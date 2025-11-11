Базовый вариант мастер-класса — изготовление кольца на резинке. Все инструменты и расходные материалы входят в стоимость. Если захотите сделать другое изделие (подвеску, кулон, браслет и т. д.), потребуется доплата за драгоценный металл и материалы по действующему прайс-листу. Я научу вас основным приёмам и помогу на всех этапах.
Описание мастер-классаОткройте для себя тайны ювелирного мастерства. На ювелирном мастер-классе вы сможете попробовать себя в роли ювелирного дизайнера и ювелира. Изготовьте ювелирный украшения по своему вкусу из натуральных мастериалов. Вы можете изготовить на выбор кольцо, браслет, ожерелья, серьги или браслет на ногу. Выберите идеальное сочетание цвета и материалов, в вашем распоряжении серебро 925 пробы, натуральный жемчуг, перламутр, драгоценные камни.
Каждый день кроме воскресенья в 11:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Стоимость указана за изготовление кольца на резинке. Другие ювелирные изделия изготавливаются за доп. плату.
Место начала и завершения?
20 Hàng Cá, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день кроме воскресенья в 11:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
