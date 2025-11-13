Эта экскурсия окунёт вас в духовный мир Фукуоки. Вы посетите Нандзоин с величественным лежачим Буддой, пройдёте по историческим тропам Дадзаифу Тэнмангу, откроете атмосферу дзэн в саде Комёдзэн-дзи и завершите день прогулкой по современному району Тэндзин. Удивительное сочетание древних легенд, религиозных практик и ритма большого города!

Описание экскурсии

7:00–8:00 — встреча в порту, аэропорту или отеле Фукуоки (Хаката)

8:40–11:10 — храм Нандзоин. Это святилище, куда съезжаются паломники со всего мира. Здесь вас ждёт встреча с одним из крупнейших в мире лежачих Будд и знакомство с легендами храма

11:10–11:50 — переезд в Дадзаифу

11:50–13:20 — храм Дадзаифу Тэнмангу. Этот храм знаний и удачи посвящён Сугаваре-но Митидзанэ. Его история — пример того, как трагедия одного человека превратилась в духовное наследие страны

13:20–13:50 — прогулка по торговой улочке с сувенирами и сладостями

13:50–14:50 — обед c возможностью арендовать кимоно для антуража (+30–45 мин на переодевание)

14:50–15:30 — переезд в центр Фукуоки

15:30–16:30 — прогулка или шопинг в районе Тэндзин, современном центре Фукуоки

16:30–17:00 — возвращение в порт/отель/аэропорт

Программа гибкая: время посещения может меняться в зависимости от темпа и пожеланий группы.

Организационные детали

Поедем на минивэне Mazda Biante с кондиционером, удобными сиденьями и питьевой водой в салоне

В Нандзоине строгие правила: женщинам нельзя носить шорты и одежду с глубоким декольте; мужчинам разрешены шорты, если прикрыты колени; татуировки должны быть закрыты. Дети должны быть под постоянным присмотром родителей

На время экскурсии я предоставлю вам доступ к мобильному интернету для связи и срочных сообщений (не предназначен для онлайн-игр и потокового видео)

Дополнительные расходы