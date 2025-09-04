Мои заказы

Путешествие из Хакаты в Фукуоку

Древняя столица острова Кюсю, самурайские замки и футуристические кварталы - за 1 день
Фукуоку называют окном в Азию: именно через этот порт торговцы и дипломатические миссии попадали в Японию. На экскурсии мы исследуем прошлое и настоящее этого города. Вы увидите развалины древнего замка и старинные буддийские храмы. Побываете в современном торговом центре и прогуляетесь по набережной. А также окунётесь в эпоху самураев и познакомитесь с синтоизмом.
4.4
3 отзыва
Описание экскурсии

  • Развалины самурайского замка и традиционный японский сад
  • Смотровые площадки
  • Буддийские святыни в храмовом квартале
  • Оберег Хакаты — синтоистский храм, известный древней историей
  • Прогулка по набережной реки Нака с посещением лавок ятай
  • Торговый центр с просмотром светового шоу фонтанов

При проведении экскурсии на автомобиле возможно посещение одного из храмовых комплексов:

  • Синтоистский храмовый комплекс Дазайфу — главная святыня Тэммангу в Японии
  • Буддистский храмовый комплекс Нанзоин

На экскурсии вы:

  • Узнаете, почему остров Кюсю называют «колыбелью японской цивилизации» и «воротами в Японию»
  • Разгадаете топографический парадокс, связанный с названием города Фукуока
  • Познакомитесь с исконно японской религией
  • Послушаете о пришедшем в Японию буддизме
  • Окунётесь в эпоху самураев и узнаете о славном торговом городе Хаката

Организационные детали

Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет.

Дополнительные расходы (с человека)

  • Общественный транспорт — около 1000 йен
  • Билеты в башню Фукуока (по желанию) — 800 йен
  • Японский сад (по желанию) — 250 йен
  • Катание на катере (по желанию) — 1000 йен
  • Катание на рикше (по желанию) — 3000 йен
  • Обед (по желанию)

Марина
Марина — ваш гид в Хакате
Провела экскурсии для 62 туристов
Меня зовут Марина. С 2020 года живу в Японии, всё это время активно путешествую по стране, а наш остров Кюсю объехала вдоль и поперёк, знаю здесь практически каждый уголок, в
читать дальше

том числе такие заповедные места, которые даже не указаны в путеводителях. За время пандемии прошла несколько курсов по истории и культуре Японии, потому что мне была безумно интересна эта удивительная страна с её многовековыми традициями. Благодаря театральному образованию (я закончила ГИТИС) и используя своё актёрское воображение, я стараюсь перенести путешественников в ту историческую эпоху, о которой я рассказываю, чтобы экскурсия не превратилась в монотонную лекцию, а была полна живых образов и событий. Каждый день для себя открываю Японию по-новому и влюбляю в эту прекрасную страну своих гостей!

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
1
2
1
Е
Елена
4 сен 2025
Я так поняла, что хороших гидов там нет вообще. Сорвали 720 долларов не за что. Мы объехали полмира, такого позорища я не встречала нигде, да еще и за такие деньги. Научите своих гидов, как нужно работать. Все туристы с нашего лайнера были очень недовольны своими гидами.
Марина
Марина
Ответ организатора:
Уважаемая Елена, спасибо за ваш отзыв.
Мне искренне жаль, что экскурсия оставила у вас такие впечатления. Приношу свои извинения, что в
читать дальше

тот день я не смогла лично провести экскурсию — вместо меня работала моя коллега, сертифицированный гид, которая ранее никогда меня не подводила.

После проведённых мной экскурсий я получаю только положительные отзывы, можете в этом убедиться, прочитав предыдущие отзывы во всех городах, где я работаю, поэтому я постаралась разобраться в ситуации и подробно переговорила с гидом, которая сопровождала вас в этот день. Со слов гида, значительную часть пути вы предпочли отдыхать в машине и в некоторых ждали у входа на объекты, отказываясь от прогулки по достопримечательностям. Основным неудобством для вас, как я поняла, стало отсутствие возможности гида поделиться с вами интернетом, хотя это не входит в обязанности экскурсовода.
Что касается стоимости экскурсии, она была выше стандартной пешеходной, так как по вашей просьбе дополнительно предоставлялась машина. В эту сумму входили расходы на использование платных дорог, бензин и парковок.

Также отмечу, что в маршрут были добавлены два загородных объекта (обычно включается только один). Это было сделано по вашей просьбе, чтобы провести время в более прохладных местах в предгорьях, где температура около 5 градусов ниже, вместо руин замка в центре Фукуоки, где в тот день стояла сильная жара. Кроме того, были выполнены все ваши пожелания по ресторанам и магазинам.

Также моя коллега рассказала мне о неприятном случае на парковке — вами была задета соседняя машина при открывании двери. Гид не стала тратить время на оформление происшествия, чтобы не портить вам экскурсию, но позже ей пришлось самостоятельно разбираться с этим вопросом.

Мне очень жаль, что, несмотря на все старания гида учесть ваши пожелания, поездка не оправдала ваших ожиданий. Поверьте, мы искренне стараемся, чтобы впечатления о даже таком коротком прибывании в Японии, у наших туристов оставались самые лучшие!

Е
Евгений
7 мая 2025
Остались довольны. Рекомендую.
Остались довольны. Рекомендую.Остались довольны. Рекомендую.Остались довольны. Рекомендую.Остались довольны. Рекомендую.Остались довольны. Рекомендую.Остались довольны. Рекомендую.Остались довольны. Рекомендую.
Альберт
Альберт
1 мар 2025
Экскурсия получилась очень интересной и занимательной. Марина профи в своем деле. За несколько часов узнали о местности довольно много, и что-то даже умудрились рассказать дома)))

