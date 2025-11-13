Фукуока вне туристических троп: храмы, легенды и дух Японии (из Хакаты)
Откройте для себя сакральную сторону Фукуоки и почувствуйте тишину храмов
Эта экскурсия окунёт вас в духовный мир Фукуоки.
Вы посетите Нандзоин с величественным лежачим Буддой, пройдёте по историческим тропам Дадзаифу Тэнмангу, откроете атмосферу дзэн в саде Комёдзэн-дзи и завершите день прогулкой по современному району Тэндзин. Удивительное сочетание древних легенд, религиозных практик и ритма большого города!
Описание экскурсии
7:00–8:00 — встреча в порту, аэропорту или отеле Фукуоки (Хаката)
8:40–11:10 — храм Нандзоин. Это святилище, куда съезжаются паломники со всего мира. Здесь вас ждёт встреча с одним из крупнейших в мире лежачих Будд и знакомство с легендами храма
11:10–11:50 — переезд в Дадзаифу
11:50–13:20 — храм Дадзаифу Тэнмангу. Этот храм знаний и удачи посвящён Сугаваре-но Митидзанэ. Его история — пример того, как трагедия одного человека превратилась в духовное наследие страны
13:20–13:50 — прогулка по торговой улочке с сувенирами и сладостями
13:50–14:50 — обед c возможностью арендовать кимоно для антуража (+30–45 мин на переодевание)
14:50–15:30 — переезд в центр Фукуоки
15:30–16:30 — прогулка или шопинг в районе Тэндзин, современном центре Фукуоки
16:30–17:00 — возвращение в порт/отель/аэропорт
Программа гибкая: время посещения может меняться в зависимости от темпа и пожеланий группы.
Организационные детали
Поедем на минивэне Mazda Biante с кондиционером, удобными сиденьями и питьевой водой в салоне
В Нандзоине строгие правила: женщинам нельзя носить шорты и одежду с глубоким декольте; мужчинам разрешены шорты, если прикрыты колени; татуировки должны быть закрыты. Дети должны быть под постоянным присмотром родителей
На время экскурсии я предоставлю вам доступ к мобильному интернету для связи и срочных сообщений (не предназначен для онлайн-игр и потокового видео)
Дополнительные расходы
Храм Нандзоин — 300 йен (≈$2)
Комната с прахом Будды (опция) — 500 йен (≈$3,5)
Обед — 1 000–3 000 йен (≈$7–21)
Аренда кимоно по брони, за 1–2 дня — (≈$35–50)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля, на станции «Хаката» или в порту Хакаты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Хакате
Я живу в Японии с 2010 года, а с 2012 — в Фукуоке (Хаката). Для нашей семьи японская культура — не туристическая экзотика, а настоящий дом: муж — потомственный повар
японской кухни, а дочь изучает традиционное японское боевое искусство — верховую стрельбу из лука Ябусамэ (школа Огасавара-рю).
Я провожу обзорные экскурсии по Фукуоке и окрестностям — на общественном или личном транспорте, показываю известные достопримечательности и скрытые жемчужины города. Моё хобби — изучать истории и легенды буддийских и синтоистских храмов, раскрывать их глубокий смысл и делиться им с гостями. С моей помощью вы увидите Фукуоку глазами местного и погрузитесь в её культуру и историю.
Отзывы и рейтинг
Любовь
13 ноя 2025
Хотим поблагодарить Светлану за реализацию нашей мечты - увидеть своим глазами красные клёны 🍁🥰 Не смотря на ограничение по времени и нестандартный маршрут, успели много посмотреть и узнать! Отдельно хочется отметить познавательную
часть, это не просто сопровождение по туристическим местам и решение трудностей перевода в чужой стране, а настоящая экскурсия. Такое знание материала не всегда демонстрируют даже коренные жители) Ну и небольшой интерактив и сувениры тоже ооочень приятны 💕 Это был правильный выбор, который сделал нашу поездку 👍👌 Успехов Светлане во всех её делах! Местам теперь посетить Японию весной 😉
Ш
Шерухаева
10 ноя 2025
Наша большая благодарность Светлане. Очень грамотная, как рассказчик, очень уютная, как человек. С ней было спокойно и комфортно. Подстроилась под наши пожелания, скорректировала программу. Подсказывала, опекала, помогала с оплатами (не проходила карта Юнион пей). На прощание подарила нам маленькие подарочки, было неожиданно приятно до слёз!!! Очень-очень рекомендуем!!! Светлана, спасибо!! Благодаря Вам захотелось вернуться в Японию ещё раз!!!