Из Нячанга в Далат: навстречу водопадам, богам и хоббитам
Посетить пагоды Линь Фуок и Линь Унг, увидеть «Сумасшедший дом» и Лики любви, попробовать чай и кофе
Начало: Ваш отель в Нячанге, 6:00
«Мы полюбуемся целой россыпью водопадов, экзотическими цветами невероятных оттенков и понаблюдаем за милыми зверьками — люваками»
$165 за человека
Индивидуальный тур из Нячанга в Далат: пещеры, цветочные сады и на электросанях к водопаду
Погрузитесь в атмосферу Далата: "Долина любви", отель "Сумасшедший дом", гигантские гортензии и дегустация кофе. Уникальное путешествие для всей семьи
Начало: Нячанг, стартуем из вашего отеля в 6:00 утра
«Вас также ждут дегустация кофе и необычный способ путешествия к живописному водопаду — добро пожаловать в Далат»
24 ноя в 08:00
2 дек в 08:00
$690 за человека
Другой Вьетнам (2 дня)
Начало: Мы заедем за Вами в отель
«Маяк и бухта ★ Храм у моря ★ Водопады Ба»
Расписание: По запросу.
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
$220 за человека
