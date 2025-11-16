Поездка из Хошимина в Муйне начинается с комфортного спального автобуса, позволяющего насладиться видами Вьетнама.
В программе — прогулка по ручью Фей, посещение рыбацкой деревни, пляжа Хон Ром и знаменитых белых и красных дюн, где можно покататься на квадроцикле и полюбоваться закатом. Завершается экскурсия возвращением в Хошимин около 10 вечера.
Описание экскурсииВпечатляющие дюны, сказочный ручей и рыбацкая деревня Поездка в Муйне из Хошимина занимает около 4 часов в одну сторону. Во время поездки в спальном автобусе вы сможете насладиться живописными красотами Вьетнама и его достопримечательностями. По прибытии в Муйне у ручья Фей мы сначала покажем вам место для обеда неподалеку. После обеда на частном джипе в Муйне вы отправитесь по дальнейшему маршруту. Рыбацкая деревня впечатлит вас местными пейзажами, тысячами лодок и познакомит с жизнью рыбаков. Далее мы остановимся у пляжа Хон Ром, где вы сможете сделать фотографии на память. После отправимся смотреть на белые дюны — при желании отправляйтесь прокатиться по ним на квадроцикле. Отсюда мы направимся к озеру Лотосов. Затем нас ждут красные дюны, откуда можно наблюдать впечатляющий закат. После этого водитель доставит вас на автобусную станцию, и вы вернетесь в Хошимин около 10 вечера. Важная информация:
- Возьмите с собой: солнцезащитные очки и крем, полотенце, удобную одежду и обувь, заряженный смартфон.
- В поездку запрещено брать домашних животных.
- Большинство водителей не говорят по-английски, поэтому при необходимости воспользуйтесь Google Translate.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ручей Фейри
- Рыбацкая деревня
- Пляж Хон Ром
- Озеро Лотос
- Белые дюны
- Красные дюны
Что включено
- Поездка на автобусе со спальными местами туда и обратно
- Частный джип-тур
- Услуги водителя
- Бесплатный напиток (сок сахарного тростника, фруктовый сок, газировка, свежий кокос и т. д.)
Что не входит в цену
- Обед
- Поездка на квадроциклах по дюнам
- Услуги гида
Место начала и завершения?
Nam Hai Bus Office, район 1, Хошимин
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
