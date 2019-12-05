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Фудзи-Хаконэ-Изу: открыть красоту Японии

Потрясающие природные ландшафты и термальные источники в районе гор Хаконэ

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚌На автобусе
  • Продолжительность 10 часов
  • 👥 Не более 8 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча отель путешественников в центральной части Токио
  • Заказать экскурсию

350 за экскурсию

У этой экскурсии2 отзыва
5
Ирина
Задать вопросОбычно отвечает за 36 мин.
Ирина – Гид в Хаконе
Район Хаконэ является одной из трёх частей, составляющих национальный парк под названием Фудзи-Хаконэ-Изу. Это одна из самых популярных выездных поездок на один день из Токио.

На экскурсии 🧭 вы взглянете на легендарную гору Фудзи, посетите известные термальные источники, познакомитесь с местными музеями и святилищами, а также станете наблюдателями зрелища вулканической активности.
Фудзи-Хаконэ-Изу: открыть красоту Японии
Фудзи-Хаконэ-Изу: открыть красоту Японии

Что вас ожидает

Достоинства национального парка
Фудзи-Хаконэ-Изу находится всего в 30 километрах от главной горы Японии, отсюда открываются фантастические виды на Фудзи. Здесь вы увидите удивительно красивые природные ландшафты, образованные в результате вулканической деятельности, состоящие из горных цепей, поросших лесом, ущелий, водопадов и озера. В Овакудани (ущелье большого кипения) можно наблюдать вулканическую деятельность – клубы серного пара, запах сероводорода и звук вырывающихся из расселин испарений. И кроме того, парк славится местными термальными водами, неизменно входящими в десятку лучших в Японии.

Знакомство с местностью
Из Токио мы доедем до станции Хаконэ Юмото и оттуда начнем прогулку по району. Вы побываете в музее-заставе – бывшем пропускном пункте старого тракта, пройдётесь по его уцелевшей части, а также посетите святилище Хаконэ. После этого вас ждет маленькое путешествие на кораблике по озеру, а затем на канатной дороге вы подниметесь на высоту 1044 метра, где наблюдается вулканическая активность. На спуске зайдёте в один из местных маленьких отелей и погрузитесь в термальные воды (в некоторые дни посещение источников невозможно, если это санитарный день).

Все виды местного транспорта
Поездка осуществляется на общественном транспорте (поезде). Во время передвижения по району Хаконэ мы используем разные виды транспорта: автобус, корабль, канатную дорогу, фуникулёр и местный поезд. Так вы сможете взглянуть на местность с самых разных ракурсов и открыть множество красивых видов по пути.

Особенности поездки

Несмотря на свою популярность, поездка в Хаконэ является довольно-таки коварной – полная зависимость от погоды. Пасмурно, облачность, дождь – и Фудзи полностью скрыта (обычно 50/50 вероятность успеха полюбоваться на гору. А в зимнее время, когда в воздухе нет влажности и он прозрачен, вероятность ее увидеть значительно повышается). Заранее видимость в этом районе предугадать невозможно и на все, что связано с Фудзи, гарантии, к сожалению, дать невозможно. Однако программа интересна далеко не только видами на гору, поэтому капризы погоды не должны повлиять на ваши впечатления от экскурсии.

Организационные детали

  • Проезд и входные билеты не включены в стоимость экскурсии (около 9000¥ на человека).
  • Вы оплачиваете эти расходы во время экскурсии за себя и за гида. При наличии проездного JR pass, стоимость сократится до суммы около 6000¥.
  • Обед обойдётся от 800¥ и выше.
Фудзи-Хаконэ-Изу: открыть красоту Японии
Фудзи-Хаконэ-Изу: открыть красоту Японии
Фудзи-Хаконэ-Изу: открыть красоту Японии
Фудзи-Хаконэ-Изу: открыть красоту Японии
Фудзи-Хаконэ-Изу: открыть красоту Японии
Фудзи-Хаконэ-Изу: открыть красоту Японии
Фудзи-Хаконэ-Изу: открыть красоту Японии
Фудзи-Хаконэ-Изу: открыть красоту Японии
Фудзи-Хаконэ-Изу: открыть красоту Японии
Фудзи-Хаконэ-Изу: открыть красоту Японии
Фудзи-Хаконэ-Изу: открыть красоту Японии
Фудзи-Хаконэ-Изу: открыть красоту Японии
Фудзи-Хаконэ-Изу: открыть красоту Японии
Фудзи-Хаконэ-Изу: открыть красоту Японии
Фудзи-Хаконэ-Изу: открыть красоту Японии
Фудзи-Хаконэ-Изу: открыть красоту Японии
Фудзи-Хаконэ-Изу: открыть красоту Японии
Фудзи-Хаконэ-Изу: открыть красоту Японии
Фудзи-Хаконэ-Изу: открыть красоту Японии
Фудзи-Хаконэ-Изу: открыть красоту Японии
Фудзи-Хаконэ-Изу: открыть красоту Японии
Фудзи-Хаконэ-Изу: открыть красоту Японии
Фудзи-Хаконэ-Изу: открыть красоту Японии
Фудзи-Хаконэ-Изу: открыть красоту Японии
Фудзи-Хаконэ-Изу: открыть красоту Японии
Фудзи-Хаконэ-Изу: открыть красоту Японии
Фудзи-Хаконэ-Изу: открыть красоту Японии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала отель путешественников в центральной части Токио.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Я живу в Японии с 2000-го года. Процесс адаптации иммигранта идёт своим чередом. А Япония продолжает открываться, удивлять, покорять и влюблять в себя. С 2012-го года я работаю русским гидом для соотечественников. На сайте Tripster предложены основные экскурсии, которые я провожу в Токио, Йокогаме, Камакуре, Хаконэ, Никко, районе горы Фудзи и озера Кавагучико, горы Такао, Сироищи. При желании программа обсуждается и подстраивается под ваши интересы. Во время экскурсий я стараюсь максимально помочь разобраться в местной транспортной системе и делюсь информацией, которая пригодится в дальнейших самостоятельных передвижениях по городу и стране. Отвечаю на вопросы по своей экскурсии и другой японской тематике, но в рамках экскурсионного времени. Экскурсии проводятся на общественном транспорте — метро, электричка, поезд и пр. Буду рада помочь вам открыть и полюбить Страну Восходящего Солнца!
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2 отзыва оставили туристы

Анна
5 декабря 2019
Удивительно насыщенная экскурсия по невероятно живописным местам! Ирина - идеальный гид, потому что она очень пунктуальна, собранна, ответственна; при этом она входит во все потребности группы и искренне старается не просто отработать маршрут, но сделать путешествие комфортным, не забывая ни об увлекательности, ни об информативности в самом энциклопедическом смысле. Большое спасибо!
Слава
15 мая 2019
Хотел бы поблагодарить Ирину за отлично организованную интересную экскурсию! Ирина прекрасно знает историю, традиции и современные нравы японцев. Снабдила всей необходимой информацией по передвижению в Хаконе, а также помогла сориентироваться с продолжением моего путешествия в Киото. Несмотря на не лучшую погоду, у меня остались только положительные впечатления) рекомендую!

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