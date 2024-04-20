Необычные экскурсии по Нячангу

Найдено 11 экскурсий в категории «Необычные» в Нячанге на русском языке, цены от €6. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ловля кальмара с потомственными моряками
Мини-группа
5.5 часов
1 отзыв
Ловля кальмара с потомственными моряками в Нячанге
Настало время бросить себе вызов! Ночная рыбалка в Нячанге с опытными ловцами. Сумеете ли вы подсечь хитрого кальмара и уворачиваться от чернил осьминога?
Начало: В центре Нячанга
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 18:00 и 23:30
13 июня в 18:00
15 июня в 18:00
55 за человека
Южный Вьетнам: полное погружение
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Южный Вьетнам: полное погружение
Погрузитесь в атмосферу южного Вьетнама с индивидуальной экскурсией: водопады, дикие пляжи, ночевка в рыбацкой деревне и знакомство с местным бытом
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
195 за человека
Нячанг как он есть: религия, культура, быт
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
7.5 часов
12 отзывов
Нячанг как он есть: религия, культура, быт
Поездка по нетуристическим местам Нячанга позволит вам почувствовать истинный дух Вьетнама. Жилые кварталы, кафе «для своих», храмы и панорамные виды ждут вас
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
80 за человека
Край диких водопадов Бахо
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Путешествие к водопадам Бахо: тропические джунгли и аутентичные пагоды
Путешествие к водопадам Бахо в Нячанге подарит вам уникальную возможность насладиться нетронутой природой, аутентичными храмами и живописными видами
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
70 за человека
Рыбацкая деревушка и бухта Винь Хи
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Рыбацкая деревушка и бухта Винь Хи: индивидуальная экскурсия по Нячангу
Уникальная экскурсия для тех, кто хочет увидеть настоящий Вьетнам. Посетите рыбацкую деревню, бухту Винь Хи и храм Ту Ван, наслаждаясь природой и культурой
Начало: В центре Нячанга
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 250 за всё до 5 чел.
Авторский кофе-тур в Далат
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Авторский кофе-тур в Далат: Погружение в мир кофейных ароматов
Погрузитесь в мир кофейных плантаций Далата. Узнайте о процессе выращивания и обжарки кофе, примерьте роль сборщика урожая и насладитесь ароматами
Начало: Возле вашего отеля
10 июня в 06:30
11 июня в 06:30
от 300 за всё до 4 чел.
«Сердце королевской кобры»: гастрономический тур по Нячангу
🚗 На машине
Мини-группа
5.5 часов
1 отзыв
Сердце королевской кобры: гастрономический тур по Нячангу
Погрузитесь в атмосферу Нячанга, попробуйте блюда из кобры и узнайте секреты местной кухни
Начало: на Центральной площади
Расписание: ежедневно в 08:00 и 23:30
Сегодня в 23:30
Завтра в 08:00
187 за человека
Подводный мир Нячанга: погружение с инструктором
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Подводный мир Нячанга: погружение с инструктором
Нячанг предлагает уникальную возможность погружения с инструктором. Откройте для себя подводный мир, наслаждаясь комфортом и безопасностью
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
85 за человека
Другой Нячанг. Настоящий обзорный тур
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Другой Нячанг. Настоящий обзорный тур
Погрузитесь в жизнь нетуристического Нячанга, увидьте, как живут местные жители, посетите уникальные места и насладитесь атмосферой настоящего Вьетнама
Начало: Мы заедем за Вами в отель
Расписание: По запросу.
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от $50 за человека
Ювелирный мастер-класс в Нячанге (мини-группа)
Мини-группа
1.5 часа
Ювелирный мастер-класс в Нячанге (мини-группа)
Создайте уникальное украшение своими руками на ювелирном мастер-классе в Нячанге. Узнайте секреты мастерства и получите незабываемый опыт
Начало: В центральном районе Нячанга
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, 15:00, 16:00 и 17:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
6 за человека
Из Нячанга в Далат на два дня
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Из Нячанга в Далат на два дня: индивидуальная экскурсия
Двухдневное путешествие из Нячанга в Далат подарит вам незабываемые впечатления. Увидите уникальные храмы, насладитесь природой и попробуете местные деликатесы
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
230 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    20 апреля 2024
    Край диких водопадов Бахо
    Огромное спасибо Анне и Андрею за этот замечательный день. У нас была индивидуальная экскурсия на байках. Ребята встретили нас у
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    отеля и как-то так сразу у нас сложилось общение, как-будто мы приехали в гости к старым друзьям, которые повезли нас показывать нам свой город. Нас прокатили по городу, показали местный, настоящий, а не туристический рынок, угостили освежающим смузи, завезли в пагоду, показали рыбацкую деревню, остановились в нескольких смотровых точках для фотографий. И все это как-то настолько легко и ненавязчиво, как-будто мы правда знакомы много лет. Ребята очень много знают о стране, о ее внутренней жизни, очень интересно рассказывают о Нячанге и Вьетнаме в целом. Сами водопады заслуживают отдельного отзыва, очень приятно в жару окунуться в прохладную речную водичку, очень приятный, неплохо благоустроенный эко-парк, маркированные тропы, урны, раздевалки, туалеты, кафе. В общем день прошел настолько легко, приятно и интересно что я очень пожалела что нам скоро уезжать, так бы с удовольствием съездила бы с Анной и Андреем еще куда-нибудь. Спасибо огромное.

