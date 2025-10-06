Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие из Хакаты в Фукуоку
Древняя столица острова Кюсю, самурайские замки и футуристические кварталы - за 1 день
6 окт в 10:00
7 окт в 10:00
$600 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Ябусамэ - путь самурая близ Хакаты
Стать конным лучником из эпохи Камакура
11 окт в 08:00
19 окт в 08:00
$750 за человека
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Фукуока вне туристических троп: храмы, легенды и дух Японии (из Хакаты)
Откройте для себя сакральную сторону Фукуоки и почувствуйте тишину храмов
Начало: У вашего отеля, на станции «Хаката» или в порту Ха...
Завтра в 10:30
6 окт в 08:00
$468
$550 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Хакате в категории «Можно с детьми»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хакате
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Хакате в октябре 2025
Сейчас в Хакате в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 468 до 750 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.33 из 5
Экскурсии на русском языке в Хакате (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Можно с детьми», 3 ⭐ отзыва, цены от $468. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь