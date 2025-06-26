За несколько часов вы увидите самые известные локации города — католический собор и буддийские храмы, сад камней и комплекс Понагар.
Познакомитесь с хрониками Вьетнама и древних народностей, услышите о китайско-вьетнамской войне и французском колониальном режиме. А ещё попробуете аутентичный солёный кофе по местному рецепту.
Познакомитесь с хрониками Вьетнама и древних народностей, услышите о китайско-вьетнамской войне и французском колониальном режиме. А ещё попробуете аутентичный солёный кофе по местному рецепту.
Описание экскурсии
Вы увидите кафедральный собор Святой Марии — знаменитое строение времён французской колониальной эпохи.
Рассмотрите дракона из битого стекла и большую статую белого Будды в пагоде Лонгшон — главном буддийском храме провинции Кханьхоа.
Исследуете сад камней, где часто выступают вьетнамские артисты — играют на инструментах из бамбука, камня и других природных материалов.
Побываете в храме Да Бао, которые расположен на горе с невероятным панорамным видом на весь Нячанг.
Изучите старинный храмово-башенный комплекс Понагар, территория которого считается священной.
Попробуете традиционный солёный кофе (или любой другой на свой вкус) в уютном кафе.
И узнаете:
- На территории какого древнего государства находится Вьетнам
- Правда ли, что в мир духов можно отправить любую материальную вещь
- Кто придумал вьетнамскую письменность и сколько букв «а» во вьетнамском алфавите
- Почему во время войны монахи устраивали самосожжения
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле и кофе
- На некоторых локациях есть подъёмы на лестницы (например, к Будде ведут 159 ступеней)
- Оставшуюся после внесения предоплаты часть можно оплатить наличными или переводом на карту Сбера или Т-банка по курсу Google в день экскурсии
- После экскурсии вы можете не ехать с нами обратно в свой отель, а остаться самостоятельно исследовать самый большой рынок города Чо Дам
в среду в 08:00
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 08:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Нячанге
Провёл экскурсии для 766 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Иван, я живу во Вьетнаме более 12 лет и работаю гидом. С радостью делюсь накопленными знаниями с путешественниками. Местные традиции, культура, религия, реформы, экономика, образ жизни — мы поговорим обо всём.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
26 июн 2025
Спасибо за прекрасную экскурсию. Подача материала на высоте. Отлично погуляли в неспешном ритме. Соленый кофе и холодное какао выше всяких похвал!
Т
Татьяна
20 июн 2025
Была на этой экскурсии 18 июня. Все понравилось! Группа небольшая. Иван очень хороший гид. Никого не торопит, обо все помнит))). Никакой воды, ничего не навязывает покупать (вообще никакие магазины не заезжали). Времени хватило. Рекомендую!
У
Усенко
18 июн 2025
Экскурсия интересная, маршрут составлен по самым знаменитым достопримечательностям Нячанга, гид информацию предоставил в полном объёме, отвечал на все вопросы, правда несмотря на то что экскурсия началась в 8 утра было очень жарко, но это особенности местного климата, экскурсию рекомендую.
Анастасия
12 июн 2025
Во Вьетнаме мы были впервые. Но на нашем счету уже 38 стран. Трипстер я выбрала для себя давно, как место для поиска лучших гидов на местности.
И в этот раз я не ошиблась.
Николай и Иван- потрясающие гиды!
Огромное количество интересной информации, инсайтов и юмора!
Спасибо!
Ребят крайне рекомендую всем.
Если ещё раз Вьетнам, то только с ними!
И в этот раз я не ошиблась.
Николай и Иван- потрясающие гиды!
Огромное количество интересной информации, инсайтов и юмора!
Спасибо!
Ребят крайне рекомендую всем.
Если ещё раз Вьетнам, то только с ними!
А
Анастасия
4 июн 2025
Большое спасибо Николаю за экскурсию! Всё было очень интересно и информативно!!!
Ирина
20 мая 2025
Мы в первый раз во Вьетнаме И это была наша первая экскурсия, знакомство с городом и страной Экскурсия, которую для нас провел гид Николай, так грамотно и хорошо организована, что
Е
Екатерина
24 апр 2025
Это вторая экскурсия, которую мы взяли у Ивана. Если кратко- то было очень здорово:) Экскурсия короткая, но очень ёмкая и мы получили массу впечатлений и ярких фото. Прям рекомендую))
Входит в следующие категории Нячанга
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