Спутник Н. проводит ещё 6 экскурсий

Яркие приключения на квадроциклах по просторам вьетнамской тропической природы в составе небольшой группы! Вы увидите деревенскую жизнь вьетнамского народа, величественные горы ⛰️, фруктовые плантации, рисовые поля, ознакомитесь с флорой и некоторыми представителями фауны. Вас ждет прогулка по небольшому эко-парку.
Вы совершите увлекательное двухчасовое путешествие на квадроциклах по лесным дорогам и деревенским тропам. Мы будем проезжать через местность, рядом с которой находится большое водохранилище, а также проживает местное кореное население! Для вас будет организован небольшой отдых, где вы сможете искупаться в горной лесной реке и сделать красивейшие фото на память.
Управление квадроциклом возможно с 16 лет, дети с 7 лет допускаются пассажирами. Ограничение веса - 150 кг на 1 квадроцикл. Ограничение на двухместный - 300 кг