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Другой Вьетнам (2 дня)

Вьетнам 3.
Вьетнам 3. – Гид из Нячанга
Мы уверены — на такой насыщенной экскурсии 🧭 по Вьетнаму вы никогда не были.

За два дня вам выпадет возможность прогуляться 👣 по джунглям, взобраться на несколько скал, познакомиться с местными жителями, их культурой и традициями.

В первый день вы побываете в красивейших пагодах, своими глазами увидите настоящий водопад, очутитесь на «диком» пляже и переночуете в рыбацкой деревне — в доме у наших друзей-рыбаков.

Второй день будет не менее интересным — вас будут ждать белые песчаные дюны и, конечно же, снорклинг в одной из интереснейших бухт недалеко от Нячанга.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧘На выходные
  • 🕐Длительность 48 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $220 за экскурсию

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Другой Вьетнам (2 дня)
Другой Вьетнам (2 дня)

Что вы увидите

  • День первый:
  • Храм у моря
  • Водопады БаХо
  • Пляж и бухта
  • Маяк и скалы
  • Рыбацкая деревня
  • День второй:
  • Пустынный пляж
  • Оазис
  • Скалистая бухта

Программа экскурсии:

    День первый. Маяк и бухта
    ★ Храм у моря
    ★ Водопады БаХо
    ★ Пляж 🏖️ и бухта
    ★ Маяк и скалы
    ★ Рыбацкая деревня
    День второй. Деревня и снорклинг
    ★★ Пустынный пляж
    ★★ Оазис
    ★★ Скалистая бухта
    ★★ Снорклинг
    ★★ Дорога домой
    День первый. Маяк и бухта
    Красивая бухта
    Где-то далеко на севере от Нячанга есть небольшая бухта с самым настоящим маяком, где в одном месте встретились река и море 🌊, песчаный пляж и отвесные скалы. Вода моря там цвета лазури и белый песок, а по речной глади идет мелкая рябь, и над ней кружат стрекозы. И даже целого дня мало, чтобы насладиться красотой природы в этом месте. Но мы постараемся.
    Бонус № 1
    Первой остановкой на пути к бухте и пляжу является Пагода Да Бао. Она находится на выезде из Нячанга и примечательна своим видом на город 🏙️ и огромное скопление лодок у берега. Здесь мы полюбуемся Нячангом, а потом отправимся в путь.
    Храм у моря.
    Через некоторое время пути нам предстоит посетить вторую точку нашего путешествия. Это Пагода Нгок Сон. Она находится на морском побережье, а поэтому заехать в нее стоит не только ради красоты самого храмового комплекса, но и тех видов, которые открываются с нескольких смотровых площадок.
    Водопады БаХо.
    Далее у нас запланировано посещение водопадов БаХо. Это очень красивое 🤩 место, которое находится в самых настоящих джунглях.
    После этого нам предстоит достаточно долгий путь по федеральной трассе Ханой - Хошимин. В любом месте мы сможем остановиться при Вашем желании и выпить 🍹 настоящего вьетнамского кофе, который здесь продается повсеместно. И после продолжим отмерять километры вьетнамских дорог мимо деревень и полей, где жизнь течет размеренно и по-вьетнамски неспешно.
    Серпантин
    Последние 20 километров пути - это серпантин, откуда открываются изумительные виды моря и островов. В любой точке Вы сможете скомандовать Вашему гиду-водителю остановиться, чтобы запечатлеть великолепие природы. Ведь на то она и индивидуальная экскурсия ⛳ и бухта
    Это изумительно красивое место. Одно из таких, куда хочется возвращаться вновь и вновь. Именно здесь задаешься вопросом, чем вьетнамцы так угодили Всевышнему, что им досталось такое великолепие природы.
    И здесь нет шезлонгов, назойливых попрошаек или охраны. Это место продолжает оставаться "диким", что не может не радовать. Оно находится вдали от туристических трасс с их вечной суетой. Единственная проблема - память о такой точке на карте остается навсегда и потом так хочется вернуться сюда вновь.
    Мы сможем прогуляться 👣 вдоль небольшой, но очень приятной речушки. А еще подняться и сфотографировать море со скалы. Ну и конечно же вдоволь искупаться в прозрачной воде пологого пляжа.
    Маяк и скалы
    Этот пляж и сама бухта находятся в 100 км от Нячанга. Казалось бы, зачем ехать в такую даль, если сам Нячанг стоит на побережье и вытянут вдоль моря, а полоса пляжей длится не один километр. Но поверьте, оно стоит того, чтобы проделать столь длинный путь.
