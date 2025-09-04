читать дальше

тот день я не смогла лично провести экскурсию — вместо меня работала моя коллега, сертифицированный гид, которая ранее никогда меня не подводила.



После проведённых мной экскурсий я получаю только положительные отзывы, можете в этом убедиться, прочитав предыдущие отзывы во всех городах, где я работаю, поэтому я постаралась разобраться в ситуации и подробно переговорила с гидом, которая сопровождала вас в этот день. Со слов гида, значительную часть пути вы предпочли отдыхать в машине и в некоторых ждали у входа на объекты, отказываясь от прогулки по достопримечательностям. Основным неудобством для вас, как я поняла, стало отсутствие возможности гида поделиться с вами интернетом, хотя это не входит в обязанности экскурсовода.

Что касается стоимости экскурсии, она была выше стандартной пешеходной, так как по вашей просьбе дополнительно предоставлялась машина. В эту сумму входили расходы на использование платных дорог, бензин и парковок.



Также отмечу, что в маршрут были добавлены два загородных объекта (обычно включается только один). Это было сделано по вашей просьбе, чтобы провести время в более прохладных местах в предгорьях, где температура около 5 градусов ниже, вместо руин замка в центре Фукуоки, где в тот день стояла сильная жара. Кроме того, были выполнены все ваши пожелания по ресторанам и магазинам.



Также моя коллега рассказала мне о неприятном случае на парковке — вами была задета соседняя машина при открывании двери. Гид не стала тратить время на оформление происшествия, чтобы не портить вам экскурсию, но позже ей пришлось самостоятельно разбираться с этим вопросом.



Мне очень жаль, что, несмотря на все старания гида учесть ваши пожелания, поездка не оправдала ваших ожиданий. Поверьте, мы искренне стараемся, чтобы впечатления о даже таком коротком прибывании в Японии, у наших туристов оставались самые лучшие!