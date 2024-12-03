4 дня
Северные провинции и тысячи островов: столица, вьетнамская Венеция и круиз по бухте Халонг
Приготовить вьетнамское блюдо, поймать кальмара, запустить фонарик и сделать фото в огромной ладони
Начало: Ваш отель в Нячанге, 8:00
3 дек в 08:00
10 дек в 08:00
$770 за человека
2 дня
Индивидуальный тур из Нячанга в Далат
Погрузитесь в атмосферу Далата: "Долина любви", отель "Сумасшедший дом", гигантские гортензии и дегустация кофе. Уникальное путешествие для всей семьи
Начало: Нячанг, стартуем из вашего отеля в 06:00 утра
24 ноя в 08:00
25 ноя в 08:00
$390 за человека
4 дня
Индивидуальный тур по неизведанному Вьетнаму: труднодоступные места и быт малых народностей
Погрузиться в культуру и традиции, побывать в чайном цеху и полюбоваться нетронутой природой
Начало: Нячанг, у вашего отеля или апартаментов, время вст...
25 ноя в 10:00
29 ноя в 10:00
$1 000 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «На Рождество»
Самые популярные туры этой рубрики в Нячанге
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Нячанге в ноябре 2024
Сейчас в Нячанге в категории "На Рождество" можно забронировать 3 тура от 390 до 1 000.
Туры на русском языке в Нячанге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год на рождество, цены от $390. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь