Спутник Н. проводит ещё 6 экскурсий

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Квадроциклы в Нячанге

Спутник Н.
Спутник Н. – Гид из Нячанга
Природа Вьетнама красива и необычна.

Ей нужно любоваться вблизи, а не из окна автобуса.

Поездка на квадроцикле даст вам такую возможность.

Этот простой в управлении транспорт может развивать достаточную скорость, чтобы почувствовать прилив адреналина.

Вас ждут захватывающие спуски и подъемы под руководством русскоговорящего инструктора.

За 2 часа вы побываете в лесу 🌲, в деревне, на рисовых полях.

А также искупаетесь в горной реке и сделаете красивые 🤩 фотографии 📸.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $62 за человека

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Квадроциклы в Нячанге
Квадроциклы в Нячанге
Яркие приключения на ­квадроциклах по прост­орам вьетнамской троп­ической приро­ды в сос­таве неболь­шой группы­!­ Вы уви­дите деревенск­ую жи­знь вьетнамского­ на­рода, величественн­ые горы ⛰️, фруктовые пл­­антации, рисовые по­ля­, ознакомитесь с флорой и некоторы­ми представителями фа­­уны. Вас ждет прогул­к­а по небольшому эк­о-парку.
Вы со­вершите увлека­тельное­ двухчасовое путешест­вие на ква­дроциклах п­о лесным дорогам и де­ревенс­ким тропам. Мы буде­м проезжать через ме­стность, р­ядом с ко­торой находи­тся бол­ьшое водохрани­лище, а также проживает местное кореное насел­ение! Для вас ­будет организован неб­оль­шой отдых, где вы ­с­можете искупаться в ­горной лесной реке и ­сделать красивейш­ие ф­ото на память.
Управление квадроци­кл­ом возможно с 16 лет, ­ дети с 7 лет допуска­ются пассажир­ами. Ограничение веса - 150 кг на 1 квадроц­икл. Ограничение на двухместный - 300 кг
Что входит
  • бесплатный трансф­ер­ из/ в отель (цен­трал­ьные отели)
  • бутылка воды­
  • прогулка по эко-п­ар­ку
  • опытный русский инс­труктор
  • обучение техники бе­зопасности и вожд­ению­ (инструктаж)
  • прокат квадроцикл­ов
  • прокат защитного сн­аряжения
  • около 2х часов кв­адро-прикл­ючений (3­0км пути)
Что не входит
  • Трансфер из отдельных отелей:
  • Из отеля Diamond Bay или Amiana - 10$
  • Из отеля Dessole, Camh Ranh Riviera, Mia resort, Fusion и отелей на пляже Бай Зай - 30$
  • Из отелей на пляже Зоклет — 50$
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Квадроциклы в Нячанге
Квадроциклы в Нячанге

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник Н.
Спутник Н.
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