Фукуоку называют окном в Азию: именно через этот порт торговцы и дипломатические миссии попадали в Японию. На экскурсии мы исследуем прошлое и настоящее этого города. Вы увидите развалины древнего замка и старинные буддийские храмы. Побываете в современном торговом центре и прогуляетесь по набережной. А также окунётесь в эпоху самураев и познакомитесь с синтоизмом.
Описание экскурсии
- Развалины самурайского замка и традиционный японский сад
- Смотровые площадки
- Буддийские святыни в храмовом квартале
- Оберег Хакаты — синтоистский храм, известный древней историей
- Прогулка по набережной реки Нака с посещением лавок ятай
- Торговый центр с просмотром светового шоу фонтанов
При проведении экскурсии на автомобиле возможно посещение одного из храмовых комплексов:
- Синтоистский храмовый комплекс Дазайфу — главная святыня Тэммангу в Японии
- Буддистский храмовый комплекс Нанзоин
На экскурсии вы:
- Узнаете, почему остров Кюсю называют «колыбелью японской цивилизации» и «воротами в Японию»
- Разгадаете топографический парадокс, связанный с названием города Фукуока
- Познакомитесь с исконно японской религией
- Послушаете о пришедшем в Японию буддизме
- Окунётесь в эпоху самураев и узнаете о славном торговом городе Хаката
Организационные детали
Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет.
Дополнительные расходы (с человека)
- Общественный транспорт — около 1000 йен
- Билеты в башню Фукуока (по желанию) — 800 йен
- Японский сад (по желанию) — 250 йен
- Катание на катере (по желанию) — 1000 йен
- Катание на рикше (по желанию) — 3000 йен
- Обед (по желанию)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Хакате
Провела экскурсии для 62 туристов
Меня зовут Марина. С 2020 года живу в Японии, всё это время активно путешествую по стране, а наш остров Кюсю объехала вдоль и поперёк, знаю здесь практически каждый уголок, в
Отзывы и рейтинг
4.4
Е
Елена
4 сен 2025
Я так поняла, что хороших гидов там нет вообще. Сорвали 720 долларов не за что. Мы объехали полмира, такого позорища я не встречала нигде, да еще и за такие деньги. Научите своих гидов, как нужно работать. Все туристы с нашего лайнера были очень недовольны своими гидами.
Марина
Ответ организатора:
Уважаемая Елена, спасибо за ваш отзыв.
Мне искренне жаль, что экскурсия оставила у вас такие впечатления. Приношу свои извинения, что в
Е
Евгений
7 мая 2025
Остались довольны. Рекомендую.
Альберт
1 мар 2025
Экскурсия получилась очень интересной и занимательной. Марина профи в своем деле. За несколько часов узнали о местности довольно много, и что-то даже умудрились рассказать дома)))
