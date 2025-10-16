Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Погрузитесь в атмосферу ювелирной мастерской в Нячанге, где каждый сможет раскрыть свою индивидуальность.



На мастер-классе, под руководством опытных ювелиров, участники создадут уникальное украшение из натуральных драгоценных камней или жемчуга.



Все необходимые инструменты и материалы предоставляются, что делает процесс обучения приятным и доступным для всех.



Это незабываемое приключение обещает стать не только образовательным, но и вдохновляющим, оставляя после себя осязаемое выражение красоты

