Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
Потрясающие природные ландшафты и термальные источники в районе гор Хаконэ
Район Хаконэ является одной из трёх частей, составляющих национальный парк под названием Фудзи-Хаконэ-Изу. Это одна из самых популярных выездных поездок на один день из Токио.
На экскурсии вы взглянете на легендарную гору Фудзи, посетите известные термальные источники, познакомитесь с местными музеями и святилищами, а также станете наблюдателями зрелища вулканической активности.
Фудзи-Хаконэ-Изу находится всего в 30 километрах от главной горы Японии, отсюда открываются фантастические виды на Фудзи. Здесь вы увидите удивительно красивые природные ландшафты, образованные в результате вулканической деятельности, состоящие из горных цепей, поросших лесом, ущелий, водопадов и озера. В Овакудани (ущелье большого кипения) можно наблюдать вулканическую деятельность – клубы серного пара, запах сероводорода и звук вырывающихся из расселин испарений. И кроме того, парк славится местными термальными водами, неизменно входящими в десятку лучших в Японии.
Знакомство с местностью
Из Токио мы доедем до станции Хаконэ Юмото и оттуда начнем прогулку по району. Вы побываете в музее-заставе – бывшем пропускном пункте старого тракта, пройдётесь по его уцелевшей части, а также посетите святилище Хаконэ. После этого вас ждет маленькое путешествие на кораблике по озеру, а затем на канатной дороге вы подниметесь на высоту 1044 метра, где наблюдается вулканическая активность. На спуске зайдёте в один из местных маленьких отелей и погрузитесь в термальные воды (в некоторые дни посещение источников невозможно, если это санитарный день).
Все виды местного транспорта
Поездка осуществляется на общественном транспорте (поезде). Во время передвижения по району Хаконэ мы используем разные виды транспорта: автобус, корабль, канатную дорогу, фуникулёр и местный поезд. Так вы сможете взглянуть на местность с самых разных ракурсов и открыть множество красивых видов по пути.
Особенности поездки
Несмотря на свою популярность, поездка в Хаконэ является довольно-таки коварной – полная зависимость от погоды. Пасмурно, облачность, дождь – и Фудзи полностью скрыта (обычно 50/50 вероятность успеха полюбоваться на гору. А в зимнее время, когда в воздухе нет влажности и он прозрачен, вероятность ее увидеть значительно повышается). Заранее видимость в этом районе предугадать невозможно и на все, что связано с Фудзи, гарантии, к сожалению, дать невозможно. Однако программа интересна далеко не только видами на гору, поэтому капризы погоды не должны повлиять на ваши впечатления от экскурсии.
Организационные детали
Расходы за проезд и входные билеты оплачиваются путешественниками отдельно за себя и за гида и не входят в стоимость экскурсии
Расходы на проезд и входные билеты составляют от 10000¥ до 12000¥ за одного человека (взрослого). Точная стоимость зависит от вида транспорта, которым мы будем пользоваться. При наличии JR pass расходы сокращаются до 6000¥.
Обратите внимание, что во время экскурсий в Японии гиды обычно не используют микрофон (или радиогид). Это связано с культурными особенностями и техническими условиями. Пожалуйста, учитывайте это при бронировании экскурсии, чтобы избежать возможных неудобств.
Стоимость обеда — от 1000¥ на человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Отель путешественников в центральной части Токио
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Хаконе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1543 туристов
Я живу в Японии с 2000 года. Процесс адаптации иммигранта идёт своим чередом, а Япония продолжает открываться, удивлять, покорять и влюблять в себя.
С 2012 года я работаю гидом для русскоговорящих читать дальшеуменьшить
путешественников. На сайте Tripster представлены основные экскурсии, которые я провожу в Токио, Йокогаме, Камакуре, Хаконэ, Никко, на горе Такао и в Сироищи. По желанию программу можно обсудить и подстроить под ваши интересы, если это возможно.
Во время экскурсий стараюсь максимально помочь разобраться в местной транспортной системе и делюсь информацией, которая пригодится при дальнейших самостоятельных поездках по городу и стране. Отвечаю на вопросы по своей экскурсии и другой японской тематике — в рамках экскурсионного времени.
