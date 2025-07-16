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Трансфер из Хошимина в Муйне на спальном автобусе предлагает комфортное путешествие с Wi-Fi и спальными местами. Поездка длится 3-3,5 часа, позволяя отдохнуть и расслабиться. По прибытии в Муйне можно выбрать удобное место высадки.



Обратите внимание, что в автобус нельзя с животными, и в нем нет туалета, но предусмотрен 15-минутный перерыв. Это прямой маршрут без пересадок, обеспечивающий быстрое и удобное перемещение