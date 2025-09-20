Что вас ждёт? Во время экскурсии расслабьтесь и восстановите свое здоровье, принимая, грязевую ванну, и искупайтесь в минеральных источниках. Посетите удивительные грязевые спа-курорты и горячие источники Нячанга для расслабляющей природной спа-процедуры. Для вас предлагается:

20 минут в своей личной ванне.

45 минут в бассейне с минеральными источниками.

Свободное время, чтобы поплавать в бассейне. Выбирайте из Thap Ba Mud Spa Center, I-resort Mud Spa и 100 Eggs Mud Center, трёх самых известных грязевых спа-центров в провинции. Воспользуйтесь шансом попробовать их омолаживающие процедуры и почувствуйте себя обновлёнными после расслабляющего сеанса. После спа вы отправитесь в величественный храм Чам Понагар, где узнаете больше о древней истории и культуре Нячанга. Сфотографируйте его величественную красоту и насладитесь его былой славой. Завершите тур исследованием его руин и откройте для себя скрытые тропы по всему храму. Приводите своих друзей или семью на невероятно расслабляющий отдых среди природных достопримечательностей! Важная информация:.