Экскурсии проводятся на общественном транспорте: метро, электричке, поезде и других видах. Буду рада помочь вам открыть и полюбить Страну восходящего солнца!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Это вторая экскурсия с Ириной в нашу осеннюю поездку в 2024 году. На этот раз это была увлекательная поездка в национальный парк Хаконе. И, как всегда, все прошло отлично, четко читать дальшеуменьшить
и без «задоринки»!
Начали с приятной поездки из Токио до станции Хаконэ Юмото, а дальше началось настоящее приключение. Прогулка по старому тракту с его атмосферной заставой перенесла нас на несколько веков назад. Каждый уголок здесь дышит историей.
Святилище Хаконэ стало настоящим подарком для души. Этот невероятный уголок природы и духовности наполнил нас покоем и вдохновением. А путешествие на кораблике по озеру и подъем на канатной дороге — это просто мечта! С высоты 1044 метров виды были завораживающие, а вулканическая активность придала этому месту особую магию.
Музей под открытым небом стал прекрасным завершением дня. Под чутким руководством Ирины даже мой муж, который не увлекался искусством, нашел что-то для себя. Ее знания, умение рассказывать и внимание к организации сделали эту поездку незабываемой.
Ирина, спасибо вам огромное за вашу профессиональность, доброжелательность и искреннюю любовь к своему делу. Вы делаете каждое путешествие особенным и дарите незабываемые эмоции. Уже ждем нашей следующей поездки с вами!
+2
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А
Анна
Нашу экскурсию проводила Ирина - удивительно комфортный гид во всех отношениях. Сдержанная и внимательная. Хотелось бы отметить эту черту в первую очередь. Сама экскурсия прошла отлично, много информации, интересно, встретили-проводили, читать дальшеуменьшить
все объяснили и т. д. Ирина очень много нам подсказала по интересующим нас вопросам пребывания в Японии. Бесконечно ей благодарны за старание и заботу. Рекомендуем всем путешественникам, желающим получить квалифицированную помощь гида.
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Роман
Нам эта экскурсия понравилась! Не смотря на то, что полил дождь и мы мало что смогли посмотреть. Канатная дорога еще работала, но был туман, дождь, ветер и была совсем плохая читать дальшеуменьшить
видимость, но нам даже это понравилось - стихия! Корабль не ходил по озеру, так что полноценной экскурсии не получилось, но нам понравилось даже прыгать с поезда на поезд. Ирина отвезла нас в уютный отель, где мы смогли насладиться лечебными водами - это было прекрасно. Вид был замечательный на горы, и они то показывались из-за туч, то исчезали. Дождь, а ты лежишь и наслаждаешься ванной. Спасибо Ирине, она сделала все, что смогла, но погода это от Всевышнего. Если кому-нибудь поможет этот отзыв буду рада.
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Анна
Удивительно насыщенная экскурсия по невероятно живописным местам! Ирина - идеальный гид, потому что она очень пунктуальна, собранна, ответственна; при этом она входит во все потребности группы и искренне старается не просто отработать маршрут, но сделать путешествие комфортным, не забывая ни об увлекательности, ни об информативности в самом энциклопедическом смысле. Большое спасибо!
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Слава
Хотел бы поблагодарить Ирину за отлично организованную интересную экскурсию! Ирина прекрасно знает историю, традиции и современные нравы японцев. Снабдила всей необходимой информацией по передвижению в Хаконе, а также помогла сориентироваться с продолжением моего путешествия в Киото.
Несмотря на не лучшую погоду, у меня остались только положительные впечатления) рекомендую!
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E
Elena
Спасибо Ирине за экскурссию в Хаконе. С огромным удовольствием погуляли по этому региону, посетили онсен. Ира чудесно владеет информацией, как общей, так и деталями. Очень спокойно и увлекательно рассказывает. Ира очень чётко распланировала весь маршрут и помогала нам пунктуально передвигаться по нему, чтобы все успеть.
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