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об экскурсии "Целебные воды Хаконе". Получил подробные инструкции как добраться до места встречи. С первых минут общения понял, что "попал в хорошие руки". Мила очень чуткий и внимательный человек, настоящий профессионал своего дела. На любой вопрос по Японии я получал глубокий, развернутый ответ. Узнал много интересной информации. По лечебным водам Хаконе особые впечатления. Я давно мечтал посетить эти места. Впечатляет атмосфера гармонии и красоты вокруг. Замечательный пейзаж, пение птиц, журчание воды… Компания японцев, отдыхающих рядом, очень тихо общались, не нарушая общей атмосферы. Лично мое ощущение, что в такие места надо ехать на несколько дней, чтобы насладиться этой красотой, отдохнуть душой и телом. И лучше не в выходные и праздники, а в будни, как советует гид. Огромная благодарность Миле за ее профессионализм и человеческие качества.