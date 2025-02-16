2 дня
Индивидуальный тур из Нячанга в Далат
Погрузитесь в атмосферу Далата: "Долина любви", отель "Сумасшедший дом", гигантские гортензии и дегустация кофе. Уникальное путешествие для всей семьи
Начало: Нячанг, стартуем из вашего отеля в 06:00 утра
16 фев в 08:00
19 фев в 08:00
$690 за человека
2 дня
Своей компанией в Далат: первозданная природа и самобытная архитектура горного Вьетнама
Выпить ароматного кофе, прокатиться на электросанях и погулять по тематическому парку
Начало: Ваш отель в Нячанге, точное время - по договорённо...
26 фев в 08:00
6 мар в 08:00
$690 за всё до 6 чел.
11 дней
50 оттенков Вьетнама: Полная перезагрузка
Откройте для себя 11-дневное приключение с пляжами, вечеринками и культурой Вьетнама. Погрузитесь в атмосферу уникальных мест и создайте яркие воспоминания
Начало: Нячанг
Расписание: Точная дата и время согласовываются с гидом.
15 фев в 09:00
16 фев в 09:00
$2200 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Далат»
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