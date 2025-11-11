Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Базовый вариант мастер-класса — изготовление кольца на резинке. Все инструменты и расходные материалы входят в стоимость. Если захотите сделать другое изделие (подвеску, кулон, браслет и т. д.), потребуется доплата за драгоценный металл и материалы по действующему прайс-листу. Я научу вас основным приёмам и помогу на всех этапах.

Описание мастер-класса Откройте для себя тайны ювелирного мастерства. На ювелирном мастер-классе вы сможете попробовать себя в роли ювелирного дизайнера и ювелира. Изготовьте ювелирный украшения по своему вкусу из натуральных мастериалов. Вы можете изготовить на выбор кольцо, браслет, ожерелья, серьги или браслет на ногу. Выберите идеальное сочетание цвета и материалов, в вашем распоряжении серебро 925 пробы, натуральный жемчуг, перламутр, драгоценные камни.

Что включено Стоимость указана за изготовление кольца на резинке. Другие ювелирные изделия изготавливаются за доп. плату. Место начала и завершения? 20 Hàng Cá, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa Когда и сколько длится? Когда: Каждый день кроме воскресенья в 11:00 Экскурсия длится около 1 часа Кто ещё будет вместе со мной? Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.