Полезная информация о Кингстоне
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Местное время в Кингстоне
15:0923
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇯🇲 Ямайка
|Название города
|Кингстон
|По-английски
|Kingston
|Это столица
|Кингстон является столицей Ямайки
|Население города
|937 700 чел.
|Аэропорты
|Норман Манлей KIN, Tinson KTP
|Часовой пояс
|America/Jamaica
|Средняя высота
|65 м. от уровня моря
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