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1 чел. По популярности На машине 2 дня Индивидуальный тур из Нячанга в Далат Погрузитесь в атмосферу Далата: "Долина любви", отель "Сумасшедший дом", гигантские гортензии и дегустация кофе. Уникальное путешествие для всей семьи Начало: Нячанг, стартуем из вашего отеля в 06:00 утра $ 690 за человека На машине 2 дня Своей компанией в Далат: первозданная природа и самобытная архитектура горного Вьетнама Выпить ароматного кофе, прокатиться на электросанях и погулять по тематическому парку Начало: Ваш отель в Нячанге, точное время - по договорённо... $ 690 за всё до 6 чел. На квадроциклах 11 дней 50 оттенков Вьетнама: Полная перезагрузка Откройте для себя 11-дневное приключение с пляжами, вечеринками и культурой Вьетнама. Погрузитесь в атмосферу уникальных мест и создайте яркие воспоминания Начало: Нячанг Расписание: Точная дата и время согласовываются с гидом. $ 2200 за человека Все туры Нячанга

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Далат»

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