  • M
    Max
    14 апреля 2024
    «Сердце королевской кобры»: гастрономический тур по Нячангу
    Классная экскурсия длинной практически в день. Разбита, как и заявлено, на две части: сперва по местным достопримечательностям, потом - по
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    кафе и ресторанам, где я, как и хотел, попробовал буквально все, что и планировал во Вьетнаме. Всю дорогу Реваль рассказывал про быт и посещаемые места, попутно не забывая при каждой просьбе делать балдежные фотки:) Гастрочасть также порадовала, т. к. было на глазах приготовлено и отобедано от моллюсков до крокодила. Отдельно отметил бы сам ритуал кобры, он проходит в другом месте. Очень необычно и интересно, даже расписывать не буду, не хочу кого-то лишать радости впечатлений. Просто сами попробуйте. Это здорово. И напоследок, поскольку так вышло, что я оказался одним из группы, поехали посидеть вдвоем в местном нетуристическом баре, где гармонично и весело закончили вечер. Так что, весьма рекомендую. Реваль, спс и успехов!

  • M
    Max
    9 апреля 2024
    Подводный мир Нячанга: погружение с инструктором
    Отличная экскурсия, мне очень понравилась! Вышли из порта с местной командой и русским гидом. Локации удобно расположены, так что не
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    пришлось томиться в ожидании пока кораблик наконец-то прийдет на дайв-сайт. Их, кстати, два. Оба красивые в плане живности и прочих кораллов. Гид Евгений - приятный общительный парень, который, как и положено, все рассказал, подсказал, где я забыл и затупил - сразу помог. При погружении также обращал наше внимание на всевозможных морских гадов (рыбок, мурен, морских звезд и т. д., а не дайверов:)). Фотик тоже в наличии, если что. На обратном пути кормили супом с мясом, норм. Также в наличии пивас и всякие кока-колы за 20к местных рублей. В общем, остался доволен. Рекомендосьен. Спасибо!

