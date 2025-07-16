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Из Хошимина в Муйне: однодневная поездка и встреча заката

Путешествие на джипе из Хошимина в Муйне через волшебный ручей и рыбацкую деревню. Насладитесь дюнами и захватывающим закатом
Маршрут начинается в Хошимине и ведет в Муйне, предлагая уникальные впечатления. Прогулка вдоль волшебного ручья босиком позволит ощутить природу. В традиционной рыбацкой деревне можно понаблюдать за местной жизнью. Посещение белых
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и красных дюн подарит возможность сделать потрясающие фотографии. Закат на дюнах оставит незабываемые впечатления. За дополнительную плату возможна поездка на квадроциклах, что добавит адреналина в ваше путешествие. Важно помнить о комфортной одежде и защите от солнца

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Путешествие на джипе
  • 🌅 Встреча заката на дюнах
  • 🏞 Прогулка вдоль волшебного ручья
  • 🎣 Посещение рыбацкой деревни
  • 📸 Фотографии на красных и белых дюнах
  • 🛵 Возможность поездки на квадроциклах
Из Хошимина в Муйне: однодневная поездка и встреча заката
Из Хошимина в Муйне: однодневная поездка и встреча заката
Из Хошимина в Муйне: однодневная поездка и встреча заката
Ближайшие даты:
16
июл17
июл18
июл19
июл20
июл21
июл22
июл
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Волшебный ручей
  • Рыбацкая деревня
  • Красные дюны
  • Белые дюны

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Мы отправимся из Хошимина в Муйне на скоростном джипе. Прогуляйтесь вдоль волшебного ручья босиком и понаблюдайте за местными в традиционной рыбацкой деревне. После нас ждет посещение красных и белых дюн — отличная возможность сделать фотографии, а также понаблюдать за захватывающим закатом. За дополнительную плату вы сможете прокатиться дюнам на квадроциклах. Важная информация:
  • Возьмите с собой: удобную одежду и обувь, солнцезащитный крем, шляпу.
  • В автобусе нет туалета, но будет перерыв на 15 минут в каждую сторону из Хошимина и Муйне.

Ежедневно

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Белые дюны
  • Красные дюны
  • Рыбацкая деревня
  • Ручей Фэй
Что включено
  • Комфортабельный джип
  • Англоговорящий гид
  • Ужин
  • Вода, соки, кокос, безалкогольные напитки
  • Бесплатная фотосъемка и редактирование от команды Johnny Tours
  • Поездка на спальном автобусе из Хошимина в Муйне и обратно
Что не входит в цену
  • Праздничная доплата - 460 000 донгов (в течение 7 дней Лунного Нового года)
  • Прокат квадроциклов - 300 000-350 000 донгов
  • Прокат сэндборда - 50 000 донгов
Место начала и завершения?
229 Pham Ngu Lao Street, District 1 Ho Chi Minh
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой: удобную одежду и обувь, солнцезащитный крем, шляпу
  • В автобусе нет туалета, но будет перерыв на 15 минут в каждую сторону из Хошимина и Муйне
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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