2 дня
Индивидуальный тур из Нячанга в Далат
Погрузитесь в атмосферу Далата: "Долина любви", отель "Сумасшедший дом", гигантские гортензии и дегустация кофе. Уникальное путешествие для всей семьи
Начало: Нячанг, стартуем из вашего отеля в 06:00 утра
24 дек в 08:00
25 дек в 08:00
$390 за человека
4 дня
Северные провинции и тысячи островов: столица, вьетнамская Венеция и круиз по бухте Халонг
Приготовить вьетнамское блюдо, поймать кальмара, запустить фонарик и сделать фото в огромной ладони
Начало: Ваш отель в Нячанге, 8:00
7 янв в 08:00
14 янв в 08:00
$770 за человека
3 дня
Мототур из Нячанга в Дананг: только для вашей компании
Проехать 700 км вдоль пляжей, через деревни и с заездом к пещерам и отведать местных блюд
Начало: Нячанг, место и время по договорённости
27 дек в 10:00
3 янв в 10:00
$380 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «В апреле»
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