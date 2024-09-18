Программа экскурсии: День первый.

Маяк и бухта ★ Храм у моря ★ Водопады Ба

Хо ★ Пляж и бухта ★ Маяк и скалы ★ Рыбацкая деревня День второй. Деревня и снорклинг ★★ Пустынный пляж ★★ Оазис ★★ Скалистая бухта ★★ Снорклинг ★★ Дорога домой День первый. Маяк и бухта Красивая бухта Где-то далеко на севере от Нячанга есть небольшая бухта с самым настоящим маяком, где в одном месте встретились река и море, песчаный пляж и отвесные скалы. Вода моря там цвета лазури и белый песок, а по речной глади идет мелкая рябь, и над ней кружат стрекозы. И даже целого дня мало, чтобы насладиться красотой природы в этом месте. Но мы постараемся. Бонус № 1 Первой остановкой на пути к бухте и пляжу является Пагода Да Бао. Она находится на выезде из Нячанга и примечательна своим видом на город и огромное скопление лодок у берега. Здесь мы полюбуемся Нячангом, а потом отправимся в путь. Храм у моря. Через некоторое время пути нам предстоит посетить вторую точку нашего путешествия. Это Пагода Нгок Сон. Она находится на морском побережье, а поэтому заехать в нее стоит не только ради красоты самого храмового комплекса, но и тех видов, которые открываются с нескольких смотровых площадок.

Водопады Ба

Хо.

Далее у нас запланировано посещение водопадов Ба

Хо. Это очень красивое место, которое находится в самых настоящих джунглях. После этого нам предстоит достаточно долгий путь по федеральной трассе Ханой - Хошимин. В любом месте мы сможем остановиться при Вашем желании и выпить настоящего вьетнамского кофе, который здесь продается повсеместно. И после продолжим отмерять километры вьетнамских дорог мимо деревень и полей, где жизнь течет размеренно и по-вьетнамски неспешно. Серпантин Последние 20 километров пути - это серпантин, откуда открываются изумительные виды моря и островов. В любой точке Вы сможете скомандовать Вашему гиду-водителю остановиться, чтобы запечатлеть великолепие природы. Ведь на то она и индивидуальная экскурсия. Пляж и бухта Это изумительно красивое место. Одно из таких, куда хочется возвращаться вновь и вновь. Именно здесь задаешься вопросом, чем вьетнамцы так угодили Всевышнему, что им досталось такое великолепие природы. И здесь нет шезлонгов, назойливых попрошаек или охраны. Это место продолжает оставаться "диким", что не может не радовать. Оно находится вдали от туристических трасс с их вечной суетой. Единственная проблема - память о такой точке на карте остается навсегда и потом так хочется вернуться сюда вновь. Мы сможем прогуляться вдоль небольшой, но очень приятной речушки. А еще подняться и сфотографировать море со скалы. Ну и конечно же вдоволь искупаться в прозрачной воде пологого пляжа. Маяк и скалы Этот пляж и сама бухта находятся в 100 км. от Нячанга. Казалось бы, зачем ехать в такую даль, если сам Нячанг стоит на побережье и вытянут вдоль моря, а полоса пляжей длится не один километр. Но поверьте, оно стоит того, чтобы проделать столь длинный путь. Но это еще не все. В этом месте природа постаралась на 105%. Здесь есть горы и тихая бухта, море и речушка, отвесные скалы и пологий пляж, камень и белый песок. Но ведь и человек не остался в долгу. Всю композицию дополняет построенный здесь маяк. Мы искупаемся и посетим маяк, прогуляемся по скалам и сделаем чумовых фотографий, чтоб дома все обзавидовались. И возможно даже сможем увидеть закат. После этого мы отправимся к месту нашего ночлега. К этому времени уже стемнеет, Вы увидите море в огнях от рыбацких ферм и кораблей, которые вышли ловить кальмара. Это очень красиво. Особенно, если ехать к тому же под огнями звезд. Рыбацкая деревня А ночевать мы будем у наших друзей в самой настоящей деревне, где основной промысел - это рыбалка. Мы поужинаем традиционной вьетнамской едой, при желании сможем выпить немного пива (не стоит усердствовать, ведь завтра еще снорклинг). Вы сможете задать вопросы нашим друзьям, а мы будем переводить для Вас. День второй. Деревня и снорклинг Пустынный пляж На утро, проснувшись, умывшись и позавтракав, мы отправимся в путь. Нас ждут один из красивейших пляжей юга Вьетнама и скалистые бухты. Нам повезло, пляж безлюден. Но это неспроста. Путь к нему лежит через белые песчаные дюны. Хотя, возможно мы и встретим пару рыбаков, которые будут проверять свои сети. Люди платят, чтобы съездить и полюбоваться белыми дюнами в Муйне. А Вам эти виды достанутся бонусом. Есть в них что-то завораживающее, особенно, когда с их вершины ты видишь бескрайний горизонт морской глади. Оазис Нас ожидает один сюрприз. Мы называем это место оазисом. И неспроста. Под палящим солнцем, даже без намека на тень на этом пустынном пляже вдруг обнаруживается маленький оазис из низкорослых пальм, где семья вьетнамцев соорудила нехитрое жилище, разводит птиц и встречает таких путников, как мы. Хозяйка, высушенная солнцем и ветром, сделает нам кофе. Мы передохнем здесь 10 минут и двинемся к самой важной на сегодня точке - скалистой бухте с изумительным подводным миром. Скалистая бухта Мы должны будем подняться на небольшую скалу и перейти через нее, чтобы попасть в пункт назначения. С вершины открываются невообразимые пейзажи. Морская гладь до самого горизонта. Спустившись со скалы, мы окажемся в самой интересной для снорклинга бухте, которую мы смогли найти в доступной близости от Нячанга. У самого города виды подводного мира скромнее. Снорклинг Здесь сами пейзажи изумляют. Это и песчаные дюны, и скалистые берега, и прозрачная водичка, и пологий пляж. И подводный мир здесь дополняет всю эту красоту, окунувшись в маске, ты забываешь обо всем, перед тобой целая Вселенная. Морские ежи, звезды, разноцветные рыбки и всевозможные кораллы, какие-то морские моллюски и очень красивые ракушки. Все это здесь и все это ждет Вас. Дорога домой Вдоволь накупавшись и насмотревшись пейзажей морского дна и скалистых берегов, пляжей и морского горизонта, мы вернемся в деревню. Там мы перекусим, примем душ, выпьем традиционного кофе и двинемся в обратный путь. Мы с уверенностью можем сказать, что таких насыщенных экскурсий во Вьетнаме у Вас не было, а возможно и не будет. И это не голословное утверждение, оно подтверждено отзывами наших гостей и практикой не одного года. Не стоит жалеть деньги, потраченные на ночлег в гостинице. Эта поездка включает в себя целую жизнь. Тут и религия, и быт, и культура, и традиции … и джунгли, и водопады, и реки, и море, и пляжи, и скалы, и маяк, и бухта. И даже снорклинг и подводный мир Южно-Китайского моря.