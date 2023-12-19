1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Авторский кофе-тур в Далат: Погружение в мир кофейных ароматов
Погрузитесь в мир кофейных плантаций Далата. Узнайте о процессе выращивания и обжарки кофе, примерьте роль сборщика урожая и насладитесь ароматами
Начало: Возле вашего отеля
Завтра в 06:30
3 июля в 06:30
от $322 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Провинция Даклак и поселок Лиен Сон - двухдневное путешествие
Дикая природа, рисовые поля, катание на слонах и лодках, полудикие племена и их национальная кухня
Начало: В Нячанге с ресепшн вашего отеля
Завтра в 18:30
3 июля в 18:30
от $612 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Незабываемая морская прогулка к Северным островам из Нячанга
Погрузитесь в увлекательное морское путешествие по Северным островам. Вас ждут живописные виды, остров Обезьян и остров Орхидей с их уникальной флорой и фауной
Начало: У вашего отеля
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
от $472 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Рыбалка в Нячанге: индивидуальная экскурсия на комфортабельной яхте
Проведите незабываемый день на яхте в Нячанге! Ловите рыбу, купайтесь и загорайте в окружении живописных пейзажей Южно-Китайского моря
Начало: У вашего отеля
3 июля в 08:30
4 июля в 08:30
от $644 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия на Южные острова из Нячанга на скоростном катере
Отправляйтесь на современном скоростном катере к Южным островам, чтобы насладиться пляжами, рыбацкой деревней и белоснежным песком острова Хон Там
Начало: У вашего отеля
3 июля в 08:30
4 июля в 08:30
от $472 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
13 часов
Далат и Даклак: экскурсия из Нячанга на два дня
Двухдневное путешествие из Нячанга в горные регионы Вьетнама. Откройте для себя Даклак и Далат с их уникальными достопримечательностями и культурой
Начало: У вашего отеля
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
от $770 за всё до 8 чел.
Мини-группа
13 часов
Из Нячанга - во французский Далат (в группе)
Погрузитесь в атмосферу французского Далата: кофейные плантации, архитектура, водопады и уникальные достопримечательности ждут вас
Начало: У вашего отеля в Нячанге
Завтра в 05:00
3 июля в 05:00
$210 за человека
Групповая
4 часа
Групповое сафари на квадроциклах в Нячанге
Приключение для любителей активного отдыха: манговые и рисовые плантации, эвкалиптовые рощи и горные речки на квадроциклах под присмотром инструкторов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30 и 13:30
Завтра в 08:30
3 июля в 08:30
$54 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман19 декабря 2023Хотел бы выразить благодарность Сергею за организацию и проведение авторского кофе-тура в Далат, с посещением фермы и производства по переработке
- ААлексей20 августа 2018Нашу экскурсию проводил Минь, Вьетнамец говорящий бегло на русском. Потребовалось немного времени, пока научились понимать Миня, так как русским языком
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «От вашего отеля»
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Сколько стоит экскурсия по Нячангу в июле 2024
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