1.5 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Мастер-класс по изготовлению украшений в Нячанге: создайте свой шедевр
Создайте уникальное украшение своими руками на ювелирном мастер-классе в Нячанге. Узнайте секреты мастерства и получите незабываемый опыт
Начало: В центральном районе Нячанга
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Завтра в 11:00
20 янв в 11:00
$7 за человека
1 час
Мини-группа
до 5 чел.
Ювелирный мастер-класс
Начало: 20 Hàng Cá, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa
Расписание: Каждый день кроме воскресенья в 11:00
Завтра в 11:00
20 янв в 11:00
$6 за человека
6 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Кулинарный мастер-класс: тур по рынку
Погрузитесь в атмосферу Вьетнама, изучая секреты местной кухни и культуры. Практический опыт и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Ваш отель в центре Нячанга
Расписание: Ежедневно в 09:00.
19 янв в 09:00
20 янв в 09:00
$75 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- KKir4 июля 2024Хороший ювелирный магазин для выбора подарка, также можно сделать этот же подарок самому.
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Мастер-классы»
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Сейчас в Нячанге в категории "Мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 6 до 75. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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