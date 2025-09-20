Экскурсия в Нячанге предлагает уникальную возможность погрузиться в мир релаксации и комфорта.
Посетители смогут насладиться грязевыми ваннами и горячими источниками, которые помогут восстановить здоровье и силы.
После расслабляющих процедур участники отправятся в храм Чам Понагар, где узнают о древней культуре и истории региона.
Этот тур идеально подходит для тех, кто хочет отдохнуть от суеты и насладиться природными красотами и культурными достопримечательностями
5 причин купить эту экскурсию
- 💧 Горячие источники для релаксации
- 🛁 Грязевые ванны для здоровья
- 🏛 Храм Чам Понагар для истории
- 🌿 Природные спа-процедуры
- 👥 Идеально для групп
Что можно увидеть
- Храм Чам Понагар
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Во время экскурсии расслабьтесь и восстановите свое здоровье, принимая, грязевую ванну, и искупайтесь в минеральных источниках. Посетите удивительные грязевые спа-курорты и горячие источники Нячанга для расслабляющей природной спа-процедуры. Для вас предлагается:
- 20 минут в своей личной ванне.
- 45 минут в бассейне с минеральными источниками.
Свободное время, чтобы поплавать в бассейне. Выбирайте из Thap Ba Mud Spa Center, I-resort Mud Spa и 100 Eggs Mud Center, трёх самых известных грязевых спа-центров в провинции. Воспользуйтесь шансом попробовать их омолаживающие процедуры и почувствуйте себя обновлёнными после расслабляющего сеанса. После спа вы отправитесь в величественный храм Чам Понагар, где узнаете больше о древней истории и культуре Нячанга. Сфотографируйте его величественную красоту и насладитесь его былой славой. Завершите тур исследованием его руин и откройте для себя скрытые тропы по всему храму. Приводите своих друзей или семью на невероятно расслабляющий отдых среди природных достопримечательностей! Важная информация:.
- Доплата за трансфер в размере 20 долларов за группу будет применяться, если ваш отель не находится в центре города Нячанг (например, Fusion Resort, Six Senses, Mia Resort, Diamond Bay, Amiana Resort и т. д.) в радиусе 5–10 километров (3–6 миль).
- Компания свяжется с вами напрямую после оформления бронирования.
- Минимальное количество участников для проведения мероприятия — 2.
Ежедневно в 08:30 и 13:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Спа-центр (на выбор: Thap Ba Mud Spa Center, I-resort Mud Spa или 100 Eggs Mud Center)
- Храм Чам Понагар
Что включено
- Услуги англоговорящего гида
- Трансфер из отеля в центре Нячанга и обратно
- Входные билеты
- Частный бассейн с грязевой ванной
- Влажные салфетки
- Грязевые ванны
- Купание в минеральных источниках
- Душ с минеральной водой
- Полотенца
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель в центре Нячанга
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:30 и 13:30.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Доплата за трансфер в размере 20 долларов за группу будет применяться, если ваш отель не находится в центре города Нячанг (например, Fusion Resort, Six Senses, Mia Resort, Diamond Bay, Amiana Resort и т. д.) в радиусе 5-10 километров (3-6 миль)
- Компания свяжется с вами напрямую после оформления бронирования
- Минимальное количество участников для проведения мероприятия - 2
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
20 сен 2025
услуги не соответствует описанию. из 4 час. всего 2 часа остальное езда. просять доплату хотя уже было оплачено. гид по русски вообще не понимает. делал фото хорошо.
N
Natalya
4 сен 2025
Тот случай, когда радуешься, что сопровождающий оказался вьетнамцем: очень понятный английский, полное включение в тебя и твои пожелания, почти трогательная угодливость: и полотенца носил, и следил, чтобы мы вещи нигде
