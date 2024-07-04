Найдено 3 экскурсии в категории « Мастер-классы » в Нячанге на русском языке, цены от $6. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году

1 чел. По популярности 1 отзыв 1.5 часа Мини-группа до 6 чел. Мастер-класс по изготовлению украшений в Нячанге: создайте свой шедевр Создайте уникальное украшение своими руками на ювелирном мастер-классе в Нячанге. Узнайте секреты мастерства и получите незабываемый опыт Начало: В центральном районе Нячанга Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, 15:00, 16:00 и 17:00 $ 7 за человека 1 час Мини-группа до 5 чел. Ювелирный мастер-класс Начало: 20 Hàng Cá, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa Расписание: Каждый день кроме воскресенья в 11:00 $ 6 за человека Пешая 6 часов Мини-группа до 4 чел. Кулинарный мастер-класс: тур по рынку Погрузитесь в атмосферу Вьетнама, изучая секреты местной кухни и культуры. Практический опыт и незабываемые впечатления ждут вас Начало: Ваш отель в центре Нячанга Расписание: Ежедневно в 09:00. $ 75 за человека Другие экскурсии Нячанга Последние отзывы на экскурсии K Kir Ювелирный мастер-класс в Нячанге (мини-группа) Хороший ювелирный магазин для выбора подарка, также можно сделать этот же подарок самому.

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Мастер-классы»

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