1 чел. По популярности На машине 2 дня Из Нячанга в Далат: навстречу водопадам, богам и хоббитам Посетить пагоды Линь Фуок и Линь Унг, увидеть «Сумасшедший дом» и Лики любви, попробовать чай и кофе Начало: Ваш отель в Нячанге, 6:00 «Мы полюбуемся целой россыпью водопадов, экзотическими цветами невероятных оттенков и понаблюдаем за милыми зверьками — люваками» $165 за человека На машине 2 дня Индивидуальный тур из Нячанга в Далат: пещеры, цветочные сады и на электросанях к водопаду Погрузитесь в атмосферу Далата: "Долина любви", отель "Сумасшедший дом", гигантские гортензии и дегустация кофе. Уникальное путешествие для всей семьи Начало: Нячанг, стартуем из вашего отеля в 6:00 утра «Вас также ждут дегустация кофе и необычный способ путешествия к живописному водопаду — добро пожаловать в Далат» $690 за человека Пешая 2 дня Другой Вьетнам (2 дня) Начало: Мы заедем за Вами в отель «Маяк и бухта ★ Храм у моря ★ Водопады Ба» Расписание: По запросу. $220 за человека Все туры Нячанга

