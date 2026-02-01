Найдено 3 тура в категории « Святые места » в Нячанге на русском языке, цены от $135, скидки до 9%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 2 дня 9% 1 отзыв Из Нячанга в Далат: навстречу водопадам, богам и хоббитам Посетить пагоды Линь Фуок и Линь Унг, увидеть "Сумасшедший дом" и "Лики любви", попробовать чай Начало: Ваш отель в Нячанге, 6:00 «Посетим священные места — богато украшенную мозаикой пагоду Линь Фуок и храм Линь Унг с огромной статуей Леди Будды внутри» $135 $149 за человека На мотоцикле 2 дня На мотобайке по Данангу и Хойану Начало: По договорённости «И поэтому Вас ждет небольшой экскурс в религиозную составляющую жизни Вьетнама» Расписание: По запросу. $345 за человека Пешая 2 дня Другой Вьетнам (2 дня) Начало: Мы заедем за Вами в отель «Тут и религия, и быт, и культура, и традиции … и джунгли, и водопады, и реки, и море, и пляжи, и скалы, и маяк, и бухта» Расписание: По запросу. $220 за человека Все туры Нячанга

