Из Нячанга в Далат: навстречу водопадам, богам и хоббитам
Посетить пагоды Линь Фуок и Линь Унг, увидеть "Сумасшедший дом" и "Лики любви", попробовать чай
Начало: Ваш отель в Нячанге, 6:00
«Посетим священные места — богато украшенную мозаикой пагоду Линь Фуок и храм Линь Унг с огромной статуей Леди Будды внутри»
25 фев в 06:30
4 мар в 06:30
$135
$149 за человека
На мотобайке по Данангу и Хойану
Начало: По договорённости
«И поэтому Вас ждет небольшой экскурс в религиозную составляющую жизни Вьетнама»
Расписание: По запросу.
$345 за человека
Другой Вьетнам (2 дня)
Начало: Мы заедем за Вами в отель
«Тут и религия, и быт, и культура, и традиции … и джунгли, и водопады, и реки, и море, и пляжи, и скалы, и маяк, и бухта»
Расписание: По запросу.
Завтра в 07:00
13 фев в 07:00
$220 за человека
