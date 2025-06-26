За несколько часов вы увидите самые известные локации города — католический собор и буддийские храмы, сад камней и комплекс Понагар. Познакомитесь с хрониками Вьетнама и древних народностей, услышите о китайско-вьетнамской войне и французском колониальном режиме. А ещё попробуете аутентичный солёный кофе по местному рецепту.

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Ваш гид в Нячанге

Иван Ваш гид в Нячанге

Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Вы увидите кафедральный собор Святой Марии — знаменитое строение времён французской колониальной эпохи.

Рассмотрите дракона из битого стекла и большую статую белого Будды в пагоде Лонгшон — главном буддийском храме провинции Кханьхоа.

Исследуете сад камней, где часто выступают вьетнамские артисты — играют на инструментах из бамбука, камня и других природных материалов.

Побываете в храме Да Бао, которые расположен на горе с невероятным панорамным видом на весь Нячанг.

Изучите старинный храмово-башенный комплекс Понагар, территория которого считается священной.

Попробуете традиционный солёный кофе (или любой другой на свой вкус) в уютном кафе.

И узнаете:

На территории какого древнего государства находится Вьетнам

Правда ли, что в мир духов можно отправить любую материальную вещь

Кто придумал вьетнамскую письменность и сколько букв «а» во вьетнамском алфавите

Почему во время войны монахи устраивали самосожжения

Организационные детали