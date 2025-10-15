Индивидуальная
до 8 чел.
Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
Потрясающие природные ландшафты и термальные источники в районе гор Хаконэ
Начало: Отель путешественников в центральной части Токио
5 янв в 07:00
6 янв в 07:00
$385 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Отдых в горах на горячих источниках Хаконэ
Начало: Отель
Завтра в 09:00
17 окт в 09:00
$400 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Национальный парк Хаконе: индивидуальная экскурсия
Начало: Токио
Расписание: Ежедневно в 09:00.
Завтра в 09:00
17 окт в 09:00
$450 за всё до 8 чел.