  • А
    Арина
    5 апреля 2024
    Нячанг как он есть: религия, культура, быт
    Нам понравилась подача информации и отношение Анатолия к нашей ситуации. Спасибо большое, четкое ориентирование на клиента 👍🏼👍🏼👍🏼. Хорошее настроение и прекрасное чувство юмора!
    Нам понравилась подача информации и отношение Анатолия к нашей ситуации. Спасибо большое, четкое ориентирование на клиентаНам понравилась подача информации и отношение Анатолия к нашей ситуации. Спасибо большое, четкое ориентирование на клиентаНам понравилась подача информации и отношение Анатолия к нашей ситуации. Спасибо большое, четкое ориентирование на клиентаНам понравилась подача информации и отношение Анатолия к нашей ситуации. Спасибо большое, четкое ориентирование на клиента
  • И
    Ирина
    27 марта 2024
    Нячанг как он есть: религия, культура, быт
    18 марта 2024 в Нячанге я заказывала экскурсию. Из Алматы. Организаторы были постоянно на связи. Мы добавили еще двоих экскурсантов - без
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    проблем.. Уточнили наш порт прибытия, прислали схему и фото, где нас будет ждать гид Анна. Гид Анна очень обаятельная, приятная девушка! Не заметили, как провели с ней 6 или больше часов!! Показала нам и повседневную жизнь простых вьетнамцев и культурные туристические дрстопримечательности. Предложила выпить вьетнамский кофе в европейской кофейне или на рынке. Мы выбрали рынок - не пожалели! Это отдельная экзотика! Впервые узнала, что Вьетнам - второй после Бразилии экспортер кофе! Купили вьетнамский кофе себе и как подарки! Спасибо Аня! С тобой было очень комфортно и познавательно! Спасибо организатору Марине за ее заботу!

  • E
    Elena
    4 марта 2024
    Нячанг как он есть: религия, культура, быт
    Нячанг как он есть: религия, культура, быт (на байке), февраль 2024г. Насколько объемно название экскурсии, настолько объемно ее содержание. Это не просто экскурсия, это рассказ исследователя, влюбленного в страну. Большая благодарность Анатолию за путешествие!
  • Н
    Наталья
    22 января 2024
    Южный Вьетнам: полное погружение
    Нам очень повезло! Встреча и знакомство с Анатолием нам принесли ОЧЕНЬ много положительных эмоций. Мы провели с ним два дня
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    в экскурсии,,Южный Вьетнам: полное погружение. Благодаря его профессионализму,знаниям и увлеченностью своим делом,нам удолось с ним организовать еще одну нестандартную экскурсию,которая учитывала все наши пожелания. Анатолий,спасибо Вам огромное. Это было КРУТО! P.S. отдельное спасибо за доверие к нам

    Нам очень повезло! Встреча и знакомство с Анатолием нам принесли ОЧЕНЬ много положительных эмоций. Мы провели
  • О
    Оксана
    14 января 2024
    Другой Нячанг. Настоящий обзорный тур
    Мототур "Другой Нячанг" с гидом Анатолием превзошёл все мои ожидания. Это был мой первый опыт езды на байке, Я в
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    восторге. Путешествовала по Вьетнаму в составе группы уже неделю, но за эти несколько часов узнала о Вьетнаме намного больше. Отдельная благодарность гиду Анатолию, мне очень повезло с ним. Видно что человек любит свою работу и Вьетнам. Было ощущение полного погружения в среду. Если вы открыты к новому, Всем советую не раздумывая ехать с ним и познавать такой великолепный и многогранный Вьетнам.

  • В
    Валерий
    2 января 2024
    Ловля кальмара с потомственными моряками
    Были с семьей на экскурсия" ловля кальмара с потомственными моряками". Прекрасная, отлично организованная экскурсия превзошла все наши ожидания!! Огромное спасибо
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    Константину за чудесный новогодний праздник который, он нам устроил! Заранее узнал наши музыкальные, пищевые пристрастия. Мы не только занимались рыбалкой, но и наслаждались его исполнением и пением под гитару, а приготовленные им стейки и грибы на мангале были бесподобны. Все это дополнялось отличным знанием, его как гида, истории, обычаев и жизни Вьетнама рассказанную нам. Мы очень довольны! Спасибо Вам.

  • Р
    Роман
    19 декабря 2023
    Авторский кофе-тур в Далат
    Хотел бы выразить благодарность Сергею за организацию и проведение авторского кофе-тура в Далат, с посещением фермы и производства по переработке
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    и обжарке кофейных зерен, с последующей дегустацией. Экскурсия подарила массу ярких и незабываемых впечатлений, и желание посетить другие экскурсии организованные Сергеем!

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Необычные»

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  1. Ловля кальмара с потомственными моряками
  2. Южный Вьетнам: полное погружение
  3. Нячанг как он есть: религия, культура, быт
  4. Край диких водопадов Бахо
  5. Рыбацкая деревушка и бухта Винь Хи
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
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  2. Даклак
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