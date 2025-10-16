Погрузитесь в атмосферу ювелирной мастерской в Нячанге, где каждый сможет раскрыть свою индивидуальность.
На мастер-классе, под руководством опытных ювелиров, участники создадут уникальное украшение из натуральных драгоценных камней или жемчуга.
Все необходимые инструменты и материалы предоставляются, что делает процесс обучения приятным и доступным для всех.
Это незабываемое приключение обещает стать не только образовательным, но и вдохновляющим, оставляя после себя осязаемое выражение красоты
На мастер-классе, под руководством опытных ювелиров, участники создадут уникальное украшение из натуральных драгоценных камней или жемчуга.
Все необходимые инструменты и материалы предоставляются, что делает процесс обучения приятным и доступным для всех.
Это незабываемое приключение обещает стать не только образовательным, но и вдохновляющим, оставляя после себя осязаемое выражение красоты
5 причин купить эту экскурсию
- 💎 Создание уникального украшения
- 🛠 Обучение от опытных ювелиров
- 🎨 Индивидуальный подход
- 📚 Изучение сложных техник
- 🎁 Подарок на память
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Ювелирная мастерская
Описание экскурсииЮвелирные сокровища Погрузитесь в очаровательный мир ювелирного мастерства с помощью нашего эксклюзивного мастер-класса по созданию ювелирных изделий. Этот мастер-класс, предназначенный для энтузиастов любого уровня подготовки, предлагает вам создать индивидуальные изделия, отражающие ваш уникальный вкус и стиль. На протяжении всего мастер-класса наш знающий ведущий раскроет секреты ювелирного искусства и драгоценных камней, предоставив всестороннее понимание сложных техник, которые вдыхают жизнь в каждое изделие. От теории к практике Опыт обучения выходит за рамки теории: участники погружаются в практику, открывая для себя тонкое мастерство, необходимое для создания потрясающих украшений. Под руководством наших опытных инструкторов вы изучите нюансы работы с серебром, драгоценными камнями и пресноводным жемчугом, оттачивая свои навыки. Мастер-класс включает в себя все необходимые инструменты и материалы, обеспечивающие приятный процесс обучения. Уникальное украшение для себя и близких Погрузившись в творческий процесс, вы создадите уникальный ювелирный шедевр. Это персонализированное украшение может стать значимым подарком для любимого человека или желанным подарком на память для себя. Независимо от того, стремитесь ли вы раскрыть в себе творческие способности или улучшить свои навыки, наш мастер-класс по ювелирным изделиям обещает незабываемые впечатления, выходящие за рамки обычного обучения. Раскройте свой творческий потенциал и создайте осязаемое выражение красоты, которое будет цениться всю жизнь. Важная информация:
- Экскурсия не подходит для детей младше 12-ти лет и для людей на инвалидных колясках.
- В стоимость входит изготовление кольца на резинке из натуральных драгоценных камней или жемчуга.
- На мастер-классе запрещены курение и алкоголь.
Ежедневно с 11:00 до 17:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Инструменты для создания украшений
- Драгоценные камни
- Серебро (925 пробы), жемчуг
- Основное украшение - кольцо с драгоценными камнями
Что не входит в цену
- Дополнительное украшение - браслет, ожерелье, браслет на ногу (за доп. плату)
Место начала и завершения?
753V+X6J Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 11:00 до 17:00.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Экскурсия не подходит для детей младше 12-ти лет и для людей на инвалидных колясках
- В стоимость входит изготовление кольца на резинке из натуральных драгоценных камней или жемчуга
- На мастер-классе запрещены курение и алкоголь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
16 окт 2025
Девушки с большой любовью занимаются своим делом
Входит в следующие категории Нячанга
Похожие экскурсии из Нячанга
Индивидуальная
Нячанг: самое красивое и интересное
Без спешки познакомиться с городом и увидеть главные достопримечательности
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$50 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Нячанг: комфорт и безопасность
Начните отдых в Нячанге с индивидуального трансфера из аэропорта. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель
Начало: В аэропорту
Завтра в 00:00
11 ноя в 00:00
$26 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Нячанг как он есть: религия, культура, быт
Поездка по нетуристическим местам Нячанга позволит вам почувствовать истинный дух Вьетнама. Жилые кварталы, кафе «для своих», храмы и панорамные виды ждут вас
12 ноя в 07:00
13 ноя в 07:00
$200 за человека