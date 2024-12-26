1.5 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Ювелирная мастерская в Нячанге: создание украшений
Начало: 753V+X6J Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 17:00.
Завтра в 11:00
27 дек в 11:00
$6.13 за человека
6 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Кулинарный мастер-класс: тур по рынку и сельской местности
Начало: Ваш отель в центре Нячанга
Расписание: Ежедневно в 09:00.
Завтра в 09:00
27 дек в 09:00
$75 за человека
4 часа
Групповая
до 15 чел.
Горячие источники и грязевые спа-процедуры
Начало: Ваш отель в центре Нячанга
Расписание: Ежедневно в 08:30 и 13:30.
Завтра в 08:30
27 дек в 08:30
$115 за человека
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Массаж горячими камнями
Начало: Ваш отель в Нячанге
Расписание: Время работы: ежедневно с 09:00 до 23:00.
Завтра в 09:00
27 дек в 09:00
$31.47 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Уникальная экскурсия по Нячангу: панорамы, водопады и арт-объекты
Погрузитесь в атмосферу горного курорта Далат с русскоговорящим гидом. Вас ждут водопады, кофейные плантации и уникальные достопримечательности
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00.
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
$800 за всё до 4 чел.
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