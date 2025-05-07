Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие из Хакаты в Фукуоку
Древняя столица острова Кюсю, самурайские замки и футуристические кварталы - за 1 день
Завтра в 11:30
2 авг в 10:00
$550 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений7 мая 2025Остались довольны. Рекомендую.
- ААльберт1 марта 2025Экскурсия получилась очень интересной и занимательной. Марина профи в своем деле. За несколько часов узнали о местности довольно много, и что-то даже умудрились рассказать дома)))
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