Массаж горячими камнями

Массаж горячими камнями — это особая техника, которая сочетает в себе массаж Рора с использованием нагретых камней для усиления эффекта на определённых участках тела.
5
2 отзыва
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии

Полноценная массажная процедура с горячими камнями — полное расслабление от начала до конца. такой массаж стимулирует кровообращение, выводит токсины из организма и повышает иммунитет. Горячие камни оказывают балансирующее воздействие на эмоции, снижая стресс, напряжение, усталость, и лечат определённые заболевания суставов. Что вас ждёт?
  • Разминка тела (лёжа лицом вниз).
  • Нанесите снимающее стресс эфирное масло для улучшения циркуляции крови.
  • Массаж всего тела и точечный массаж.
  • Точечный массаж спины с массажем всего тела с горячими камнями.
  • Повторите массаж всей спины в сочетании с массажем горячими камнями для улучшения здоровья, детоксикации, уменьшения мышечной боли и устранения заболеваний суставов.
  • Точечный массаж всего тела (лёжа лицом вверх).
  • Массаж рук.
Массаж головы, плеч и шеи. Когда вы попробуете массаж горячими камнями, то испытаете абсолютное расслабление. Сочетание тёплой температуры камней и профессиональных техник массажа поможет вам снять всё напряжение, обеспечивая максимальный комфорт. Важная информация:.
Бесплатный трансфер в одну сторону доступен для бронирования от 2-х человек.

Время работы: ежедневно с 09:00 до 23:00.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Массаж (90 минут)
  • Чай и закуски
  • Трансфер из отеля или обратно (при бронировании от 2-х человек)
Что не входит в цену
  • Трансфер в обе стороны
Место начала и завершения?
Ваш отель в Нячанге
Когда и сколько длится?
Когда: Время работы: ежедневно с 09:00 до 23:00.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Бесплатный трансфер в одну сторону доступен для бронирования от 2-х человек
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Д
Дмитрий
18 сен 2025
профессионалный массаж.
М
Михаил
10 сен 2025
Все великолепно, в дождь даже сами вызвали такси и оплатили. Массаж просто восхитительный.

Входит в следующие категории Нячанга

