Курортные жемчужины Беппу и Юфуин - из Фукуоки

За один день побывать в вулканических «адах» и городке, где сезон клёнов особенно прекрасен
В этой поездке мы соединим два самых известных курортных города Кюсю — Беппу и Юфуин.

Вы узнаете, почему «ады Беппу» стали символом вулканической мощи острова, чем Юфуин притягивает японцев и где лучше чувствуется атмосфера курортной Японии — среди горячих источников или у зеркальной глади озера Кинринко.
Описание экскурсии

8:00 — выезд из Фукуоки. Дорога займёт около 2 часов.

Знаменитый Беппу

Настоящая столица онсэнов. Здесь сосредоточено множество термальных источников, включая знаменитые «ады Беппу», каждый из которых отличается цветом и формой и окружён легендами.

10:30–12:00 — прогулка по району Каннава и посещение трёх самых известных «адов»:

  • небесно-голубой источник с синтоистским храмом
  • молочный источник, окружённый зеленью
  • комплекс «Мегури» с несколькими разновидностями «адов» (красный, голубой, серый)

12:00–13:00 — обед (по желанию)

Мы поговорим о феномене «адов», затронем тему онсэн-культуры и выясним, почему горячие источники стали неотъемлемой частью жизни японцев.

Уютный Юфуин

Курортный городок, любимый самими японцами. Он известен рёканами, уличной атмосферой в стиле аниме-сказки, ремесленными магазинчиками и озером Кинринко, особенно красивым в сезон клёнов.

13:00–13:40 — переезд из Беппу в Юфуин. Дорога проходит через горный массив с живописными видами

13:40–16:30 — прогулка по центральной торговой улочке, посещение ремесленных лавочек, кафе и озера Кинринко

16:30–18:30 — выезд обратно в Фукуоку.

Все временные рамки приблизительные и могут меняться в зависимости от темпа группы и её пожеланий.

Мы обсудим, чем этот курортный городок отличается от шумного Беппу и как природа и сезонность становятся частью японской эстетики повседневности.

Организационные детали

В стоимость включены: трансфер на комфортабельном минивэне, платные дороги и парковки.

Дополнительные расходы

  • «Ады Беппу» — $16 за комплексный билет или $3,5 за каждый источник отдельно
  • Онсэн (по желанию) — от $5 до $13
  • Обед — от $9 до $53, в зависимости от выбранного ресторана

Ограничения

  • Дети должны находиться под присмотром родителей
  • В некоторых онсэнах действуют ограничения для гостей с татуировками (рекомендуется заранее обсудить с гидом)

Светлана
Светлана — ваш гид в Хакате
Я живу в Японии с 2010 года, а с 2012 — в Фукуоке (Хаката). Для нашей семьи японская культура — не туристическая экзотика, а настоящий дом: муж — потомственный повар
читать дальше

японской кухни, а дочь изучает традиционное японское боевое искусство — верховую стрельбу из лука Ябусамэ (школа Огасавара-рю). Я провожу обзорные экскурсии по Фукуоке и окрестностям — на общественном или личном транспорте, показываю известные достопримечательности и скрытые жемчужины города. Моё хобби — изучать истории и легенды буддийских и синтоистских храмов, раскрывать их глубокий смысл и делиться им с гостями. С моей помощью вы увидите Фукуоку глазами местного и погрузитесь в её культуру и историю.

