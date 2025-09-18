Полноценная массажная процедура с горячими камнями — полное расслабление от начала до конца. такой массаж стимулирует кровообращение, выводит токсины из организма и повышает иммунитет. Горячие камни оказывают балансирующее воздействие на эмоции, снижая стресс, напряжение, усталость, и лечат определённые заболевания суставов. Что вас ждёт?

Разминка тела (лёжа лицом вниз).

Нанесите снимающее стресс эфирное масло для улучшения циркуляции крови.

Массаж всего тела и точечный массаж.

Точечный массаж спины с массажем всего тела с горячими камнями.

Повторите массаж всей спины в сочетании с массажем горячими камнями для улучшения здоровья, детоксикации, уменьшения мышечной боли и устранения заболеваний суставов.

Точечный массаж всего тела (лёжа лицом вверх).

Массаж рук.

Массаж головы, плеч и шеи. Когда вы попробуете массаж горячими камнями, то испытаете абсолютное расслабление. Сочетание тёплой температуры камней и профессиональных техник массажа поможет вам снять всё напряжение, обеспечивая максимальный комфорт. Важная информация:.

Бесплатный трансфер в одну сторону доступен для бронирования от 2-х человек.