    Но это еще не все. В этом месте природа постаралась на 105%. Здесь есть горы ⛰️ и тихая бухта, море и речушка, отвесные скалы и пологий пляж, камень и белый песок. Но ведь и человек не остался в долгу. Всю композицию дополняет построенный здесь маяк.
    Мы искупаемся и посетим маяк, прогуляемся по скалам и сделаем чумовых фотографий, чтоб дома все обзавидовались. И возможно даже сможем увидеть закат. После этого мы отправимся к месту нашего ночлега. К этому времени уже стемнеет, Вы увидите море в огнях от рыбацких ферм и кораблей, которые вышли ловить кальмара. Это очень красиво. Особенно, если ехать к тому же под огнями звезд.
    Рыбацкая деревня
    А ночевать мы будем у наших друзей в самой настоящей деревне, где основной промысел - это рыбалка 🐟. Мы поужинаем традиционной вьетнамской едой, при желании сможем выпить немного пива (не стоит усердствовать, ведь завтра еще снорклинг). Вы сможете задать вопросы нашим друзьям, а мы будем переводить для Вас.
    День второй. Деревня и снорклинг
    Пустынный пляж
    На утро, проснувшись, умывшись и позавтракав, мы отправимся в путь. Нас ждут один из красивейших пляжей юга Вьетнама и скалистые бухты. Нам повезло, пляж безлюден. Но это неспроста. Путь к нему лежит через белые песчаные дюны.
    Хотя, возможно мы и встретим пару рыбаков, которые будут проверять свои сети.
    Люди платят, чтобы съездить и полюбоваться белыми дюнами в Муйне. А Вам эти виды достанутся бонусом. Есть в них что-то завораживающее, особенно, когда с их вершины ты видишь бескрайний горизонт морской глади.
    Оазис
    Нас ожидает один сюрприз. Мы называем это место оазисом. И неспроста. Под палящим солнцем, даже без намека на тень на этом пустынном пляже вдруг обнаруживается маленький оазис из низкорослых пальм 🌴, где семья вьетнамцев соорудила нехитрое жилище, разводит птиц и встречает таких путников, как мы.
    Хозяйка, высушенная солнцем и ветром, сделает нам кофе. Мы передохнем здесь 10 минут и двинемся к самой важной на сегодня точке - скалистой бухте с изумительным подводным миром.
    Скалистая бухта
    Мы должны будем подняться на небольшую скалу и перейти через нее, чтобы попасть в пункт назначения. С вершины открываются невообразимые пейзажи. Морская гладь до самого горизонта.
    Спустившись со скалы, мы окажемся в самой интересной для снорклинга бухте, которую мы смогли найти в доступной близости от Нячанга. У самого города виды подводного мира скромнее.
    Снорклинг
    Здесь сами пейзажи изумляют. Это и песчаные дюны, и скалистые берега, и прозрачная водичка, и пологий пляж. И подводный мир здесь дополняет всю эту красоту, окунувшись в маске, ты забываешь обо всем, перед тобой целая Вселенная.
    Морские ежи, звезды, разноцветные рыбки и всевозможные кораллы, какие-то морские моллюски и очень красивые ракушки. Все это здесь и все это ждет Вас.
    Дорога домой
    Вдоволь накупавшись и насмотревшись пейзажей морского дна и скалистых берегов, пляжей и морского горизонта, мы вернемся в деревню. Там мы перекусим, примем душ, выпьем традиционного кофе и двинемся в обратный путь.
    Мы с уверенностью можем сказать, что таких насыщенных экскурсий во Вьетнаме у Вас не было, а возможно и не будет. И это не голословное утверждение, оно подтверждено отзывами наших гостей и практикой не одного года. Не стоит жалеть деньги, потраченные на ночлег в гостинице.
    Эта поездка включает в себя целую жизнь. Тут и религия, и быт, и культура, и традиции... и джунгли, и водопады, и реки, и море, и пляжи, и скалы, и маяк, и бухта. И даже снорклинг и подводный мир Южно-Китайского моря.
    Что входит
    • Трансфер
    • Проводник — я или\и кто-то из команды
    • Обед (национальная вьетнамская еда)
    • Входные билеты
    Что не входит
    • Личные расходы
    Начало
    🚩 Мы заедем за Вами в отель.
    Место завершения
    🏁 По окончании экскурсии мы привезем Вас в отель
    Другой Вьетнам (2 дня)
    Другой Вьетнам (2 дня)
    Другой Вьетнам (2 дня)

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Вьетнам 3.
    Вьетнам 3.
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    Вьетнам 3. проводит ещё 5 экскурсий

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