофе
🍵 Попробовать редкие сорта напитков
📚 Послушать истории от эксперта
🌿 Узнать о процессе ферментации
🥚 Увидеть приготовление яичного кофе
Что можно увидеть
Плантации чая и кофе
Описание экскурсии
Я лично езжу на вьетнамские плантации и отбираю редкие сорта чая и кофе на севере страны. С радостью расскажу вам об особенностях их выращивания, ферментирования и употребления. А ещё поделюсь историями из своих поездок и людях, которых встретил. И конечно, угощу самыми лучшими напитками из своей коллекции.
История и культура вьетнамского кофе
От первых плантаций до уличных кофеен — мы поговорим о том, как кофе стал частью повседневной жизни. Вы узнаете, почему во Вьетнаме пьют крепкий кофе и как устроен phin — металлический фильтр, благодаря которому напиток заваривается особым способом.
Копи лювак — изюминка дегустации
При желании вы попробуете уникальный кофе, который прошёл естественную ферментацию в организме диких цивет. Я расскажу, как его получают в горных районах, чем он отличается от других сортов и за счёт чего приобретает мягкий, сложный вкус.
Разновидности вьетнамского кофе
Вы узнаете, в чём разница между робустой, арабикой и specialty-сортами — и распробуете её. Поймёте, как способ ферментации влияет на вкус и аромат.
Egg Coffee и другие рецепты
Вы увидите, как готовят знаменитый яичный кофе, узнаете, чем он отличается от других десертных напитков, и почему его обязательно стоит попробовать хотя бы раз.
Чайные традиции Вьетнама
Лотос, жасмин, улун, шань — вы выясните, какие чаи предпочитают в разных регионах страны, как их заваривают и с чем пьют.
Организационные детали
Мероприятие проходит в кафе с кондиционером и удобными посадочными местами
Маленьким детям вряд ли будет интересна лекция и не придётся по вкусу дегустация
в среду в 11:00, в пятницу и воскресенье в 18:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$13
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В кафе Mui Ne Coffee Station
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 11:00, в пятницу и воскресенье в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Муйне
Провёл экскурсии для 46 туристов
Меня зовут Максим, я живу и работаю во Вьетнаме с 2010 года, из которых большую часть времени провел в Муйне. За моими плечами тысячи экскурсий. Я не просто показываю популярные достопримечательности, но и делюсь особенностями быта вьетнамцев, их культурой и традициями. Делаю всё возможное, чтобы по-настоящему раскрыть Вьетнам гостям.
Отзывы и рейтинг
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Илья
14 сен 2025
Отличное погружение в мир чая и кофе, Максим очень интересный рассказчик - максимально рекомендую😊