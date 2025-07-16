Трансфер из Хошимина в Муйне на спальном автобусе предлагает комфортное путешествие с Wi-Fi и спальными местами. Поездка длится 3-3,5 часа, позволяя отдохнуть и расслабиться. По прибытии в Муйне можно выбрать удобное место высадки.
Обратите внимание, что в автобус нельзя с животными, и в нем нет туалета, но предусмотрен 15-минутный перерыв. Это прямой маршрут без пересадок, обеспечивающий быстрое и удобное перемещение
Обратите внимание, что в автобус нельзя с животными, и в нем нет туалета, но предусмотрен 15-минутный перерыв. Это прямой маршрут без пересадок, обеспечивающий быстрое и удобное перемещение
5 причин купить этот трансфер
- 🚌 Комфортные спальные места
- 📶 Бесплатный Wi-Fi в пути
- ⏱️ Быстрая поездка без пересадок
- 🛑 15-минутный перерыв
- 📍 Удобная высадка в Муйне
Что можно увидеть
- Муйне
Описание трансферЧто вас ожидает: Отдохните во время поездки из Хошимина в Муйне на вьетнамском спальном автобусе. Используйте свое время по максимуму, пока вы в дороге — в транспорте работает Wi-Fi для развлечения и работы. От места встречи вас доставят к пункту назначения автобуса. Дорога до Муйне займет 3-3,5-часа — достаточно времени, чтобы отдохнуть в удобной кровати с занавеской. Прибудьте в Муйне отдохнувшими и завершите свое путешествие высадкой в выбранном вами месте. Важная информация:
- В автобус нельзя с животными.
- В автобусе нет туалета.
- В пути будет 15-минутный перерыв.
- Автобус с сидячими местами будет прямым автобусом до Муйне без пересадок.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что включено
- Современный автобус с кондиционером
- Услуги водителя
- Отдельная кровать
- Шторка
- Вода в автобусе
- Wi-Fi
Что не входит в цену
- Еда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Nam Hải Travel Office, район 1, Хошимин
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- В автобус нельзя с животными
- В автобусе нет туалета
- В пути будет 15-минутный перерыв
- Автобус с сидячими местами будет прямым автобусом до Муйне без пересадок
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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