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Экскурсии в Хакате

Найдено 1 экскурсия в Хакате на русском языке, цена $550. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Путешествие из Хакаты в Фукуоку
Пешая
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие из Хакаты в Фукуоку
Древняя столица острова Кюсю, самурайские замки и футуристические кварталы - за 1 день
Завтра в 11:30
2 авг в 10:00
$550 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

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