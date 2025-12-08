Мои заказы

Ябусамэ - путь самурая близ Хакаты

Стать конным лучником из эпохи Камакура
Сделайте первый шаг в мир Ябусамэ — ритуальной стрельбы из лука на скакуне, которой семья Огасавара обучает уже более 800 лет.

Под руководством сенсея вы облачитесь в костюм самурая, освоите азы техники и проникнетесь духом древней практики, где важен не только точный выстрел, но и состояние внутренней сосредоточенности.
Ябусамэ - путь самурая близ Хакаты© Светлана
Ябусамэ - путь самурая близ Хакаты© Светлана
Ябусамэ - путь самурая близ Хакаты© Светлана

Описание мастер-класса

Где это будет

Практика проходит в официальной школе Ogasawara-ryū под руководством сенсея Minamoto no Nagamune — действующего мастера. Это уникальный шанс прикоснуться к традиции, веками недоступной широкому кругу людей.

Как это будет

11:30–12:00 — прибытие в школу, знакомство с сенсеем, рассказ об истории и философии школы

12:00–13:00 — инструктаж по стрельбе из лука: сначала на земле, затем на тренажёре, который имитирует верховую езду

13:00–13:30 — переодевание в традиционный костюм лучника-самурая — shōzoku — под руководством ассистентов. Каждая деталь надевается строго в своём порядке — для удобства, точности движений и безопасности

13:30–14:00 — мастер-класс по каллиграфии и написание клятвы лучника. Это и есть церемония посвящения в Ябусамэ: вы напишете клятву от руки, как это делали воины прошлого, и поставите личную печать — отпечаток пальца красной тушью

14:00–16:30 — практика верховой езды и стрельбы по мишеням на лошадях японской породы под присмотром сенсея и его команды

17:30–18:00 — чайная церемония (по предварительному заказу, только для участников практики — от 3 человек) или свободное время

18:30 — выезд из клуба, остановки по пути по желанию

При раннем начале экскурсии — с 7:00 до 9:00 — первой остановкой будет храм Нандзоин со статуей Лежащего Будды. Если выезжаем позже, сразу направляемся в школу.

Что я расскажу

  • как появилась традиция Ябусамэ и почему именно она стала символом дисциплины и верности самураев
  • почему обряды, клятвы и костюм лучника столь важны
  • как школа Огасавара-рю хранит древние ритуалы и обучает этому искусству сегодня
  • зачем самураи оставляли отпечаток пальца на бумаге
  • как гражданская война Гэмпэй изменила ход японской истории и положила конец эпохе Хэйан, став прологом к эпохе Камакура

Кому подходит

Исторически практика Ябусамэ считалась исключительно мужским ритуалом, но сегодня школа Огасавара-рю расширяет границы — к участию допускаются также женщины и подростки от 15 лет (при наличии физической готовности и согласии родителей).

Организационные детали

  • В практике Ябусамэ могут участвовать не все — часть путешественников может остаться зрителями и слушателями
  • Едем на минивэне Mazda Biante. В салоне для вас будет питьевая вода
  • Дополнительные расходы (по желанию): билет в храм Нандзоин — 300 йен (около $2) за чел., обед и личные покупки

Светлана
Светлана — ваш гид в Хакате
Я живу в Японии с 2010 года, а с 2012 — в Фукуоке (Хаката). Для нашей семьи японская культура — не туристическая экзотика, а настоящий дом: муж — потомственный повар
читать дальше

японской кухни, а дочь изучает традиционное японское боевое искусство — верховую стрельбу из лука Ябусамэ (школа Огасавара-рю). Я провожу обзорные экскурсии по Фукуоке и окрестностям — на общественном или личном транспорте, показываю известные достопримечательности и скрытые жемчужины города. Моё хобби — изучать истории и легенды буддийских и синтоистских храмов, раскрывать их глубокий смысл и делиться им с гостями. С моей помощью вы увидите Фукуоку глазами местного и погрузитесь в её культуру и историю.

