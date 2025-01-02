Район Хаконэ является одной из трёх частей, составляющих национальный парк под названием Фудзи-Хаконэ-Изу. Это одна из самых популярных выездных поездок на один день из Токио. На экскурсии вы взглянете на легендарную гору Фудзи, посетите известные термальные источники, познакомитесь с местными музеями и святилищами, а также станете наблюдателями зрелища вулканической активности.

Описание экскурсии

Достоинства национального парка

Фудзи-Хаконэ-Изу находится всего в 30 километрах от главной горы Японии, отсюда открываются фантастические виды на Фудзи. Здесь вы увидите удивительно красивые природные ландшафты, образованные в результате вулканической деятельности, состоящие из горных цепей, поросших лесом, ущелий, водопадов и озера. В Овакудани (ущелье большого кипения) можно наблюдать вулканическую деятельность – клубы серного пара, запах сероводорода и звук вырывающихся из расселин испарений. И кроме того, парк славится местными термальными водами, неизменно входящими в десятку лучших в Японии.

Знакомство с местностью

Из Токио мы доедем до станции Хаконэ Юмото и оттуда начнем прогулку по району. Вы побываете в музее-заставе – бывшем пропускном пункте старого тракта, пройдётесь по его уцелевшей части, а также посетите святилище Хаконэ. После этого вас ждет маленькое путешествие на кораблике по озеру, а затем на канатной дороге вы подниметесь на высоту 1044 метра, где наблюдается вулканическая активность. На спуске зайдёте в один из местных маленьких отелей и погрузитесь в термальные воды (в некоторые дни посещение источников невозможно, если это санитарный день).

Все виды местного транспорта

Поездка осуществляется на общественном транспорте (поезде). Во время передвижения по району Хаконэ мы используем разные виды транспорта: автобус, корабль, канатную дорогу, фуникулёр и местный поезд. Так вы сможете взглянуть на местность с самых разных ракурсов и открыть множество красивых видов по пути.

Особенности поездки

Несмотря на свою популярность, поездка в Хаконэ является довольно-таки коварной – полная зависимость от погоды. Пасмурно, облачность, дождь – и Фудзи полностью скрыта (обычно 50/50 вероятность успеха полюбоваться на гору. А в зимнее время, когда в воздухе нет влажности и он прозрачен, вероятность ее увидеть значительно повышается). Заранее видимость в этом районе предугадать невозможно и на все, что связано с Фудзи, гарантии, к сожалению, дать невозможно. Однако программа интересна далеко не только видами на гору, поэтому капризы погоды не должны повлиять на ваши впечатления от экскурсии.

Организационные детали