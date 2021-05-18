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Местное время в Кингстоне
15:0923
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇯🇲 Ямайка
Название городаКингстон
По-английскиKingston
Это столицаКингстон является столицей Ямайки
Население города937 700 чел.
АэропортыНорман Манлей KIN, Tinson KTP
Часовой поясAmerica/Jamaica
Средняя высота65 м. от уровня моря

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